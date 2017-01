(VienDongDaily.Com - 08/01/2017)

Tin từ công an TP Móng Cái cho biết vào sáng thứ Sáu vừa qua, 6/1, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái, phía Việt Nam đã tiếp nhận bé Kỳ, trú tại số 92, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Bé trai này đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Bé Nguyễn Du Kỳ được bàn giao tại cầu biên giới Bắc Luân, Móng Cái ngày thứ Sáu.



MÓNG CÁI - Sau nhiều ngày bị bạn của mẹ lừa bán sang Trung Quốc, cháu Nguyễn Du Kỳ, 3 tuổi, được trao trả tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.



Trước đó hơn một tháng, vào đêm 2 tháng 12, 2016, sau khi hợp tác làm ăn, bà Nguyễn Gia Bảo, còn có tên là Nguyễn Thị Đoan Trang, 33 tuổi, là mẹ Nguyễn Du Kỳ, đã đưa ông Chuang Kuo Jen người Đài Loan về khách sạn ở phường Thảo Điền, Quận 2 để nghỉ ngơi, lúc đó có bé Kỳ đi theo.



Khi đến khách sạn, ông Chuang Kuo Jen nói với bà Bảo cho cháu Kỳ ở lại khách sạn ngủ và sáng mai cháu có thể chơi cùng ông. Bà Bảo đồng ý vì hai người đã quen biết nhau 10 năm. Bà đã mời ông đến Sài Gòn để xem phong thủy mặt tiền của công ty của bà.



Đến sáng 4 tháng 12, bà Bảo quay lại khách sạn thì được biết ông Chuang đã thanh toán trả phòng ngay trong đêm 2 tháng 12 và dùng khai sinh của cháu bé khác tên Trần Minh Luật, 5 tuổi, rồi nhờ bà Lê Trần Xuân Thy đóng giả là mẹ cháu Kỳ đưa ra Hà Nội và đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Khi phát giác mất con, bà Bảo đã đến sở công an trình báo.



Cảnh sát hình sự Việt Nam đã liên lạc với công an Trung Quốc.

Bản tin của báo công an nói là đôi bên đã “nhanh chóng xác minh, điều tra vụ việc và giải cứu thành công cháu Nguyễn Du Kỳ bị lừa bán tại khu Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.”

Tuy nhiên, bản tin không giải thích tại sao “nhanh chóng” mà phải đợi đến hơn một tháng sau, đến ngày 6 tháng Một vừa qua cháu bé mới được bàn giao tại trạm biên giới Móng Cái.



Sau khi nhận bé Kỳ, công an Móng Cái lại bàn giao tiếp đứa bé cho Cục Cảnh Sát Hình Sự để “tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.”