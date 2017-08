Con bác sĩ về hưu nhảy lầu tự tử vì buồn

SÀI GÒN - Sáng thứ Sáu tại đường Cao Lỗ ở phường 4, quận 8, một cô gái là du học sinh đã nhảy lầu tự tử. Người dân thấy cô gái nhảy từ lầu 3 của một ngôi nhà. Tại hiện trường, cô gái tử vong dưới mặt đường, người nhà mau chóng lấy vải che lên thi thể, đồng thời công an cũng có mặt ngay sau đó tìm hiểu sự việc.

Một người hàng xóm cho biết, cô gái nhảy lầu tự tử được 27 tuổi, là con gái của bác sĩ Khoa Thần Kinh nổi tiếng của một bệnh viện tại Sài Gòn, hiện đã về hưu.

Người này nói rằng cô gái có dấu hiệu bị trầm cảm, trước đó du học ở nước ngoài, về nhà được gần một năm.

Lực sĩ 15 tuổi phá kỷ lục SEA Games

KUALA LUMPUR - Nguyễn Hữu Kim Sơn, 15 tuổi, đã gây bất ngờ lớn ở SEA Games 29 khi giành chiến thắng ở cuộc thi bơi 400 mét hỗn hợp dành cho nam ngày thứ Sáu.

Ở vòng loại diễn ra vào buổi sáng, Kim Sơn xếp thứ 2 nhưng ở chung kết vào buổi tối, kình ngư 15 tuổi của Việt Nam có cú nước rút xuất thần. Đặc biệt ở 100 m tự do cuối để về nhất với thành tích 4 phút 22 giây 12, qua đó giành huy chương vàng trước sự bám đuổi quyết liệt của hai đối thủ người Indonesia và Singapore.

Kim Sơn đã phá kỷ lục SEA Games, kỷ lục cũ là 4 phút 23 giây 20. Đây là tấm thành tích ngoài sự mong đợi của đội tuyển bơi lội tại Malaysia năm nay. Nguyễn Hữu Kim Sơn đã trở thành kình ngư trẻ nhất của Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games.





Vỡ nợ, vợ chồng cùng nhảy xuống sông, chồng còn sống

QUẢNG NAM - Khoảng 2 giờ sáng thứ Sáu, vợ chồng Nguyễn Thị Sương và ông Nguyễn Văn Thanh, cùng trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, cùng nhau ra cầu Câu Lâu rồi bất ngờ nhảy xuống sông. Người chồng bơi được vào bờ, riêng người vợ bị nước cuốn mất tích. Đến 9 giờ sáng, thi thể bà Sương được tìm thấy. Nguyên nhân vợ chồng tự tử được xác định là nợ nần. Gần đây, cả hai vợ chồng thường xuyên bị chủ nợ tìm đến nhà.





Công ty VN muốn Trung Quốc giúp xây sân bay Long Thành

SÀI GON - Tập đoàn Geleximco vừa đề nghị chính phủ, Bộ Giao Thông Vận Tải cho phép đơn vị hợp tác cùng doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành, trong thời gian từ ba đến năm năm.

Vũ Văn Tiền, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Geleximco cho biết đã gửi văn bản kiến nghị lên thủ tướng từ năm 2016. Đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, doanh nghiệp này một lần nữa gửi lại kiến nghị.

"Tôi được biết hiện tại bản kiến nghị đã được Bộ GTVT nghiên cứu, xem xét. Sân bay Long Thành là dự án rất nhiều nhà đầu tư muốn thực hiện. Chúng tôi đang chờ thông tin từ Bộ GTVT," ông Tiền nói với Zing.

Cùng ngày, thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết đã nhận được đề nghị của Geleximco, nhưng còn cứu xét.





Cả ngàn cảnh sát canh giữ khu xỉ than chống biểu tình

THÁI NGUYÊN – Nhà chức trách đã huy động gần 1,000 công an đến tại khu đổ xỉ thải của công ty Than Khánh Hòa đóng ở xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch xã Anh Khánh nói lực lượng hùng hậu này là nhằm giữ gìn an ninh trật tự tại nơi mà hằng trăm người dân phản đối việc đổ xỉ thải của công ty Khánh Hòa chuyên khai thác than tại đây.

Sự việc bùng nổ từ ngày 16 tháng 8. Lúc đó hằng trăm người dân kéo đến chân mỏ phản đối công ty Than Khánh Hòa đổ xỉ thải vào khu vực đất nông nghiệp mà theo họ việc bồi thường chưa thỏa đáng. Người dân khi phản đối bắt giữ một cán bộ công an huyện và một số dùng gạch, đá ném vào lực lượng công an khiến một số bị thương.





VN chuẩn bị công nhận bitcoin năm 2018

HÀ NỘI - Thủ tướng CSVN vừa phê duyệt một đề án có thể đưa tới việc chính thức công nhận tiền ảo bitcoin như một hình thức thanh toán đến năm 2018. Thông tấn xã VN cho biết thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ Tư Pháp chủ trì rà soát thực trạng pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan.

Bộ này cũng được yêu cầu nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo; nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng luật, các luật, sửa đổi, bổ túc các luật có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo. Một đánh giá toàn diện phải được hoàn tất trước tháng 8 năm 2018.

Bitcoin là loại tiền điện tử mã hóa được mua, bán, và chuyển khoản như tiền tệ truyền thống thông qua Internet. Những giao dịch bằng bitcoin được thực hiện mà không có sự tham gia hoặc quản lý của bên thứ ba hay chính phủ. Một đồng bitcoin hiện có trị giá hơn $4,400 Mỹ kim.



Xe chở hai người lao xuống hồ thủy điện

LAI CHÂU - Một tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 12, thuộc xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ chiều thứ Sáu. Xe lâm nạn mang bảng số tỉnh Điện Biên. Xe do một người nam điều khiển, chở theo một phụ nữ lớn tuổi, chạy hướng từ Điện Biên về Lai Châu đã bất ngờ lao thẳng xuống lòng hồ thủy điện Sơn La.

Vị trí chiếc xe lao xuống lòng hồ cao khoảng hơn 50 mét. Các lực lượng đã phải huy động thuyền của người dân để đến nơi xe chìm xuống nước.

Vì mực nước hồ dâng cao vào mùa mưa nên đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy chiếc xe. Hai người trong xe đã chết. Hai nạn nhân là anh Đỗ Văn Khôi, 36 tuổi, quê Điện Biên, và một bà cụ khoảng 80 tuổi, chưa rõ danh tính. Chiếc xe gặp nạn khi vào đoạn đường cua trong lúc trời mưa, đường trơn trượt.

Xe tải lật đè lên xe hơi, tài xế chết

BÌNH THUẬN - Tai nạn xảy ra chiều thứ Sáu trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân. Nguyễn Hoàng Nguyên, 33 tuổi, ngụ tại thị xã La Gi, đã chết tại chỗ.

Xe tải do Trần Dương Hải, 30 tuổi, ngụ tại Ninh Thuận, đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc đến xã Sông Phan bất ngờ tự lật sang trái. Xe này đè lên xe của anh Nguyện đang chạy hướng ngược lại. Tài xế Nguyên chết tại chỗ. Hai xe bị hư hỏng nặng. Tai nạn xảy ra trong lúc trời đang mưa.