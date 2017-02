Cô giữ trẻ hiến tặng một phần lá gan cho em bé mà cô trông coi

Cô Miles đến thăm bé Talia tại bệnh viện.

NEW JERSEY – Cô Kiersten Miles, sống tại New Jersey, quyết định hiến một phần lá gan để cứu tính mạng một bé gái 16 tháng tuổi, dù mới chỉ quen biết gia đình em được ba tuần. Cô Kiersten Miles, 22 tuổi, là sinh viên trường Đại học Pennsylvania. Miles lần đầu tiên gặp gia đình Rosko hồi tháng 6 năm ngoái, khi một người bạn giới thiệu cô làm bảo mẫu cho con gái Talia 16 tháng tuổi của gia đình này.



Từ 2 tháng tuổi, bé Talia đã được chẩn đoán mắc một căn bệnh về gan đe dọa đến tính mạng. Bác sĩ nói rằng, nếu không được ghép gan, cô bé khó sống qua được 2 tuổi. Gia đình Rosko đã nỗ lực tìm người hiến tặng gan phù hợp, nhưng không thành công. Vào 7 tháng sau đó, gia đình Rosko thuê cô Miles để giúp giữ trẻ. Sau 4 tuần giúp trông giữ 3 đứa con của gia đình Rosko, cô Miles nói rằng cô muốn thử xem cô có thể hiến tặng gan cho Talia hay không.



Các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy cô Miles là người phù hợp. Vào giữa tháng 1 vừa qua, cô Miles đã được nhập viện để tặng một phần lá gan cho cô bé mà cô yêu quý. Ca phẫu thuật dài 14 tiếng đồng hồ và đã thành công. Vào trước cuộc phẫu thuật, cô Miles đã được cho biết rằng cô sẽ không bao giờ có thể hiến gan được nữa, nếu sau này con cái của cô mắc bệnh tương tự và cô là người phù hợp. Tuy nhiên, cô Miles vẫn không thay đổi quyết định của mình.



"Tôi phải quyết định vì đó là việc cứu được một mạng người", cô Miles nói. "Tất cả những gì tôi cần làm là nhập viện trong khoảng 1 tuần và nhận một vết sẹo 6 inch.” Bác sĩ cho biết, cả cô Miles và bé Talia đều hồi phục rất tốt.



Cô Miles nói rằng, cô hy vọng câu chuyện của cô sẽ khuyến khích nhiều người khác tham gia việc hiến nội tạng. Tiểu bang New Jersey, nơi ở của cô Miles và gia đình Rosko, đứng thứ 44 trong số 50 tiểu bang, về tỷ lệ người ghi danh hiến tặng nội tạng.