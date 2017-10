Cô làm tóc gốc Việt tặng tóc cho hội chống ung thư Locks for Love

Ricki Trương đã thu thập được 16 lọn tóc tặng hội Locks of Love. (Aaron Rosenblatt/ Daily Republic)FAIRFIELD, California - Đối với hầu hết các chuyên viên tạo mẫu tóc, việc sáng tạo một mái tóc đẹp phần lớn liên quan đến một kiểu tóc tuyệt vời, một lớp keo xịt tóc hoặc nhuộm màu.Trong trường hợp của cô Ricki Trương, một trong những cách làm đẹp của cô xuất phát từ trái tim.Theo tin của nhật báo Daily Republic, Ricki Trương làm việc tại thẩm mỹ viện All for Beauty ở Fairfield, một thị xã nằm giữa đường từ San Francisco đến Sacramento. Như hầu hết những cô gái khác, Ricki muốn có một mái tóc dài mượt mà.Ricki Trương tại tiệm All for Beauty ở Fairfield. (Aaron Rosenblatt/ Daily Republic)Cô nói với báo Daily Republic, “Họ (gia đình) thường tìm cách bắt tôi phải cắt tóc. Nhưng tôi không muốn cắt, nhưng một ngày nọ tôi quyết định, đó chỉ là tóc mà thôi.”Lý do cho sự đổi ý là khi Ricki Trương xúc động khi biết về những người bị bệnh ung thư. Vì vậy trong mấy năm qua, mỗi năm cô đều hiến tặng tóc cho tổ chức từ thiện Locks for Love, xem đây là một cách thức để giúp những người phải rụng tóc khi trị bệnh ung thư.Ricki nói, “Tôi có mấy người thân trong gia đình qua đời vì ung thư, vì thế đây là điều mà tôi muốn làm.”Theo điều kiện, những người hiến tóc phải tặng ít nhất 8 inch (20 cm) tóc cho Locks for Love. Việc để tóc mọc ra sau một lần hiến tặng như có thể là một tiến trình tốn thời gian. Ricki phải mất ba năm kể từ lần hiến tóc trước đó để cho mọc ra lại mớ tóc dài 12 inch mà cô hiến tặng lượt này.Cô nói, “Tóc tôi mọc khá nhanh và thực sự khỏe mạnh, nên tôi quyết định tiếp tục tặng tóc.”Chiều dài 12 inch tóc chắc chắn là quá đủ cho một người muốn hiến tặng. Nhưng việc cô làm việc cả ngày trong một tiệm thẩm mỹ cho phép cô vượt cao hơn tiêu chuẩn. Ricki cũng nhận được những lọn tóc hiến tặng của nhiều khách hàng, cho phép cô tặng 16 mớ tóc trong năm nay cho Locks for Love. Đó cũng là một nỗ lực đáng kể.Để tạo ra một mái tóc cho Locks for Love, người ta cần tóc của tới tối đa sáu người hiến tặng, và tóc phải là tự nhiên, không được xịt keo, nhuộm màu, hoặc bị xử liệu với hóa chất.Ricki Trương nói, “Chúng tôi rất vui khi giúp đỡ. Các vị khách biết rằng họ có thể đến đây và chúng tôi có thể giúp cho họ tặng tóc, hoặc giúp họ tự làm lấy.”Thời gian và công sức có thể khá lâu để cho một số người mọc lại tóc dài và đầy đủ, và vì vậy nên một số người gặp khó khăn khi phải quyết định có nên tặng tóc hay không. Riêng đối với Ricki, sau khi đã hiến tóc lần đầu tiên, quyết định đến khá dễ dàng. Cô nói, “Thật là tuyệt vời khi có thể làm được điều đó cho những người mắc bệnh ung thư. Cho được một cái gì đó giúp người khác cảm thấy vui mang lại sự mãn nguyện.”Theo trang web của Locks for Love, tổ chức này nhận những khoản hiến tóc để tạo đầu tóc giả cho những người từ 21 tuổi trở xuống. Những bệnh nhân này có một loạt chứng bệnh khác nhau làm cho họ bị rụng tóc.Hầu hết tóc giả được làm để phù hợp với người lớn, chứ không với trẻ em, theo trang web cho biết. Ricki Trương có biết một số nơi tính tiền các bệnh nhân để làm một bộ tóc giả cho họ.Ricki nói, “Chúng tôi tặng tóc miễn phí, vì vậy bắt người ta phải trả tiền là không công bằng. Qua cách này, họ không phải trả tiền.”