Comey gợi ý Bộ Trưởng Sessions cũng từng gặp Đại Sứ Nga

Bộ Trưởng Jeff Sessions (thứ nhì từ bên phải) đang rời trung tâm National Advocacy Center tại in Columbia, South Carolina ngày 7 tháng 6, 2017. (Sean Rayford/ Getty Images)HOA THỊNH ĐỐC - Cựu Giám Đốc James Comey của cơ quan FBI dường như đã gợi ý rằng Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã có một vấn đề về nước Nga mà bộ trưởng đã không tiết lộ.Trong buổi điều trần ngày thứ Năm, ông Comey nói rằng FBI đã “biết được những sự kiện mà tôi không thể thảo luận trong một bối cảnh công khai. Điều đó sẽ làm cho việc ông Sessions tiếp tục tham gia vào một cuộc điều tra liên quan đến Nga trở thành có vấn đề.”Vì không thể nói công khai, nên sau buổi điều trần ông Comey đã có cuộc họp kín với các nghị sĩ. Cựu giám đốc FBI xác nhận rằng ông đã nói về một bản tin mà đài NBC News và các cơ quan truyền thông khác đã loan tải. Tin đó là về những báo cáo tình báo mật gợi cho thấy một cuộc gặp gỡ không được tiết lộ, giữa ông Sessions và đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, trong tháng Tư năm 2016, tại khách sạn Mayflower Hotel ở Hoa Thịnh Đốn.Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia), một thành viên của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, nói với đài NBC News, “Ông Jeff có thể làm sáng tỏ hơn về chuyện này, về lý do tại sao lại ông tự rút lui (ra khỏi cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp về mối liên hệ với Nga). Có một cuộc gặp gỡ mà chúng tôi không biết chi tiết, và người ta muốn biết về cuộc gặp gỡ đó.”Bà Sarah Isgur Flores, phát ngôn viên của ông Sessions, đã phủ nhận việc có một cuộc gặp gỡ như vậy đã xảy ra. Một nguồn tin thân cận với Bộ Trưởng Tư Pháp Sessions nói rằng ông cũng sẽ phủ nhận điều đó, nếu được hỏi hôm thứ Ba vừa qua khi ông xuất hiện trước Ủy Ban Phân Bổ Ngân Sách Thượng Viện.Trong tuần qua, vào ngày 1 tháng Sáu, đài NBC News loan tin rằng FBI và Quốc Hội đã xem xét vụ gặp gỡ ở khách sạn Mayflower. Năm viên chức Mỹ, cựu cũng như đương nhiệm, nói rằng họ biết tin tình báo mật gợi ý cho thấy có một cuộc gặp gỡ riêng tư nào đó giữa ông Trump và các phụ tá của ông với các viên chức Nga.Đây là một rắc rối lớn cho ông Sessions. Ông đã bị chỉ trích vì không khai thật về hai cuộc tiếp xúc riêng tư với đại sứ Nga Sergey Kislyak trong cuộc điều trần để nhận được chức bộ trưởng. Anh Jared Kushner, con rể của tổng thống, cũng phủ nhận rằng anh có gặp riêng với Đại Sứ Nga Kislyak ngày hôm đó.Tuy nhiên, các viên chức cho biết rằng bằng chứng ấy chưa đủ xem là chứng cớ. Khi nói chuyện với các nghị sĩ trong phiên họp kín hôm thứ Năm, ông Comey cũng nhìn nhận rằng FBI không có chứng cớ cho thấy cuộc gặp gỡ ấy đã xảy ra.Bà phát ngôn viên Flores nói, “Vị nghị sĩ (ông Sessions) hồi đó đã không có bất cứ cuộc trò chuyện riêng tư hoặc bên lề nào, với bất cứ giới chức Nga nào tại khách sạn Mayflower Hotel.”Một viên chức Mỹ nói với đài NBC News rằng FBI cũng đang xem xét kỹ vụ Mayflower. Cuộc gặp gỡ ấy được bảo trợ bởi một viện nghiên cứu được mô tả là thân Nga. Viên chức này nói rằng FBI quan tâm đến những người nào đã có mặt tại buổi gặp gỡ ấy, và họ đã nói gì, vì FBI cần điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.Từ lâu người ta biết rằng ông Trump có gặp Đại Sứ Kislyak trong một khoảng thời gian ngắn, vào ngày hôm đó trong tháng Tư tại một phòng tiếp khách VIP, ngay trước khi ông đọc một bài diễn văn về chính sách ngoại giao tại khách sạn. Nhưng các nhân chứng nói rằng đó không phải là một cuộc gặp gỡ riêng tư.Trong tháng Năm 2016, báo Wall Street Journal từng đăng tin, “Ông Trump nhiệt liệt chào đón ông Kislyak và ba đại sứ ngoại quốc khác đến dự buổi tiếp tân.”Hai ông Kushner và Sessions cũng có mặt trong phòng tiếp tân. Các phụ tá của ông Sessions nhấn mạnh rằng Bộ Trưởng đã không nói chuyện với ông Kislyak lúc bấy giờ, chỉ gặp mặt thôi.Trong tháng Ba, Center for the National Interest, một nhóm khuynh hữu có liên hệ với Nga đã đứng ra tổ chức chương trình tiếp tân này. Nhóm nói rằng hàng người đứng tiếp khách Nga đã “di chuyển nhanh chóng, và bất kỳ cuộc trò chuyện nào với ông Trump trong bối cảnh đó đều cốt yếu là ngắn gọn và không thể có tính cách riêng tư. Theo chúng tôi nhớ lại, việc sự tương tác giữa ông Trump và Đại Sứ Kislyak đã được giới hạn vào việc trao đổi những câu nói đùa lịch sự, thích hợp trong những dịp như vậy.”Trong tháng Tư năm nay, ông Sessions đã tự rút ra khỏi cuộc điều tra về Nga, sau khi người ta khám phá rằng ông đã gặp ông Kislyak hai lần mà ông đã không tiết lộ khi được các nghị sĩ hỏi, trong buổi điều trần có lời tuyên thệ trước pháp luật để chuẩn nhận chức vụ cho ông. Lúc ấy ông nói rằng ông đã không gặp các viên chức Nga trong thời gian ông Trump tranh cử tổng thống.Trong một bức thư gửi cho FBI hồi tháng Ba, Nghị Sĩ Al Franken (Dân Chủ-Minnesota) đã đề nghị cơ quan FBI điều tra về bất cứ cuộc tiếp xúc nào giữa ông Sessions với các quan chức Nga, và thông báo cho ông biết các kết quả.