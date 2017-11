Con bạc trộm tro cốt, đòi 2,5 tỷ tiền chuộc đối diện mức án nào?

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.Hải Phòng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi tố đối tượng Đỗ Minh Trí (SN 1980, trú tại khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) về hành vi xâm phạm mồ mả và tống tiền.

Theo đó, ngày 9/11, PC45, Công an TP.Hải Phòng nhận được đơn trình báo của anh T.N.T. (SN 1976, trú tại phường 12, quận 3, TP.Sài Gòn) về việc phần mộ của mẹ anh tại nghĩa trang phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, bị kẻ gian cậy phá, trộm cắp tro cốt rồi gọi điện đòi trong 5 ngày phải đưa số tiền là 2,5 tỷ đồng để chuộc, nếu không sẽ bị tiêu hủy toàn bộ số tro cốt.

Nhận thông tin về vụ việc, PC45, Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Dương Kinh điều tra, phá án. Qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Đỗ Minh Trí.

Tại cơ quan điều tra, Trí đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do cờ bạc và ăn chơi dẫn đến nợ nần, biết gia đình anh T. giàu có và mẹ anh T. mới mất đầu năm 2017, an táng tại Nghĩa trang phường Anh Dũng nên khoảng 20h ngày 8/11, Trí mang theo dụng cụ đi xe máy đến khu vực mộ của mẹ anh T. đào phần mộ, lấy toàn bộ số tro hài cốt đã được an táng cho vào 3 túi nilon, cho vào ba lô, đem về nhà cất giấu rồi gọi điện cho anh T. đòi tiền chuộc.

Trong 2 ngày 9 và 10/11, Trí liên tục gọi điện thúc ép gia đình anh T. giao tiền. Đến ngày 13/11, Trí tắt máy, khiến gia đình nạn nhân hoang mang. Một ngày sau, Trí bị công an bắt giữ.

Đối tượng Đỗ Minh Trí và khu mộ bị đào trộm.

Luật sư Nguyễn Thị Tuyến – Giám đốc công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội nhận định: “Qua thông tin ban đầu có thể xác định đây là vụ việc nghiêm trọng. Đối tượng là kẻ táng tận lương tâm, không từ thủ đoạn đê hèn, thực hiện hành vi có tính manh động, xâm hại đến tài sản và đời sống tâm linh của người dân.

Với hành vi đào, phá mồ mả nhằm mục đích chiếm đoạt tro cốt, đối tượng Đỗ Minh Trí đã có dấu hiệu pháp lý tội Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt được quy định tại Điều 246, Bộ luật Hình sự”.

Luật sư Tuyến phân tích, theo quy định tại Điều 246, trong trường hợp các đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này tùy trường hợp có thể phải chịu hình phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng mức hình phạt có thể từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, hành vi của Trí còn cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 135, Bộ luật Hình sự. Mặc dù, đối tượng không có hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực nhưng lại có thủ đoạn liên tục gọi điện dọa tiêu hủy toàn bộ tro cốt nhằm uy hiếp, khống chế tinh thần của anh T., thúc ép anh đưa số tiền 2,5 tỷ đồng. Căn cứ khoản 1, Điều 135, đối tượng có thể bị phạt tù từ 1-5 năm.

Việt Hương