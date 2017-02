Con gà có bộ lông đen đặc biệt

FLORIDA – Mọi người đều quen thuộc với hình ảnh những con gà trống với bộ lông màu nâu vàng pha đen. Tuy nhiên, trang trại gà Green Fire ở phía bắc tiểu bang Florida lại sở hữu một giống gà đen tuyền hết sức đặc biệt, trong đó, nổi bật nhất là một con gà trống có bộ lông đen ánh lên sắc xanh tím. Không chỉ sở hữu màu lông đặc biệt, tất cả các bộ phận trên người con gà này từ mào, mắt, mũi, hay chân đều có màu đen. Khi đứng ở ngoài trời, sắc xanh tím hiện rõ trên bộ lông đen bóng của con gà. Nhìn từ xa, trông chú gà này không khác gì một kỵ sĩ bóng đêm thực thụ.Lên tiếng với giới truyền thông, ông Paul Bradshaw, đại diện trang trại Green Fire, cho biết con gà này lại có vẻ ngoài đặc biệt là do nó thuộc giống gà đen quý hiếm Ayam Cemani, có xuất xứ từ Indonesia. Khác với gà ác bình thường, giống gà đen này có cả xương và nội tạng cũng màu đen. Bên cạnh ngoại hình đặc biệt, gà Ayam Cemani còn có giá trị dinh dưỡng cao, nhất là với phụ nữ mang thai hay người có sức khỏe yếu. Tuy nhiên, vì giá thành quá đắt đỏ nên nó không được bán rộng rãi trên thị trường.

Chàng trai được các đội săn đón vì chiều cao vượt trội

HOA KỲ - Nhờ có chiều cao đáng kinh ngạc 2.34 mét khi mới tròn 17 tuổi, chàng thanh niên Robert Bobroczky đã được nhiều đội thể thao săn đón.Được biết, Robert sinh ra tại thành phố Arad, Romania. Ngay từ nhỏ, Robert đã có chiều cao hơn xa các bạn. Khi vừa tròn 12 tuổi, chàng trai này đã cao khoảng 2.13 mét. Tới thời điểm hiện tại, chiều cao của anh đã chạm mốc 2.34 mét. Tuy nhiên, Robert lại khá gầy ốm và chỉ nặng hơn 86 ký.

Cách đây vài năm, chàng trai này đã trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng rổ NBA và các câu lạc bộ bóng đá danh tiếng như Real Madrid Baloncesto hay Barcelona Basquet. Cuối cùng, Robert quyết định theo nghiệp bóng rổ giống cha ruột của mình. Nhằm giúp con trai theo đuổi giấc mơ, cả gia đình đã cùng Robert chuyển tới Hoa Kỳ để anh được tập luyện trong môi trường tốt nhất. Bên cạnh đó, họ cũng gặp nhiều chuyên gia dinh dưỡng để giúp Robert gia tăng trọng lượng và có chế độ tập luyện hợp lý.

Hiện tại, Robert đang chơi cho đội SPIRE Institute. Anh hiện là cầu thủ bóng rổ cao nhất châu Âu và cao thứ nhì thế giới, sau cầu thủ bóng rổ Paul Sturgess.

Ông lão quyết không bán cây cảnh dáng gà trống

GIANG TÔ - Khoảng những năm 1970, ông Wang Genliang, sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, được người bạn thân tặng một cây cảnh nhỏ, khi đó, cây chỉ cao tầm 30 cm. Trong suốt 40 năm, ông Wang đã cần mẫn chăm sóc và tạo dáng chiếc cây thành hình một chú gà trống. Đến giờ, cây cảnh cao tới 2.5 mét và có thể nhìn thấy từ xa. Hai hoặc 3 lần trong năm, ông lại vác thang ra sửa sang cây, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng của một chú gà.

Ông cho hay năm nay, năm Đinh Dậu, có nhiều người đến xin chụp ảnh cùng "con gà" của ông. Có người trả tới 100,000 yuan ($14,500 Mỹ kim) để xin mua cây cảnh này, nhưng ông không muốn bán. "Nó là kỷ niệm, là thú vui của tôi, vì thế tôi không muốn bán nó ", ông Wang cho biết. Dù có nhiều ý kiến cho rằng với số tiền đó ông có thể mua cả vườn cây cảnh hay sắm thêm nhiều cây đẹp hơn, ông Wang vẫn khăng khăng giữ quyết định của mình.

Thanh niên chết vì dùng điện thoại trong lúc tắm

PHÁP - Sử dụng điện thoại thông minh trong lúc nằm ngâm bồn tắm, chàng trai người Pháp bị điện giật dẫn đến thiệt mạng. Mẹ nạn nhân phát hiện con trai bất tỉnh trong phòng tắm chiều ngày 19 tháng 1. Đội cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường và sơ cứu giúp cậu thiếu niên tỉnh lại. Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện bằng trực thăng. Tuy nhiên, 10 ngày sau chàng trai trẻ qua đời.

Qua điều tra, nhà chức trách cho biết nạn nhân đã vừa tắm vừa dùng điện thoại đang cắm sạc, dẫn đến bị điện giật. Dòng điện gây ra chấn thương bên trong cơ thể khiến nạn nhân bị ngừng tim và bất tỉnh. Các công tố viên vẫn tiếp tục điều tra nhằm xác định chính xác tình huống dẫn đến tai nạn thương tâm. Trong khi đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân không nên mang điện thoại vào nhà tắm để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Bác sĩ kéo con sán dài gần 2 mét khỏi miệng bệnh nhân

ẤN ĐỘ - Trong một bức ảnh mới được công bố, vị bác sĩ dùng tay không kéo con sán dài 1.88 mét ra khỏi miệng người đàn ông 48 tuổi ở Ấn Độ. Được biết, bức ảnh được chụp từ năm 2014, nhưng đến nay mới được công bố trên số mới nhất của tạp chí New England Journal Of Medicine. Trước đó, bệnh nhân phàn nàn bị đau bụng suốt 2 tháng. Khi nội soi, các bác sĩ phát hiện "một phần của con sán đang di chuyển". Nhóm bác sĩ lập tức quyết định chích thuốc mê cho bệnh nhân rồi kéo con sán qua đường miệng bằng một chiếc kẹp.

Do con sán rất dài, nên sau khi lôi nó ra được một phần, vị bác sĩ không cần dùng kẹp mà tiếp tục dùng tay kéo nó ra ngoài. "Ca chữa trị kéo dài khoảng 1 tiếng 15 phút", bác sĩ Cyriac Phillips, phụ trách trường hợp trên cho biết. "Tôi chưa bao giờ thấy con sán dài như vậy". Khi tỉnh lại, người đàn ông Ấn Độ được cho uống thuốc diệt trứng ký sinh trùng và 1 tháng sau không còn nhiễm sán.

Các bác sĩ tin rằng, con sán trong bụng bệnh nhân thuộc loài Taenia solium hay còn gọi là sán heo. Trên thực tế, chiều dài 1.88 mét không hề hiếm thấy đối với loại sán này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng người dịch bệnh Hoa Kỳ CDC từng ghi nhận con sán dài tới 7 mét.

Băng trộm dùng xô đi lấy trộm tiền xu

ANH QUỐC - Hai tên tội phạm người Anh đã bị bắt giữ cách đây ít ngày, sau khi thực hiện vụ trộm 33,000 bảng Anh tiền xu nhưng bất thành. Chúng sử dụng… xô để ăn trộm số tiền này từ một hãng chuyên sản xuất tiền xu. Theo cảnh sát thành phố Bristol, Anh, băng trộm dùng thang trèo vào nhà máy rồi dùng dây thừng đu xuống đất. Bọn trộm đã che máy cảm biến an ninh để tránh bị phát giác. Sau đó, chúng dùng xô nhựa kéo tiền ra ngoài.

Sự việc bị phát hiện khi các nhân chứng nhìn thấy 2 tên trộm có dấu hiệu bất thường. Chúng sử dụng những bao tải lớn để chất tiền lên xe tải lúc 5 giờ sáng. Một người đã gọi cảnh sát và nhân viên công lực đến hiện trường ngay lập tức. Ngoài 2 tên trộm, cảnh sát còn bắt giữ thêm 4 nghi can khác. Bị cáo Andrew Monks, 28 tuổi, bị tuyên án 1 năm tù. Đồng phạm Asa Alvis bị kết án 22 tháng tù. Thẩm phán James Nolan nói: “Vụ đột nhập vào hãng sản xuất tiền xu được lên kế hoạch tỉ mỉ không khác gì kịch bản trong một bộ phim. Tuy nhiên, chúng đã bị bắt vì sự nhanh trí của người dân.” Toàn bộ số tiền đã được trả lại cho công ty bị mất cắp.

