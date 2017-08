Cố vấn kinh tế của ông Trump suýt từ chức vì vụ Charlottesville

Giám Đốc Kinh Tế Quốc Gia Gary Cohn (trái) trong một cuộc họp báo với Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin. (Mark Wilson/ Getty Images)

HOA THỊNH ĐỐN – Người giữ chức Giám Đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia của Tổng Thống Donald Trump đã soạn thảo một lá thư xin từ chức, để bày tỏ phản ứng trước những ý kiến bênh vực kỳ thị gây tranh cãi của ông Trump, sau vụ bạo động tại một cuộc biểu tình của những người thượng tôn chủng tộc da trắng ở Charlottesville, Virginia, xảy ra trong tháng này, làm thiệt mạng một người biểu tình.

Hôm thứ Sáu, báo New York Times viết rằng ông Gary Cohn, cố vấn chính về kinh tế của tổng thống, “đã nghiêm túc xem xét việc từ chức” và rời khỏi chức vụ của ông, và ông đã soạn một bức thư xin từ chức mà cuối cùng ông không gửi đi.”



Bản tin này được đưa ra cách mấy giờ sau khi báo Financial Times công bố một cuộc phỏng vấn mới với ông Cohen. Trong đó ông nói rằng “chính phủ này có thể và phải làm một cách tốt hơn, trong việc lên án các nhóm thượng tôn da trắng một cách nhất quán và dứt khoát.”



Trump đã gặp phải những lời chỉ trích từ cả hai đảng, vì những lời ông nói quy trách nhiệm cho “nhiều phía” gây ra cuộc bạo động ở Charlottesville. Các các nhóm thượng tôn da trắng đã kéo nhau đi tuần hành, phản đối quyết định phá bỏ một bức tượng của Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ ở đó. Người ta có thể nghe tiếng nhóm biểu tình hô to những khẩu hiệu bài trừ Do Thái và có tính cách kỳ thị chủng tộc.



Một phụ nữ thiệt mạng khi một chiếc xe được lái bởi một thanh niên có quan hệ với các nhóm thù hận tông vào một nhóm phản biểu tình.



Các nhóm quyền dân sự, và những tổ chức như Liên Minh Do Thái Cộng Hòa đã lên tiếng kêu gọi ông Trump gãy có một lập trường mạnh mẽ hơn, chống lại thượng tôn da trắng và chủ nghĩa bài trừ Do Thái. Hầu hết các giới chức Tòa Bạch Ốc đều bênh vực ông Trump. Tuy vậy một số nhân vật Do Thái cao cấp nhất trong chính phủ, như Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh David Shulkin, vào Đại Sứ Mỹ tại Israel David Friedman, đã đưa ra tín hiệu cho thấy họ không đồng ý với những lời ông nói.