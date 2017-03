Con rùa nuốt 1,000 đồng xu hồi phục tốt sau giải phẫu

Con rùa và số tiền xu được lấy ra khỏi bụng.BANGKOK – Một con rùa ở Thái Lan, được dư luận thế giới quan tâm sau khi nuốt phải 1,000 đồng xu do người dân ném xuống hồ nước cầu may, đã được phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi bụng và đang hồi phục sức khỏe.Rùa biển được đặt tên Omsin, nghĩa là “heo đất” trong tiếng Thái, là con rùa cái thuộc giống rùa biển xanh hay còn gọi là đồi mồi dứa, sống tại một trung tâm bảo tồn ở Sriracha, tỉnh Chonburi, miền đông Thái Lan. Nó đã nuốt 5 ký tiền xu, là tiền do người dân ném xuống hồ để cầu may mắn và sống thọ.Gần 1,000 đồng xu kẹt trong đường tiêu hóa của con rùa, làm nứt lớp vỏ bụng và gây nhiễm trùng, đe dọa mạng sống của nó. Số tiền xu này đã được lấy ra sau cuộc phẫu thuật kéo dài 4 giờ. Các bác sĩ hy vọng con rùa sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Việc hồi phục được đánh giá dựa trên việc cơ bắp của rùa có bị co cứng sau khi sống trên cạn trong thời gian dài hay không, đồng thời theo dõi xem vết sẹo phẫu thuật của nó liệu có bị nhiễm trùng hay không.Vào hôm 10 tháng 3 vừa qua, các bác sĩ thú ý ở Bangkok đã thả con rùa vào nước để thử khả năng di chuyển của nó. Nó được thả nhẹ nhàng vào bồn nước và nhanh chóng bơi lội một cách thuận lợi. “Thật tuyệt vời! Nó đang thích nghi tốt”, theo lời Tiến sĩ Nantarika Chansue, người đứng đầu đội nghiên cứu thuộc khoa Thú y của Đại học Chulalongkorn. “Nó hiện rất hạnh phúc và trông giống như mọi con rùa khác.”“Vết thương đã lành lại và không có nhiễm trùng thứ phát vì chúng tôi sử dụng nước biển vô trùng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy hàm lượng niken trong máu của rùa rất cao và sẽ phải xử lý vấn đề này”, ông Chansue nói. Ông cho rằng con rùa cần thêm 6 tháng để tập vật lý trị liệu.