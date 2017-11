Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc

Tin tức mới nhất liên quan đến việc một cửa hàng tại Hà Nội thuộc hệ thống thuộc Tập đoàn Khải Silk, bán khăn lụa tơ tằm vừa có mác “Khaisilk – made in Việt Nam” vừa gắn mác “Khaisilk – made in China”, sáng 3/11, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội.

Khăn của Khải Silk cắt mác “ made in China” và thay thế vào đó là mác “made in Việt Nam”.

Báo Công an nhân dân thông tin, vụ việc này có dấu hiệu tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 156, Bộ luật Hình sự.

Tờ An ninh Thủ đô cho hay, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội sẽ làm báo cáo đến cấp có thẩm quyền để đề xuất, phân công nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Phương Minh, Phó phòng Thực thi giải quyết khiếu nại, cục Sở hữu trí tuệ, bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: “Nếu các cơ quan chức năng khác như quản lý thị trường, công an đề nghị hợp tác về chuyên môn liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, phía Cục sẵn sàng hợp tác. Bộ trưởng bộ KH&CN cũng đã có thông báo gửi một số cơ quan trực thuộc yêu cầu phối hợp khi có yêu cầu từ các cơ quan khác liên quan đến vụ việc này”.

Lực lượng QLTT đang phối hợp với cá cơ quan khác làm rõ vụ việc.

Trước đó, như đã phản ánh, ngày 23/10, trên trang Facebook cá nhân Đặng Như Quỳnh đã phản ánh sự việc mua phải khăn lụa mang thương hiệu nổi tiếng Khaisilk, nhưng khi kiểm tra lại phát hiện khăn có gắn mác “made in China”.

Ngày 26/10, chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cửa hàng bán đồ lụa mang thương hiệu Khải Silk tại 113 Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản, thu giữ hơn 50 mẫu sản phẩm khác nhau gồm: Khăn, quần áo, caravat… để làm rõ thông tin về việc Khải Silk có dấu hiệu nhập hàng Trung Quốc về gắn mác thương hiệu Việt Nam.

V.Hương (Tổng hợp)