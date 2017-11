Con gào khóc bên thi thể cha sau tai nạn kinh hoàng

NGHỆ AN - Xác định được danh tính nạn nhân, công an đã báo người thân đến nhận thi thể. Chứng kiến cha mình đã chết, người con gái òa khóc nức nở. Cảnh tượng này xảy ra chiều tối thứ Bảy. Ông Phan Sỹ H., 47 tuổi, trú huyện Thanh Chươn lái xe máy trên đường về nhà; khi đến đường tránh thành phố Vinh, tại xóm 9, xã Nghi Vạn, ông bất ngờ va chạm với một chiếc xe vận tải. Sự việc đã khiến ông té xuống đường.Cùng lúc, chiếc xe hơi chạy từ phía sau lao tới, đâm mạnh vào nạn nhân khiến ông ta chết tại chỗ. Đến khoảng 7 giờ chiều, người con gái của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường. Chứng kiến thi thể cha sau tai nạn kinh hoàng, con gái nạn nhân đã gào khóc nức nở.Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, xe hơi bị hư hỏng phần đầu, còn chiếc vận tải thì đã bỏ chạy đi mất.LẠNG SƠN - Tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, người dân đã phẫn nộ trước một vụ trộm trâu. Con trâu là tài sản của gia đình ông Đặng Văn Ươm, ở thôn Cốt Cối. Trưa thứ Sáu, ngày 3/11, gia đình ông Ươm đi tìm trâu để đi làm nhưng phát giác trâu đã bị mất.Sau vài giờ đồng hồ tìm kiếm, cả nhà ông hoảng hốt khi khám phá con trâu nhà chỉ còn lại bốn chân, bộ xương và phần đầu, phần thịt đã bị lóc đi hết. Nơi tìm thấy xác trâu chỉ nằm cách nhà vài trăm mét. Công an huyện Hữu Lũng chưa tìm ra kẻ trộm trâu nói trên.LÀO CAI - Công an vừa chặn một đường dây mua bán ma túy, vận chuyển 40 bánh heroin. Họ đã bắt bốn người. Vào đềm thứ Sáu, tại khu vực cầu Khe Lếch, thuộc xã Sơn Thủy, Văn Bàn, công an phát hiện một người lái xe hiệu Mazda mang bảng xanh của cơ quan chính phủ. Nghi đây là bảng giả, công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra.Sau đó công an đã khám xe và tìm thấy trong lốp dự phòng treo dưới gầm xe ô tô có chứa 40 bánh heroin cùng một số tang vật khác.Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Lầu A Hà, 40 tuổi, trú tại bản Xa Dung, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Từ lời khai của Hà, công an bắt thêm Lý Văn Thắng, 38 tuổi, trú tại xã Dìn Chin, huyện Mường Khương; Sùng A Hù, 27 tuổi, trú tại Mường Ẳng, Điện Biên; và Ly A Nếnh, 28 tuổi trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.Hà khai mình vận chuyển thuê ma túy cho Nếnh với số tiền công là $6,500. Hà sau đó đã nhờ em rể là Hù đi dẫn đường với mục đích vận chuyển số hàng trên giao cho Thắng.HÀ NỘI - Nghị quyết 112/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính vừa được ký ban hành. Một trong những nội dung đáng chú ý là chính phủ thông qua kế hoạch án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công An.Cụ thể, chính phủ sẽ bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Chính phủ giao Bộ Công An thực hiện phương án này.Trong đó, ở nhóm thủ tục đăng ký cư trú sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng "sổ hộ khẩu" và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân (tương tự số An Sinh Xã Hội tại Mỹ). Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là "sổ hộ khẩu" và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưSÀI GÒN - Từ chiều thứ Bảy, xăng đã lên giá theo sự chấp thuận của chính phủ. Bộ Công Thương cũng quyết định chi dùng Quỹ Bình ổn Giá Xăng Dầu với xăng khoáng tăng lên 300 đồng/lít, trước là 130 đồng/lít, xăng E5 là 300 đồng/lít, trước là 110 đồng/lít, dầu diesel 250 đồng/lít, trước là 180 đồng/lít, dầu hoả 200 đồng/lít, dầu madut 270 đồng /kg, kỳ trước là 100 đồng/kg. Việc tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn nhằm mục đích giảm áp lực tăng mạnh giá xăng dầu.Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 31/10 khoảng trên $70 một thùng, cao hơn khoảng $2 một thùng so với đợt điều chỉnh gần nhất ngày 20/10. Trong những ngày gần đây, giá xăng nhập khẩu thường xuyên duy trì ở mức trên $70 /thùng.