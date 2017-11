Con bỏ chất độc vào rượu giết cha, hại luôn người hàng xóm

Nghĩa trong hình do công an cung cấp.TRÀ VINH - Anh Thạch Văn Nghĩa, 24 tuổi, đang có nhiều vấn đề gây bất ổn lâu dài. Không chỉ mang tội giết người và sẽ phải ở tù, anh còn gây nghiệp cho đời sau. Sự việc xảy ra chỉ vì anh hận cha buông lời cay độc. Anh nuôi ý định hại cha và rồi hại luôn người bạn nhậu của cha. Bản thân anh cũng bị bại liệt trong suốt mấy năm qua.Tin này xuất phát từ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. Nghĩa đã bị công an bắt để điều tra tội giết người vào ngày thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017.Từ thời niên thiếu, Nghĩa bị thoái hóa cột xương sống, dẫn đến sự việc hai chân bị bại liệt. Ngày thường, anh hay bị cha rầy la. Người cha cho rằng việc chữa trị cho con trai đã khiến gia đình càng thêm khó khăn về tài chánh. Cha anh là ông Thạch Văn Chí, 50 tuổi.Đến thời gian gần đây, hai cha con cũng đã xung khắc với nhau vì những chuyện xảy ra trong gia đình, theo lời khai của Nghĩa với công an sau khi bị bắt.Anh nói rằng cha ruột có ý định gả hai người em gái sinh đôi lấy chồng nước ngoài để bớt nghèo túng. Trong hai người em gái, một người đã có người yêu nên dự định làm đám cưới. Từ việc cho em kết hôn với người ngoại quốc mà anh Nghĩa và ông Chí ngày càng trở nên ghét nhau nhiều hơn.Một tuần trước đây, Nghĩa lên mạng tìm hiểu và đặt mua độc chất cyanide với số tiền 3.8 triệu đồng (khoảng $165 Mỹ kim) nhằm mục đích đầu độc cha.“Nghi phạm nói dối với gia đình là mua thuốc để chữa bệnh cho mình. Người mẹ đi vay tiền và ra bưu điện gởi. Ngày 22 tháng 11, Nghĩa nhờ mẹ ruột ra chành xe ở huyện Cầu Ngang nhận thuốc,” một cán bộ điều tra nói với báo Zing.Khi mang thuốc về nhà, Nghĩa vẫn khẳng định là sẽ chữa hết bệnh. Khi đó, người cha đã la rầy “nếu uống không hết thì sẽ biết tay.” Chiều hôm đó, Nghĩa dự định bỏ thuốc để đầu độc cha nhưng chưa thực hiện được.Sáng hôm sau, thứ Năm 23 tháng, khi gia đình đi vắng, Nghĩa lén bỏ độc chất vào hũ rượu cha hay uống. Trưa cùng ngày, ông Chí đi làm về và rủ người hàng xóm là ông Nguyễn Thanh Hùng, 48 tuổi, vào nhậu.Người cha không hề biết trong hũ rượu có chất độc nên vẫn lấy ra rót như ngày thường. Ông Chí uống nửa ly và trao ly rượu cho bạn nhậu. Ông Hùng vừa uống xong ly rượu thì thấy ông Chí ngã ra bất tỉnh.Theo lời kể của người trong nhà, ông Hùng lấy tay lắc ông bạn nhậu và nói, “Hôm nay sao nhậu kỳ vậy, chưa gì đã xỉn.” Nói xong, ông Hùng cũng ngã ra bất tỉnh.Gia đình hốt hoảng đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng cả hai đều chết trước khi đến bệnh viện, vì chất độc cyanide quá mạnh.“Nghi phạm khai, mục đích mua thuốc độc là để giết cha ruột. Khi cha ruột và người hàng xóm ngồi nhậu, Nghĩa ngồi gần đó chứng kiến sự việc,” cán bộ điều tra kể lại. “Nghĩa khai bản thân bị bại liệt từ nhỏ nên hay bị cha ruột la mắng. Từ việc này, nghi phạm nảy sinh ý định giết chết cha ruột.”