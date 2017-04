Côn an giả đò nằm ăn vạ!

Cảnh tượng anh côn an giả bộ “ngất xỉu” sáng thứ Hai. (Bạch Hồng Quyền/ Facebook)



HÀ TĨNH - Có lẽ không ai mưu mô, lươn lẹo, gian xảo bằng người cộng sản, và cộng sản Việt Nam, qua hành động của chính họ trong hơn nửa thế kỷ qua, thì lại càng phải “tặng” thêm một số tỉnh từ nữa mới vừa như lường gạt, manh mung, và giả dối. Trò giả dối mà CSVN thường dùng mỗi khi cần dẹp đám đông biểu tình hay xuống đường là cho người trà trộn vào để quấy rối, có khi giả bị đánh để vu oan cho người biểu tình trong ôn hòa. Mới nhất là vụ trà trộn vào cuộc biểu tình ở Hà Tĩnh vào sáng thứ Hai vừa qua.



Người của công an nằm “ngất xỉu” khá lâu sau khi giả bộ như bị dân đánh. Mặt mũi của anh to con, khỏe mạnh này không có dấu vết gì của người bị đánh. (Hình do dân chụp đưa lên Facebook)





Hàng ngàn người, mà có thể lên tới gần 8,000 người, tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà đã tụ tập bên ngoài trụ sở của Ủy Ban Nhân Dân huyện Lộc Hà, để yêu cầu nhà cầm quyền phải bồi thường vụ ô nhiễm Formosa. Người dân cũng phản đối sự việc công an đã nổ súng uy hiếp người dân tại xã Thạch Bằng vào đêm Chủ Nhật trước đó.



Các cán bộ trong trụ sở đã bỏ chạy khi thấy dân đến biểu tình. Thế nhưng một số công an chìm đã trà trộn vào đám đông và rồi còn giả bộ bị đánh ngất xỉu để vu oan cho dân. Một người đã nằm ngay trước bậc tam cấp của trụ sở, nằm yên như bị dân đánh đập. Trò lừa này đã bị người dân lật tẩy, như Nguyễn Nhi Ngọc viết ý kiến trên Facebook sau đây:



Thằng côn an giả dạng côn đồ lẻn vào giữa đám đông nhân dân để gây sự, ném đá giấu tay, tạo cớ cho công an vào đàn áp, đã nhanh chóng bị nhân dân nhận dạng và dạy cho một bài học.

Sau đó tên này đã giả vờ ngất xỉu nằm ăn vạ chứ có thấy nó bị thương tích gì đâu? Chảy máu không có đã chớ mà bầm tím hay u đầu cũng không có luôn. Nhân dân thì toàn tay không lấy cái gì mà đập cho nó xỉu được lâu vậy?

Bản thân nó thì to con, trai tráng , khỏe mạnh, mặc áo lót bông dày cui, không bị thương tích thì chẳng có lý do gì mà nằm một đống lâu vậy. Nó giả bộ ăn vạ và để tránh không bị người dân chất vấn chứ nó chẳng có làm sao đâu.

Lần sau có thằng nào ăn vạ kiểu đó nữa lại giựt tóc mai , đổ nước vô lỗ mũi và thọc lét coi nó có ngồi bật dậy không biết liền!