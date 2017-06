Comey sẽ nói gì về Trump trong cuộc điều trần hôm nay?

Tổng Thống Donald Trump đang bắt tay Giám Đốc FBI James Comey tại Tòa Bạch Ốc, hai ngày sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Trong buổi điều trần tại Thượng Viện sáng thứ Năm, ông Comey có thể phải trả lời về việc ông bị ông Trump cách chức có liên quan gì đến cuộc điều tra của FBI nhắm vào mối liên hệ giữa Trump và người Nga. (Andrew Harrer-Pool/ Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN – Một ngày trước khi James Comey trở thành nhân vật được chú ý nhất trên sân khấu chính trị của Hoa Kỳ, Thượng Viện đã cho công bố bài văn mở đầu của ông James Comey mà ông sẽ đọc trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện vào sáng thứ Năm. Bản văn này cho thấy Tổng Thống Donald Trump có thể gặp rắc rối trong một số vấn đề, chẳng hạn như tìm cách cản trở công lý, nhưng cũng có ít nhất một điểm thuận lợi cho ông Trump.



Cuộc điều trần tại Thượng Viện là nhằm giúp Quốc Hội biết rõ hơn hư thực về sự liên lạc giữa chính phủ Nga với ban tranh cử của ông Trump trong năm 2016, để có thể khẳng định rằng Nga có can thiệp vào hệ thống bầu cử dân chủ của Mỹ hay không.



Ông James Comey từng bị Tổng Thống Trump cách chức giám đốc FBI vào đầu tháng Năm, vì FBI đang tiếp tục điều tra về những mối liên hệ giữa Nga với ông Trump.



Trong bài văn mở đầu cuộc điều trần, ông Comey có khẳng định rằng ông Trump không là người bị điều tra. Điều này có thể được xem là thuận lợi cho ông Trump, vì ngay sau khi ông Comey bị cách chức, tổng thống rất nóng tính của Mỹ đã tuyên bố với công chúng rằng chính ông Comey đã nói riêng với ông cả thảy ba lần, rằng cá nhân ông không bị điều tra về sự liên lạc với người Nga.



Yếu tố này cũng đã được các chính khách Cộng Hòa nêu ra với báo chí trong ngày thứ Tư, nhằm bênh vực ông Trump trước những điều tai hại hơn mà ông Comey có thể tiết lộ trong cuộc điều trần ngày thứ Năm. Họ nói rằng, đó, thấy chưa, chính Comey đã xác nhận rằng Trump không bị điều tra.



Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Tổng Thống Trump sẽ được thoát nạn, vì nhiều lý do.

Cho đến khi ông Trump nêu vấn đề cá nhân ông có thể bị điều, thì các cơ quan của chính phủ và báo chí đều không nói rằng ông Trump bị FBI điều tra. Tâm điểm của vấn đề ngay từ đầu là người Mỹ nghi ngờ các gián điệp Nga đã tìm cách quấy phá cuộc bầu cử 2016 và liên lạc với những người thân cận với ông Trump, chứ không phải cá nhân tổng thống.



Bài đọc mở đầu cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI nhắc tới một điểm quan trọng hơn. Đó là ông Trump đã yêu cầu FBI hãy hủy bỏ cuộc điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Hành động này có thể bị xem là một nỗ lực nhằm che đậy tội phạm, đồng thời là hành động cản trở công lý.



Ngoài cuộc điều trần trong ngày thứ Năm này, cuộc điều tra về sự dính líu giữa Tổng Thống Trump với người Nga vẫn được tiếp tục bởi một ban điều tra độc lập do ông Robert Mueller III cầm đầu. Ông Mueller từng giữ chức giám đốc FBI trong hơn một thập niên trước khi về hưu và sau đó chức vụ cao cấp nhất trong ngành cảnh sát liên bang này được trao cho ông Comey.



Cuộc điều trần của ông Comey tại Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Năm, và được hầu hết các đài truyền hình trên toàn quốc chiếu trực tiếp.



Trong những thắc mắc mà các nghị sĩ có thể nêu ra với ông Comey, chắc chắn sẽ có các câu hỏi liên quan đến việc ông bị cách chức, và nghi vấn về việc ông Trump yêu cầu ông Comey ngưng điều tra ông Michael Flynn.