Cô Yến cầm chai bia đập đầu ông Toh, bị tù 6 tuần

Nguyễn Thị Hoàng Yến nhận tội cầm chai bia đánh vào đầu ông Toh Boon Eng. (The New Paper)TÂN GIA BA - Một phụ nữ Việt đã cầm một chai bia đập hai phát vào đầu một ông. Tại tòa ngày thứ Sáu, bà bị tuyên án tù sáu tuần.Các tin địa phương cho biết Nguyễn Thị Hoàng Yến, 32 tuổi, đã nhận tội gây tổn thương cho ông Toh Boon Eng, 53 tuổi, trong một quán cà phê trên đường Tyrwhitt Road ở gần Jalan Besar, vào ngày 24 tháng Tám, 2016, tức là đúng một năm trước.Theo nữ phó công tố viên Esther Tang cho biết, cô Yến đang uống bia với người bạn trai là Lim Keng Yeow, 37 tuổi, và bạn của anh là Tan Qi Xiang, 29 tuổi, tại Broadway Food Court vào lúc khoảng 2 giờ sáng ngày hôm đó.Cũng ngồi trong quán cà phê có ông Toh, vợ ông, và bạn bà ta. Vì một lý do nào đó liên quan đến chuyện gia đình, ông Toh đã có một cuộc cãi nhau kịch liệt với vợ.Vào một thời điểm trước 4 giờ rưỡi sáng, anh bạn Tan từ nhóm của Yến đã bước đến chỗ ông Toh đang ngồi, và đề nghị ông ấy hãy hạ thấp giọng, vì anh cảm thấy ông Toh đang nói chuyện lớn tiếng.Cách mấy phút sau đó, anh Tan vẫn cảm thấy ông Toh đang nói to tiếng, và cùng anh Lim bạn cô Yến đi tới gần ông Toh.Theo hồ sơ của cảnh sát, cả hai anh đã ông đấm vào mặt ông Toh. Ông ta đã dùng hai bàn tay để chống đỡ mấy cú đấm.Khi ấy cô Yến, chả hiểu sao, lại cầm một chai Tiger Beer đi từ bàn của cô và đập hai cú vào đầu ông Toh. Chai bia rớt xuống và bể tan.Trong khi đó thì ba gã đàn ông đã túm lấy nhau và quần thảo trên sàn nhà.Vài mấy phút sau, vụ xô xát dừng lại khi vợ của ông Toh phải la lớn lên rằng “cái ông to tiếng kia” là chồng bà.Thế là ba ông dừng tay. Ông Toh đứng dậy và trở về lại bàn, bị chảy máu. Ông cảm thấy đau và chóng mặt, sau khi bị chai bia đập trúng đầu.Cảnh sát đến và bắt cô Yến.Ông Toh bị những vết cắt ở da đầu và cánh tay, bị thương ở gần mắt trái. Ông được nghỉ phép để nằm bệnh viện hai ngày.Theo bà công tố viên Esther Tang cho biết, cô Yến đã dùng một thứ vũ khí nguy hiểm để tấn công vào phần dễ bị tổn thương nơi thân thể nạn nhân.Bà Tang nói thêm rằng đó là một vụ tấn công hội đồng, và Yến không cần phải tham gia bằng một chai bia.Bà nói, “Cũng may chỉ có những thương tích khá nhẹ trong vụ này.”Luật sư Tan Chao Yuan của Yến nói rằng thân chủ của ông, một người mẹ đơn thân, cảm thấy rất hối hận.Ông nói rằng cô đã đề nghị đền bù cho nạn nhân, nhưng bị từ chối.Mức phạt tối đa cho việc gây tổn thương là lãnh hai năm tù và đóng tiền phạt $5,000 tiền Singapore (khoảng $3,700 Mỹ kim)Về phần Lim và Tan, hai anh này chỉ bị cảnh cáo có điều kiện trong 12 tháng.