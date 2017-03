Có phải anh chàng Việt bị điên, giả làm cảnh sát?

ST. PETERSBURG – Ty cảnh sát tại thành phố St. Petersburg, tiểu bang Florida đã cho giới truyền thông xem một số khẩu súng giả và súng thật, những phù hiệu của cảnh sát, súng bắn điện taser và máy truyền tin của cảnh sát. Vào ngày thứ Tư vừa qua, cảnh sát đã trưng bày tất cả những thứ này mà họ nói là họ đã tịch thu tại nhà của anh Hoàng Hải, người còn có tên Mỹ là Harry Hoàng.





Hải Hoàng (St. Petersburg Police)



Cảnh sát cho biết Hoàng Hải, 28 tuổi, đã tìm cách đánh lừa người khác rằng anh là một nhân viên an ninh hay nhân viên bảo vệ, và anh có đủ các dụng cụ, đồng phục cũng như phù hiệu để chứng minh điều đó.

Cảnh sát cho biết họ đã điều tra Hải trong hai tháng qua, vì nghi ngờ anh là nhân viên an ninh giả chứ không phải thật.



Nhà chức trách đã tịch thu rất nhiều món đồ từ nhà của Harry Hoàng. Ngoài những khẩu sng thật và giả như nói trên, cảnh sát còn tìm thấy những áo giáp, áo cho chó thuộc đơn vị K-9, và một số miếng đeo trên áo mà trong đó có cả một miếng ghi chữ “chief”, tức là “cảnh sát trưởng.”





Thùng đựng súng... giả của Hải (St. Petersburg Police)



Bà Yolanda Fernandez thuộc sở cảnh sát St. Petersburg nói với đài truyền hình WFLA hôm thứ Tư, “Tôi có một thám tử báo cho tôi biết rằng anh chàng này đã có quá nhiều dụng cụ của cảnh sát trong căn nhà mobile hôm của anh ta, nhiều hơn so với số dụng cụ mà đội thám tử của chúng tôi đang có.”



Hoàng Hải sống chung với cha mẹ trên 55 tuổi trong khu nhà “Mobile Manor” nằm gần đường 58th Street ở thành phố St. Petersburg. Hải đã bị cảnh sát bắt vào ngày thứ Ba, 7 tháng Ba, 2017.



Sau khi được thả ngày thứ Tư, Hải đã có dịp nói chuyện với đài truyền hình WFLA tức đài số 8 tại St. Petersburg. Ban đầu anh tránh né phóng viên, sau đó lại đến gần và nói mấy câu như sau, “Một người được phép thu thập những thứ ấy, và nhiều người có làm như vậy. Tôi phải giới hạn những gì tôi có thể nói.”

Hải đã tránh trả lời rằng có phải anh đã giả làm cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ (security guard).

Trong khi đó, cảnh sát nghi ngờ Hải đã từng giả làm nhân viên công lực trước đây.





Phù hiệu của đơn vị chó (St. Petersburg Police)



Ông Roger Futerman, một luật sư của Hải, có thể giải đáp một số thắc mắc. Vị luật sư này nói với đài truyền hình, “Tôi nghĩ rằng anh Harry đang có vài vấn đề về tâm thần và từng được chẩn đoán là người bị ảo tưởng.”

Luật sư Futerman cho biết anh Hải (hay Harry) từng đến văn phòng bác sĩ tâm lý trong bộ áo của nhà sư, và cũng có một lần anh mặc y phục giống bác sĩ.



Luật sư cho biết có ba bác sĩ đã khám Hải và kết luận rằng anh ta không có khả năng để có thể bị xét xử truớc và anh đang trong tiến trình hồi phục sức khỏe tâm lý.





Phù hiệu của Hải (St. Petersburg Police)



Hồ sơ của cảnh sát cho thấy Hải đã bị bắt nhiều lần, kẻ cả vài lần trong thập niên trước đây mà trong đó có lần anh giả làm cảnh sát.



Sau lúc nói chuyện với đài truyền hình, Hải bỗng như trở về với ảo tưởng của anh, khi anh nói bằng tiếng Anh lưu loát và được đài ghi nhận với nội dung như sau, “Tôi muốn mọi người biết rằng Hạt Pinellas của chúng ta đang rất an toàn. Mọi người sống ở đây đều rất an toàn. Ai cũng biết điều đó. Có những người đã làm việc với tôi biết như vậy. Không có gì phải lo lắng cả, nhé.”