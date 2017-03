Cổ Tích Việt Nam viết bằng 2 ngôn ngữ

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Dân tộc nào cũng có những câu truyện được gọi là “Truyện Cổ Tích” tức là những truyện rất xa xưa. Dân tộc Việt Nam chúng ta cũng có cả một kho tàng truyện cổ tích, nhưng chỉ một số truyện được ông bà, cha mẹ kể lại cho con, cháu. Nay ở hải ngoại, nhà văn Trần Lam Giang đã sưu tầm, chọn lọc và kể lại cho chúng ta nghe hàng trăm mẫu truyện cổ tích hay, rất có ý nghĩa. Câu truyện nào cũng “có hậu,” và ký giả Du Miên, điều hành Trung Tâm Văn Hóa Thư Viện Việt Nam đã nhờ giáo sư Tôn Thất Dziên dịch ra Anh ngữ để phổ biến cho người ngoại quốc và con em Việt Nam sinh trưởng ở hải ngoại.





Giáo sư, dịch giả Tôn Thất Dziên ký tặng sách Cổ Tích VN cho phu nhân Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Cuốn “Cổ Tích Việt Nam” tập 2 được ra mắt đồng hương vào 2 giờ 30 chiều thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017 tại Thư Viện VN, thành phố Garden Grove, Nam California.



Phòng Sinh Hoạt Thư Viện VN đã đầy ắp người tham dự. Những vị trong ban tổ chức như giáo sư Tôn Thất Dziên, bác sĩ Võ Trọng Di, ông Hoàng Quốc Phong, Đốc Sự Bùi Đắc Danh đã có mặt. Ký giả Du Miên cho biết nhà văn Trần Lam Giang ở miền Bắc California vì sức khỏe yếu nên không có mặt tham dự.



Sau đó, ông giới thiệu những khuôn mặt quen thuộc, luôn quan tâm đến lịch sử, văn hóa nước nhà như các giáo sư: Phạm Cao Dương và phu nhân, Trần Huy Bích, Võ Văn Thiệu, sử gia Trần Gia Phụng, nhà văn, nhà báo Bằng Phong Đặng Văn Âu, nhà văn Tràm Cà Mau, các thi sĩ Nguyễn Mạnh Trinh, Phùng Minh Tiến. Trưởng Nguyễn Trí Tuệ (Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN) và phu nhân; Trưởng Hồ Đăng (Ủy Viên Liên Lạc Hướng Đạo Trưởng Niên). Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal cũng cử ông Lý Vĩnh Phong đại diện đến tham dự . Ngoài ra có một số đồng hương, thân hữu của tác giả, dịch giả và cơ quan truyền thông cũng có mặt.





Cuốn “Cổ Tích Việt Nam” tập 2 (Thanh Phong/Viễn Đông)



Nhà giáo Võ Văn Thiệu, thành viên Ban Điều Hành Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, một Trung Tâm Việt ngữ nổi tiếng tại khu vực Little Saigon lên giới thiệu về cuốn”Cổ Tích Việt Nam.” Nhà giáo Võ Văn Thiệu cho biết, ông đã đọc hết cuốn sách, lấy làm khâm phục tác giả cũng như dịch giả, ông nhận thấy những câu truyện trong sách rất hay, rất hữu ích cho các em học sinh Việt Nam, vì mỗi truyện, kết cuộc đều đưa đến một chân lý “ở hiền gặp lành,” và vì viết bằng hai thứ tiếng nên rất cần cho các em học sinh trau dồi ngoại ngữ hay cả tiếng mẹ đẻ. Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam hiện có 800 em học sinh nên “Chúng tôi có tiền,” nhà giáo Võ Văn Thiệu nói và hứa sẽ mua cho mỗi em một cuốn để Thư Viện có tiền in cuốn thứ ba.



Giáo sư Tôn Thất Dziên được bác sĩ Đỗ Trọng Di giới thiệu lên nói ít lời. Vị dịch giả vốn là giáo sư sinh ngữ của Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, năm nay đã 84 tuổi nhưng ông nói đùa mới 54 thôi. Giáo sư Dziên kể, cách đây vài năm khi nhà báo Du Miên trao cho ông bộ Cổ Tích VN và băn khoăn không biết nhờ ai dịch ra tiếng Anh. Ông xem qua và nhận lời dịch cho ông Du Miên. Nhưng cái khó là giữa tiếng Việt và tiếng Anh không phải cứ dịch từ chữ, từ câu mà được. Trái lại, trong cổ tích Việt Nam, người kể chuyện dùng những từ ngữ địa phương rất xưa, nên nếu không am tường cổ ngữ khó mà dịch thoát được.



Nhưng với sự cố gắng, GS Tôn Thất Dziên đã dịch rất hay qua lời xác nhận của giáo sư Trần Huy Bích, nhà giáo Võ Văn Thiệu và nhà sử học Trần Gia Phụng. Không những thế, ông còn cố gắng sắp xếp để cứ một trang tiếng Việt đối chiếu đúng một trang tiếng Anh, nên khi người đọc, không rành tiếng Việt thì xem qua tiếng Anh và ngược lại. Nhờ đó, giúp cho người kém Anh ngữ hay Việt ngữ có thể trau dồi thêm. Dịch giả đã đọc cho mọi người nghe một hai mẫu chuyện trong sách, ai cũng tấm tắc khen hay.





Nhà giáo Võ Văn Thiệu, Ban Điều Hành Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam hứa sẽ lo tiền cho ban tổ chức in tập 3 Cổ Tích Việt Nam. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tuy tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nên Giáo sư Tôn Thất Dziên không dám chắc có hoàn thành tập 3 hay không, nhất là phải ngồi đánh máy lại toàn bộ tập 3 của giáo sư Trần Lam Giang mới có thể căn cứ đó để dịch sang Anh ngữ. Điều lo lắng của giáo sư Tôn Thất Dziên được nhà báo Du Miên giải quyết ngay, ông nhà báo đang trong thời kỳ “mổ cột sống” phải đi bằng bốn cái bánh xe cao su vẫn nhận giải quyết nỗi ưu tư của dịch giả. Giải quyết xong, Giáo sư Tôn Thất Dziên mừng ra mặt, ông cho biết, như vậy hai yếu tố; đánh máy tập 3 đã có ông Du Miên lo, tiền in đã có nhà giáo Võ Văn Thiệu. Bây giờ ông chỉ còn mong được khỏe mạnh để dịch hoàn tất tập 3 cho đủ bộ . Mọi người có mặt vỗ tay không ngớt.



Giáo sư Trần Huy Bích và sử gia Trần Gia Phụng được mời ngỏ lời. Cả hai ông đều không tiếc lời thán phục tài dịch của giáo sư Tôn Thất Dziên cũng như sự cố gắng của Trung Tâm Văn Hóa, Thư Viện Việt Nam mà ký giả Du Miên đang làm đầu tầu.



Tất cả người có mặt đều được ban tổ chức trao tặng cuốn “Cổ Tích Việt Nam” tập 2 trước khi ra về.

Cổ Tích Việt Nam tập 2 dầy 540 trang in bằng hai ngôn ngữ Việt – Anh, đề giá $20/cuốn. Đồng hương muốn mua sách xin liên lạc về Thư Viện VN ở địa chỉ: 10872 Westminster Ave, # 214 – 215 Garden Grove, CA 92843. ĐT: (714) 398-3033.