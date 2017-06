Comey: Tòa Bạch Ốc đã nói dối về tôi và FBI; không có Cộng Hòa nào dám bênh Trump

Trên khắp nước Mỹ, người dân đã tụ tập để xem cuộc điều trần của ông James Comey. Hình này được chụp trong tửu quán Ace's Bar tại San Francisco. Tại một quán rượu khác ở Hoa Thịnh Đốn, quán Shaw's Tavern, khách đến xem vào sáng thứ Năm đã được mời mua một ly rượu Vodka (chính hiệu Nga) với giá $5 và một kẹp bánh mì FBI giá $10. (Justin Sullivan/ Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN - Tòa Bạch Ốc có thể cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc điều trần của cựu Giám Đốc FBI James B. Comey ngày thứ Năm, vì ông Comey đã không trực tiếp tố cáo Tổng Thống Donald Trump tội cản trở cuộc điều tra của FBI về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.



Thế nhưng ngoài vấn đề đó, cuộc điều trần hữu thệ tại Thượng Viện đã có một số tin không vui cho ông Trump. Buổi vấn đáp của ông Comey trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện đã được chiếu trực tiếp trên các đài truyền hình toàn quốc, mà trong đó ông Comey đã lập đi lập lại rằng ông Trump là một kẻ nói dối, nói láo, không đáng tin cậy. Cũng có lúc cựu giám đốc FBI gợi ý rằng ông Trump đã có ý định ngăn chặn cuộc điều tra.

Về phần Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump đã im lặng một cách bất thường. Ông không viết tweet để mạt sát đối thủ như thường lệ, cũng không hó hé một câu nào với giới truyền thông trong suốt ngày thứ Năm. Ông dành việc đó cho con trai và nhất là cho một luật sư đại diện ông. Các nguồn tin tại Hoa Thịnh Đốn cho biết ông Trump đã giữ im lặng, không lên tiếng sau khi ông Comey kết thúc buổi điều trần, vì ông nghe theo lời căn dặn của các luật sư.





Người mang tin không vui cho Trump

Cựu Giám Đốc FBI James Comey đang tuyên thệ trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện trước khi điều trần vào sáng thứ Năm. Ông Comey cho biết ông bị Tổng Thống Donald Trump gây áp lực để FBI phải bỏ cuộc điều tra về cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael Flynn với người Nga, trong cuộc họp riêng giữa hai người tại Tòa Bạch Ốc trong tháng Hai. Tòa Bạch Ốc đã phủ nhận không có cuộc họp này. (Mark Wilson/ Getty Images)



Trong các tín hiệu “không vui” khác cho ông Trump, một điểm đáng chú ý là hầu như không có một nghị sĩ Cộng Hòa nào công khai bác bỏ những lời điều trần của ông James Comey, tức là họ tin những gì ông nói là đúng sự thật như ông đã thấy hoặc biết.



Ngay trong lời mở đầu cuộc điều trần, Nghị Sĩ Cộng Hòa Richard Burr, chủ tịch của ủy ban, đã ca ngợi ông Comey là một viên chức từ trước đến nay có tiếng là “người ngay thẳng, không thiên vị.” Đến cuối buổi điều trần, ông Burr lại khen ông Comey là “người rất yêu thương đất nước này đến nỗi có thể nói đúng sự việc như nó đã xảy ra.”



Trước những câu hỏi của các nghị sĩ, ông Comey cho biết Tòa Bạch Ốc “đã nói láo về cá nhân tôi” khi cho biết lý do cách chức ông. Ông Comey đã nói về một lần họp riêng với tổng thống, thì ông được tổng thống gián tiếp gợi ý là FBI nên bỏ cuộc điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.



Một dấu hiệu cho thấy các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều tin tưởng ở những lời khai của ông Comey, khi họ cùng chất vấn ông rằng tại sao ông không nói thẳng cho Tổng Thống Trump biết rằng ông ta không thể can dự vào cuộc điều tra của FBI, nhất là trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc trong tháng Hai, khi ông Trump muốn FBI hãy nhẹ tay với ông Flynn.



“Ông là người to lớn. Ông là người mạnh,” bà Nghị Sĩ Dân Chủ Dianne Feinstein từ California hỏi ông Comey. “Tại sao ông không nói với ông Trump rằng, ngài tổng thống, điều này là sai trái. Tôi không thể thảo luận với ông (về vụ điều tra Flynn)?”



Ông Comey trả lời bà Feinstein, “Đây là một câu hỏi rất hay. Có lẽ nếu mạnh hơn, tôi có thể đã nói vậy. Tôi đã sửng sốt vì tổng thống đã gợi ý với tôi như vậy, nên tôi chỉ lắng nghe mà không thể nói gì hơn.”

Vì tổng thống đã phủ nhận cuộc nói chuyện riêng này từng xảy ra, các nghị sĩ thuộc hai đảng phải chọn lời khai của ông Comey là những thông tin mà họ có được từ buổi nói chuyện tại Tòa Bạch Ốc vào một đêm trong tháng Hai.

Comey tố Trump nói dối

Ông Comey nói rằng chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã "chọn cách bôi nhọ danh tiếng của tôi” và lan truyền những "lời dối trá" về FBI. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra ý kiến về việc Tổng Thống Trump có cản trở công lý hay không, khi yêu cầu ông dừng điều tra về tướng Michael Flynn.



Ông Comey nói, “Mặc dù luật không yêu cầu phải có lý do rõ ràng trong việc sa thải giám đốc FBI, nhưng chính quyền đã chọn cách sỉ nhục tôi, và quan trọng hơn là sỉ nhục FBI, khi nói rằng FBI rơi vào tình trạng vô tổ chức, và nhân viên FBI đang mất niềm tin vào lãnh đạo. Đó rõ ràng và hiển nhiên là những lời nói dối, và tôi rất tiếc khi nhân viên FBI phải nghe những lời này và rằng người dân Hoa Kỳ được nghe như vậy về FBI.”

Vào sau cuộc điều trần, phát ngôn viên của ông Trump, bà Sarah Huckabee, đã phản ứng rất dữ dội, khẳng định rằng Tổng Thống là một người trung thực. “Tôi có thể chắc chắn rằng Tổng Thống không phải là kẻ nói dối, và tôi thật sự nghĩ rằng đây là một sự xúc phạm, khi có người hỏi về điều này,” bà Huckabee nói.

Vài giờ sau đó, một luật sư của ông Trump, ông Marc Kasowitz, cũng tuyên bố rằng việc ông Comey kể rằng Tổng Thống Trump đã yêu cầu vị giám đốc FBI phải bày tỏ lòng trung thành, trong cuộc họp tại Phòng Bầu Dục, là điều không có thật. “Tổng Thống chưa bao giờ nói với ông Comey rằng, Tôi cần thấy lòng trung thành, tôi chờ đợi lòng trung thành, hay bất cứ câu nói gì mang ý như vậy,” ông Kasowitz nói. Ông Kasowitz cũng thêm rằng, lời cáo buộc của ông Comey, về việc ông Trump gây áp lực buộc FBI phải ngừng cuộc điều tra Tướng Michael Flynn, là điều sai trái.



Trong phiên điều trần trước đó, ông Comey nói rằng việc Tổng Thống Trump muốn ngừng điều tra Tướng Flynn là rất "khó chịu," nhưng ông Trump chưa từng trực tiếp yêu cầu FBI dừng cuộc điều tra về Nga. Cựu giám đốc FBI cũng khẳng định, ông không nghi ngờ gì về việc chính phủ Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ.



Ông Comey cho biết, ông ghi chép lại nội dung cuộc gặp với hồi tháng 2 với Tổng Thống Trump, là vì lo ngại rằng ông Trump “có thể sẽ nói dối” về việc đó. Theo ghi chép, trong cuộc gặp, ông Trump đã "hy vọng" ông Comey dừng cuộc điều tra về tướng Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia. Ông Comey thừa nhận, Tổng Thống Trump đã không dùng những từ ngữ mang tính ra lệnh trong cuộc gặp đó, tuy nhiên cựu giám đốc FBI coi việc câu nói "Tôi hy vọng anh có thể để anh ta (Flynn) ra đi," là một "chỉ thị" và đã không "tuân theo.”

Cựu giám đốc FBI James Comey bất ngờ bị sa thải hôm 9 tháng 5, với lý do sai sót trong quá trình điều tra vụ tai tiếng sử dụng email của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Hành động này khiến tổng thống Hoa Kỳ vấp phải nhiều chỉ trích, trong bối cảnh FBI đang điều tra về mối liên hệ giữa ban tranh cử của ông với Moscow.

Cộng Hòa không dám bênh Trump

Cuộc điều trần đã được xem là cuộc “đấu súng” giữa ông Comey và tổng thống về bản chất của hai người. Sau khi ông Comey bị ông Trump cách chức vào ngày 9 tháng Năm, hai người đã đưa ra ý kiến khác nhau về nguyên nhân khiến ông Comey bị mất việc một cách bất ngờ. Ông Trump nói rằng giám đốc đã làm việc bê bối trong vụ điều tra thư email của bà Hillary Clinton vào năm ngoái, nên ông phải ra đi. Còn Comey thì nói trong buổi điều trần rằng lý do ông bị cách chức là vì FBI vẫn tiếp tục cuộc điều tra về các mối liên hệ giữa nhóm thân cận của ông Trump với các thế lực tại Nga.



Nhiều nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa, tức là đảng của ông Trump, kể cả chủ tịch của Ủy Ban Tình Báo đang điều tra vai trò của Nga trong cuộc tranh cử tổng thống của ông Trump, đều bày tỏ sự tin tưởng ở những lời khai của vị giám đốc FBI bị cách chức.



Trong lúc vị tổng thống đang bị chìm ngập trong những rắc rối về chính trị cũng như pháp lý, cuộc điều trần của ông Comey cho thấy ông Trump đang thiếu sự ủng hộ tại Thượng Viện Hoa Kỳ.



Trái với sự ngập ngừng của các đảng viên Cộng Hòa, có một người đã lớn tiếng và mạnh mẽ bênh vực ông Trump. Người đó là ông Marc Kasowitz, luật sư riêng của tổng thống. Trong cuộc họp báo sau buổi điều trần, ông Kasowitz nói rằng ông Comey đã phát biểu những lời không đúng sự thật. Tuy nhiên, luật sư không nêu ra lời nào là không đúng.



Vài nghị sĩ đã nói dè dặt hoặc chỉ nói gián tiếp khi bênh vực ông Trump, hoặc nói nước đôi như Nghị Sĩ Marco Rubio từ Florida. Ông Rubio là một trong các ủy viên của Ủy Ban Tình Báo. Khi được báo chí hỏi rằng ông có thể loại trừ khả năng ông Trump đã phạm luật khi phạm lỗi cản trở công lý, ông Rubio trả lời, “Tôi chưa chuẩn bị để đi đến kết luận đó, vì chúng tôi chưa xem xét hết các mảng đang còn thiếu sót.”



Nghị Sĩ Rubio nói rằng ông chưa biết hành động của ông Trump “có đưa đến sự phạm luật hay không.” Tuy vậy, nghị sĩ này có cho biết rằng sự việc ông Trump đã gợi ý với ông Comey về việc ngưng cuộc điều tra về cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn là không “phù hợp.”



Những đảng viên Cộng Hòa khác xem có vẻ còn rụt rè hơn khi tìm cách biện minh cho hành động của ông Trump. Chẳng hạn như có người nói rằng ông Trump còn ngây thơ vì chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị tại Hoa Thịnh Đốn, chưa quen thuộc lắm với cách thức hoạt động của ngành lập pháp. Sự biện hộ yếu ớt này là một cách nói khác, rằng ông Trump không có khả năng làm tổng thống.



Chủ Tịch Hạ Viện Paul D. Ryan (Cộng Hòa, Wisconsin) nói trong cuộc họp báo chiều thứ Năm, “Tổng thống còn quá mới trong công việc này. Ông ấy còn quá mới với chính quyền.”



Ông Trump đã nắm chức tổng thống gần năm tháng, và đã chuẩn bị từ khi đắc cử từ đầu tháng 11 năm ngoái.



Sự việc thiếu sự ủng hộ từ đảng Cộng Hòa cho thấy tổng thống đang làm việc ở một thế yếu.

Mà thế yếu này không chỉ mới có lúc này. Kể từ ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức hôm 20 tháng Giêng, trong hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến, đa số người mỹ, kể cả những cử tri đã bỏ phiếu cho ông Trump, đều cho rằng ông là một người không đáng tin tưởng.



Từ những ngày còn tranh cử tổng thống cho đến thời gian thật sự nắm chức vụ lãnh đạo Hoa Kỳ, ông Trump từng phát biểu những lời không đúng sự thật, thường chỉ trích những ai dám nêu thắc mắc về khả năng cũng như sự thật trong những lời nói của ông. Ngay sau ngày tuyên thệ, ông tuyên bố là số người dự lễ tuyên thệ là lớn chưa từng thấy cho một tổng thống. Ông vẫn khăng khăng tin ở điều không đúng ấy, mặc dù các chuyên gia đã cho xem các video và gần như đếm từng người khán giả có mặt trong buổi tuyên thệ bị ướt mưa.

Trump không viết tweet như mọi lần

Thống kê mới nhất cho thấy đa số người Mỹ không tin ông Trump là người nói sự thật.

Đó có lẽ là lý do tại sao mà các luật sư đã khuyên ông Trump đừng vội viết tweet hay lên tiếng trong lúc hoặc sau khi ông Comey điều trần tại Thượng Viện.



Không chỉ người Mỹ, mà cả thế giới cũng chờ đợi một câu tweet để biết phản ứng của ông như thế nào trước những lời tố giác của ông Comey. Không có một câu tweet nào hết.



Công việc viết tweet này dã được giao cho Donald Trump Jr., người con trai 39 tuổi của ông Trump. Anh Trump Jr. này đã viết những lời chê bai ông Comey trong lúc ông đang điều trần.

Có lúc Trump Jr. đã viết câu hỏi này, “Bộ đây là chuyện đùa sao?” (Is this a joke?)

Công tác viết phản bác đã được giao nhiều hơn cho luật sư Marc Kasowitz, người đã gọi ông Comey là “kẻ tiết lộ tin” cho báo chí.



Theo các viên chức gần với tổng thống, luật sư Kasowitz và các cố vấn cao cấp của ông Trump đã khuyên tổng thống hãy bình tĩnh, đừng vội lên tiếng.



Ông Rudolph Giuliani, cựu thị trưởng New York, từng làm việc ở Bộ Tư Pháp và là bạn thân của ông Trump, nói với báo Washington Post, “Phản ứng hay nhất về vụ này là đừng nói gì hết. Ông Kasowitz là luật sư giỏi, ông ấy sẽ trả lời hết (cho Trump). Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi biết ông Kasowitz được tổng thống tin tưởng rất nhiều.”



Ông Trump đã xem một phần của cuộc điều trần của ông Comey vào buổi sáng. Cùng xem với ông là một số cố vấn về chính trị và luật pháp. Họ ngồi trước một màn ảnh truyền hình 60-inch trong phòng ăn nhỏ của Phòng Bầu Dục.



Sau đó, nhằm phản công lại cuộc chiếu chương trình về Comey, trong lúc ông Comey còn đang điều trần, Tổng Thống Trump tổ chức họp với Ngoại Trưởng Rex Tillerson, Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis và cố vấn aninh quốc gia H.R. McMaster về vấn đề đối ngoại.



Cuộc điều trần vào ngày thứ Năm, 8 tháng Sáu, vừa qua là đúng 140 ngày từ lúc ông Trump nhậm chức tổng thống. Những gì xảy ra trong ngày thứ Năm cho thấy ông Trump sẽ còn gặp nhiều rối rắm trong thời gian sắp tới.