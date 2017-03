Cố vấn của ông Trump nói Obama dùng microwave, phone để nghe lén

Bà Kellyanne Conway đang nói chuyện với Nghị Sĩ Ted Cruz trong buổi tuyên thệ của Bộ Trưởng Năng Lượng Rick Perry. (Alex Wong/ Getty Images)



Tổng Thống Donald Trump than phiền rằng các thành viên của giới truyền thông đã đối xử thô bạo với các viên chức trong chính phủ của ông. Ông nói giới truyền thông “quý vị sẽ khá hơn” nếu các viên chức của ông được đối xử một cách tử tế.



Ông Trump viết trên Twitter như vậy vào sáng thứ Hai, sau khi có các cuộc phỏng vấn bà cố vấn cao cấp Kellyanne Conway trên bốn hệ thống truyền hình. Bà này đã trả lời quanh co về việc chính phủ Trump không có chứng cớ về lời tố cáo chính phủ Obama đã nghe lén tại tòa nhà Trump Tower của ông ở New York.



Trước sự việc bà Conway bị chất vấn, Tổng Thống Trump viết trên Twitter, “Thật là kỳ lạ khi phần nhiều trong giới truyền thông rất thô lỗ với những người đại diện cần cù làm việc của tôi. Hãy tử tế, quý vị sẽ làm tốt hơn nhiều!”



Trong chương trình “Good Morning America” của đài ABC sáng thứ Hai, người dẫn chương trình George Stephanopoulos đã yêu cầu bà Conway hãy giải thích thêm về một cuộc phỏng vấn mà bà đã dành cho nhật báo Bergen County, New Jersey, Record. Trong cuộc phỏng vấn ấy, bà gợi ý rằng cựu Tổng Thống Barack Obama đã dùng những thiết bị điện tử gia dụng, như máy truyền hình, máy điện toán và điện thoại thông minh, ở bên trong tòa nhà chọc trời Manhattan của ông Trump, để theo dõi ông.



Khi được xin đưa ra bằng chứng ủng hộ cho lời phát biểu ấy, cố vấn Conway nói rằng bà không có bằng chứng. Bà nhấn mạnh định rằng bà nói về việc do thám sát một cách rộng rãi, và không đưa ra một cáo buộc cụ thể chống lại ông Obama.



Để đáp lại những câu hỏi tương tự trong chương trình “New Day” của đài CNN, một chương trình mà bà Conway và các viên chức khác của Tòa Bạch Ốc phần lớn tránh né trong những tuần gần đây. Bà nói rằng việc đưa ra bằng chứng cho một cáo buộc “không phải là trách nhiệm” của bà.



Bà nói, “Tôi không tin rằng người đang dùng sóng vi ba để theo dõi cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Tuy nhiên, tôi không có nhiệm vụ phải có bằng chứng. Đó là lý do của cuộc điều tra.”