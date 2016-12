(VienDongDaily.Com - 23/12/2016)

Vì vậy, các nhà đầu tư có thể muốn nói “nyet” (không) với các cổ phiếu Nga, vì thấy rằng cổ phiếu Nga tăng mạnh trong một thời gian ngắn như vậy.

Một phụ nữ đang đi ngang bảng liệt kê thị trường hối đoái Nga tại thủ đô Moscow. (Vasily Maximov/ Getty Images)



Chỉ số tiêu chuẩn Micex tăng hơn 14% từ khi ông Donald Trump đánh bại bà Hillary Clinton trong tháng qua. Mức tăng ấy thậm chí còn cao hơn so với mức tăng trên thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ, nơi mà chỉ số S&P 500 tăng 6%, và chỉ số Dow Jones tăng 8.5%, trong một đợt tăng kỷ lục từ ngày bầu cử.

Lượng tiền đổ thêm vào các quỹ tương hỗ tương cổ phiếu của Nga trong tuần qua là lớn hơn, so với tại bất kỳ thời điểm nào trong gần sáu năm qua, theo công ty theo dõi ngân quỹ EPFR Global cho biết. Hai quỹ đầu tư ETF chuyên biệt của Nga, là SPDR S&P Russian và VanEck Vectors, cũng đã tăng mạnh.

Thái độ cởi mở của ông Trump đối với những mối quan hệ thân thiện hơn với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, dường như là một lý do khiến cho cổ phiếu của Nga tăng thêm trị giá. Nhưng việc tăng giá dầu hỏa, từ khi khối OPEC đồng ý để cắt giảm sản lượng cách đây mấy tuần, rõ ràng cũng giúp cho thị trường chứng khoáng tại Nga.



Các cổ phiếu của đại công ty dầu hỏa Gazprom tăng 12% trong tháng qua. Trong khi đó, cổ phiếu của công ty Lukoil tăng 15%, và cổ phiếu của công ty Rosneft tăng 20%.



Nền kinh tế Nga phụ thuộc rất nhiều vào ngành kỹ nghệ dầu mỏ và năng lượng của nước này. Nhưng những cổ phiếu chứng khoán khác của Nga cũng tăng mạnh trong mấy tuần qua, chẳng hạn như đại công ty dịch vụ tài chánh Sberbank và công cụ tìm kiếm Yandex.



Vì vậy, các nhà đầu tư dường như lạc quan về một đợt vươn lên lại của toàn thể nền kinh tế Nga, hiện thời được dự đoán sẽ tăng lên một chút trong năm tới.



Nền kinh tế Nga thu hẹp lại trong năm 2015, và trong năm nay cho đến lúc này sụt giảm, vì giá dầu thấp và những biện pháp trừng phạt quốc tế được thực hiện, sau khi Nga sáp nhập khu vực Crimea từ Ukraine trong năm 2014.



Các nhà đầu tư rõ ràng phấn khởi về Nga là nhờ ông Trump.

Tuy nhiên, một số thành viên Quốc Hội, trong đó có nghị sĩ Cộng Hòa John McCain, đang kêu gọi mở một cuộc điều tra, sau khi cơ quan tình báo kết luận rằng các tin tặc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, có thể là để giúp đỡ ông Trump.



Sự chia rẽ trong Đảng Cộng Hòa về nước Nga có thể làm kết thúc những niềm hy vọng về mối quan hệ thân thiện giữa Mỹ và Nga.



Ông Trump đã chọn ông Rex Tillerson, tổng giám đốc điều hành công ty dầu hỏa ExxonMobil, làm bộ trưởng ngoại giao. Những mối quan hệ mà ông Tillerson có với Nga, nhờ những thỏa thuận của Exxon với Tổng Thống Putin và nước Nga để khoan dầu ở Bắc Cực, có thể cũng là một vấn đề sắp gây tranh cãi tại Quốc Hội Hoa Kỳ.



Mức tăng trưởng dữ dội của thị trường của Nga có thể khựng lại, nếu những mối quan hệ của ông Trump và ông Tillerson với Nga trở thành một vấn đề đối với Quốc Hội. Và cũng không có gì bảo đảm rằng giá dầu hỏa sẽ tiếp tục tăng vọt.