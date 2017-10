Con gái lấy chồng bất chấp bị gia đình phản đối, cha tức giận livestream cảnh tự tử

THỔ NHĨ KỲ - Trong một đoạn video được đăng trên mạng xã hội gần đây, một người đàn ông đã livestream cảnh ông cầm súng tự tử tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do là vì con gái ông quyết định kết hôn bất chấp sự phản đối của gia đình. Người đàn ông 54 tuổi Ayhan Uzun sống tại Kayseri, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, đã có những lời trăn trối cuối cùng trước khi đếm đến 3 và bóp cò súng: "Tạm biệt, tôi đi đây, tự chăm sóc bản thân tốt nhé.”

Ngay lập tức, ông ngã quỵ xuống sàn. Trước đó, ông Uzun cũng tuyên bố lý do tự tử là vì con gái kết hôn mà không được ông hay gia đình đồng ý. "Tôi đang chiếu livestream đoạn video này tối nay. Và theo di nguyện, tôi không muốn người đẩy tôi vào tình huống đau khổ này đến tham dự tang lễ.” Lúc đó, ông Uzun đang ở nhà một mình. Ông kể rằng ông chỉ nghe tin về việc con gái kết hôn qua điện thoại.

"Vào ngày vui nhất cuộc đời con gái, họ gọi tới và nói rằng: Cha ơi tới đây đi. Không ai nói trước cho tôi về đám cưới. Họ không coi tôi là người trong gia đình. Họ cũng không thèm hỏi ý kiến của tôi. Tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua điều tương tự. Lát nữa thôi, tôi sẽ chấm dứt cuộc đời với khẩu súng trong tay,” ông Uzun nói. Trong khi livestream, nhiều bạn bè và người thân đã liên tục khuyên ông đừng tự sát. Tuy nhiên, ông Uzun không quan tâm tới mọi người. Khi người thân chạy về nhà thì thấy ông đã gục chết trên sàn. Hiện tại, cảnh sát đã mở cuộc điều tra đối với sự việc.



Singapore trở thành nước có 'hộ chiếu quyền lực nhất thế giới'

SINGAPORE - Singapore là quốc gia châu Á đầu tiên đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng hộ chiếu của Passport Index. Theo Passport Index, danh hiệu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới thuộc về Singapore, nhờ việc Paraguay đã xóa bỏ yêu cầu về visa cho người giữ passport nước này.

Được phát triển bởi hãng tư vấn quốc tế về cư trú và tư cách công dân Arton Capital, Passport Index là một công cụ online miễn phí, sắp xếp và xếp hạng passport của thế giới, thông qua khả năng đi đến các nước khác của người giữ passport. Theo tổ chức này, người mang hộ chiếu Singapore có thể dễ dàng thăm 159 quốc gia, hoặc là không cần visa, hoặc chỉ cần xin visa khi đến nơi. Trước khi Paraguay ra quyết định nêu trên, Singapore có chung điểm với Đức là 158 điểm.

Ông Philippe May, giám đốc điều hành văn phòng của Arton Capital tại Singapore, cho biết đây là lần đầu tiên một nước châu Á giữ danh hiệu này. Các passport châu Á khác nằm trong top 20 bao gồm Nam Hàn, Nhật Bản và Malaysia. Trong khi đó, passport Hoa Kỳ đã rớt hạng kể từ khi Tổng Thống Donald Trump lên nắm quyền. Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Trung Phi là những quốc gia gần đây nhất xóa bỏ việc miễn visa cho người giữ hộ chiếu Mỹ.



Tỷ phú Ukraine cầu xin tha thứ cho con gái tông chết 6 người

KHARKOV – Tỷ phú dầu mỏ Ukraine và vợ mới đây đã cầu xin gia đình các nạn nhân tha thứ cho con gái, sau khi cô này gây tai nạn xe khiến 6 người chết. "Chúng tôi quỳ xuống và cầu xin gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ tại nạn khủng khiếp này, tha thứ cho con gái của chúng tôi,” tỷ phú dầu mỏ và bất động sản người Ukraine Vasily Zaitsev hôm thứ Tư viết trong thông cáo gởi gia đình các nạn nhân trong vụ tông xe tối 18 tháng 10 ở thành phố Kharkov, Ukraine.

Cô Elena Zaitseva, 20 tuổi, con gái của tỷ phú này, chính là người điều khiển chiếc Lexus gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người chết và 6 người bị thương. "Bi kịch xảy ra đã cướp đi sinh mạng của nhiều người,” ông Zaitsev viết trong thông cáo. "Không ngôn từ nào có thể miêu tả được sự kinh hoàng và nỗi đau khổ của những người đã mất và bị thương.” Tỷ phú 61 tuổi này cũng cho biết, vợ chồng ông đang gom tiền mặt để đền bù cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn.

Truyền thông Ukraine đưa tin, ông Zaitsev sẵn sàng chi $1.4 triệu Mỹ kim tiền bồi thường, với hy vọng hành động này sẽ giúp giảm tội cho con gái. Cuối tuần qua, tòa án Ukraine đã ra lệnh tạm giam Elena Zaitseva hai tháng, trong khi chờ kết quả điều tra hình sự. Video do camera giám sát ghi lại cho thấy, Elena đã lái chiếc Lexus chạy với tốc độ 60 dặm 1 giờ khi đang trong thành phố, rồi vượt đèn đỏ, tông vào một chiếc xe khác, trước khi lao lên lề và húc thẳng vào đám đông người đi bộ. Nếu bị kết án, cô này sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù.



50% phụ nữ Anh bị quấy rối tình dục ở sở làm

LONDON – Theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Tư, 53% phụ nữ và 20% đàn ông trong số 2,031 người trưởng thành ở Anh được hỏi cho biết họ từng bị quấy rối tình dục bằng các hình thức khác nhau, từ việc bị buông lời khiếm nhã cho tới bị sờ mó ở sở làm và trường học. Khoảng 30% phụ nữ cho biết họ bị cấp trên quấy rối ở sở làm. 63% phụ nữ bị quấy rối cho biết họ không báo cảnh sát, còn 79% đàn ông bị quấy rối giữ im lặng.

Một nạn nhân nam giấu tên cho biết anh bị trầm cảm vì sếp nữ quấy rối. "Cô ta liên tục bình luận về ngoại hình và cách ăn mặc của tôi, cho tới lông ngực và kiểu phụ nữ tôi thích,” anh này nói. "Nhân viên nữ trong văn phòng đều cười phá lên, còn tôi thì cảm thấy khó chịu và gớm ghiếc. Tôi bị trầm cảm một thời gian và phải xin nghỉ việc.”

Một nạn nhân nữ là Sarah Killcoyne sống tại Cambridge, cho biết bị quấy rối khi còn đang đi học bởi hai người đàn ông, một người là thầy giáo trung học, một người là giáo sư đại học. Cuộc khảo sát được thực hiện sau khi vụ quấy rối tình dục của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein bị phát hiện hồi đầu tháng 10. Nhiều người nổi tiếng hoặc có địa vị xã hội đã dùng mạng xã hội để kêu gọi chú ý về nạn quấy rối tình dục.