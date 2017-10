Có nên nuốt mật cá trắm chữa bệnh?

Nhiều người vẫn truyền tai nhau: Nuốt mật cá trắm có thể chữa bệnh. Tuy nhiên, theo Ths.Bs Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cá trắm là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhưng nếu nuốt mật cá trắm từ 3 kg trở lên chắc chắn sẽ gây ngộ độc, có thể tử vong sau 2 ngày.

Dưới đây là những thông tin về giá trị dinh dưỡng của cá trắm và khuyến cáo cách sử dụng cá trắm của Ths.Bs Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Cá trắm giàu dinh dưỡng

Cá trắm nhiều dinh dưỡng

Theo Ths.Bs Nguyễn Văn Tiến, cá trắm là một loại thức ăn bổ dưỡng, ngon, quý, rất có giá trị dinh dưỡng. Trong 100 gam ăn được có: 91 Kcal, 17 g protein, 2,6 g lipid, 57 mg calci, 145 phospho, 0,1 mg sắt.

Cá là thức ăn dễ tiêu hóa, mỡ cá là một loại acid béo không no có tác dụng chống não hóa với người lớn tuổi và phát triển trí não với trẻ em. Nhiều phụ nữ khi mang thai thường ăn cháo cá để cung cấp các chất dinh dưỡng thiếu yếu cho thai nhi phát triển.

Những cách chế biến món cá trắm ngon miệng

Có hai loại cá trắm là cá trắm đen và cá trắm trắng (trắm cỏ). Cá trắm đen sống ở tầng nước sâu hơn, gần bùn hơn cá trắm cỏ.

Cá trắm thuộc loài cá nuôi cỡ lớn ở nước ta, cá lớn rất nhanh chỉ từ 8 – 12 tháng có thể thu hoạch, chúng nặng từ 2,5-3,5 kg/con.

Cá trắm thuộc loại ăn tạp, thức ăn của cá trắm là các loại cỏ, rong và động vật là giun ấu trùng, côn trùng, đặc biệt thích ăn các loại nhuyễn thể lớn như trai, ốc, hến v.v.

Bên cạnh đó, cá trắm cỏ có thể ăn các loại thức ăn nhân tạo (sản phẩm của việc chế biến các loại ngũ cốc như cám hay thức ăn chế biến sẵn dạng viên).

Cá trắm là loại thức ăn quen thuộc và được yêu thích trong các bữa cơm gia đình của người Việt Nam. Thịt cá trắm chắc, thơm ngon và được chế biến thành rất nhiều các món ngon như: cá trắm đen hấp, sốt, rán, làm lẩu, cá trắm nấu canh chua hay sốt cà chua, cá trắm kho riềng,…

Có rất nhiều kiểu cá kho khác nhau, nhưng người Bắc thường chọn loại cá kho mặn với riềng truyền thống – đó là kho khô, kho nhừ xương mà không tanh, rất hợp để ăn nguội. Cách thức chế biến các món ngon từ cá trắm thường khá đơn giản, mà ai học qua cũng có thể làm được.

Mật cá trắm

Theo Ths.BS Nguyễn Văn Tiến, nếu nuốt mật cá trắm từ 3 kg trở nên chắc chắn sẽ gây ngộ độc, có thể gây tử vong sau 2 ngày.

Nuốt mật cá trắm có thể tử vong

Nhiều người vẫn truyền tai nhau: nuốt túi mật cá trắm có thể chữa bệnh. Người ta có thể nuốt sống cả túi mật cá với nước, rượu, hoặc trộn với rượu, mật ong. Mật của cá trắm từ 3 kg trở nên chắc chắn gây ngộ độc, và có thể gây tử vong sau 2 ngày.

Độc tố chính là do alcol steroid có 27C gọi là 5a. cyprinol. Tổn thương chủ yếu là viêm gan thận và nguyên nhân gây tử vong thường do phù phổi câp, do viêm nhiễm độc hoặc suy thận cấp, phù não do vô niệu, ứ nước.

Vì vậy, không nên sử dụng, hoặc tự uống mật cá trắm sẽ nguy hại đến tính mạng.

Đã có nhiều người cấp cứu vì nuốt mật cá trắm chữa bệnh.

Theo SK&ĐS