“Con tôi không thể đồng thuận giao cấu với em họ được”

Cháu Q khi đang còn mang thai. Ảnh: B.M

Nỗi đau đớn của người cha già

Câu chuyện cháu N.T.Q (SN 1999, trú tại địa phương) bị người em họ giao cấu đến mang thai khiến nhiều người dân địa phương bàn tán xôn xao. Đau lòng hơn, nghi can gây ra vụ việc đồi bại ấy lại phủ nhận trách nhiệm khiến cho nỗi đau của gia đình nạn nhân càng thêm chồng chất. Theo lời kể của cháu Q, lợi dụng gia đình không có người lớn ở nhà, N.K.T (SN 1978, em họ cháu Q) đã sang chơi rồi khống chế, xâm hại tình dục cháu. Lần thứ nhất, khoảng giữa tháng 1/2017, T sang nhà chơi thì thấy cháu Q nằm một mình trong buồng nên đã lẻn vào khống chế để quan hệ tình dục. “Cháu đang ngủ ở nhà một mình thì bất ngờ tỉnh giấc vì bị T đè lên người. Cháu có kêu cứu nhưng căn nhà nằm giữa cánh đồng nên chẳng ai nghe thấy. Quan hệ xong, T bỏ đi và đe dọa cháu không được kể lại với người lớn. Do xấu hổ, lại sợ bố mẹ mắng nên cháu đã không dám nói với ai”, cháu Q chia sẻ.

Cũng theo lời kể của Q, lần thứ hai cháu bị xâm hại tình dục là vào khoảng tháng 2/2017. Khi đó, cháu đang giặt quần áo trong nhà tắm thì T lẻn vào, chốt cửa phòng tắm rồi khống chế cháu để thực hiện hành vi đồi bại. “Cháu cũng rất muốn kể chuyện với bố mẹ chuyện mình bị làm nhục nhưng sợ bị mắng, sợ chuyện vỡ lở bị bạn bè chê cười nên cháu đành chịu đựng. Khoảng tháng 7/2017, thấy cháu ốm yếu nên mẹ đưa đi khám thì các bác sỹ kết luận cháu mang thai được 5 tháng. Lúc này cháu mới dám kể lại chuyện bị T xâm hại”, cháu Q nói.

Trò chuyện với chúng tôi, ông N.K.V cho biết, khi ông gọi T sang nhà để đối chất thì T thừa nhận đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. Lúc đó, T xin lỗi gia đình, xin lỗi cháu Q và hứa sẽ có trách nhiệm chu cấp cho đứa trẻ và tất cả chi phí thăm khám, sinh nở của cháu. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, T lại cho rằng gia đình ông V đổ tội cho mình. Vì thế, ngày 6/7/2017, ông V đã làm đơn trình báo gửi Công an xã Quảng Bị.

Ông V nói: “T có họ hàng gần, lại là hàng xóm nên giữa hai nhà khá thân thiết. T thường sang nhà tôi chơi nên khi nghe con gái kể lại, tôi vô cùng đau xót. Thực lòng, tôi không muốn làm to chuyện, muốn hai bên gia đình ngồi lại với nhau tìm hướng giải quyết. Nhưng do T phủ nhận nên gia đình mới trình báo cơ quan công an. Sau khi sự việc xảy ra, cả làng ai cũng biết chuyện khiến gia đình tôi vừa thương con, vừa xấu hổ. Mặc dù học giỏi nhưng cháu Q đành phải bỏ học. Ngày 20/10/2017, con gái tôi đã sinh ra một bé trai”.

Có thực đối tượng đã bỏ trốn?

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 5/11/2017, Công an huyện Chương Mỹ đã có thông báo Số 451/TB-CQĐT cho rằng chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự. Nội dung thông báo thể hiện: “Tại CQĐT, nghi phạm T đã thừa nhận hai lần quan hệ tình dục với cháu Q và được nạn nhân đồng ý, tự nguyện cho quan hệ. T không đe dọa, cưỡng bức gì đối với cháu Q. Bản thân cháu Q thì khai nhận bị T cưỡng bức nên đồng ý cho quan hệ. Hậu quả, cháu Q có thai. Sau khi sự việc xảy ra, cháu Q nói với bố mẹ là do T cưỡng bức nên gia đình đã gửi đơn đến Công an huyện Chương Mỹ tố giác hành vi hiếp dâm của T. Quá trình điều tra, gia đình T cung cấp T có sổ điều trị ngoại trú về bệnh tâm thần của Bệnh viện An thần (Sở Y tế TP Hà Nội) từ đầu năm 2016. T đang được cấp phát thuốc an thần 2 lần/tháng. Tối 20/10/2017, cháu Q sinh một bé trai nặng 3kg. Công an huyện Chương Mỹ đã thu mẫu của cháu bé, thu mẫu của Q và ra quyết định trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để giám định ADN xác định cháu bé có phải là con của T không. Bản thân T hiện nay không có mặt tại địa phương. Gia đình và chính quyền địa phương không rõ T đi đâu, làm gì. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay CQĐT nhận thấy chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự. Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục xác minh, chờ kết luận giám định gene. Nếu có đủ cơ sở sẽ khởi tố xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ngay sau khi có thông báo của Công an huyện Chương Mỹ, ông N.K.V cho biết: “Con gái tôi không thể đồng thuận để quan hệ tình dục với em họ được. Về đạo lý là không được phép. Hơn nữa, Q là đứa rất ngoan ngoãn, chăm học chứ có phải là hư hỏng gì đâu mà dễ dãi trong quan hệ tình dục. Kết luận cho rằng, T không có ở địa phương là không đúng. T vẫn ở nhà, hàng ngày vẫn đi làm bình thường. Gia đình tôi đã gửi đơn khiếu nại lên Công an TP Hà Nội”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội chiều 20/11, ông Vũ Đức Mạnh – Chủ tịch UBND xã Quảng Bị cho biết, sau khi nhận được trình báo của gia đình ông V, Công an xã Quảng Bị đã triệu tập T lên làm việc. Đối tượng này cũng đã thừa nhận có hành vi giao cấu với cháu Q hai lần. Ông Mạnh thông tin: “Hiện T vẫn đang ở địa phương. Hàng ngày, T vẫn sáng đi làm, chiều thì nhà”.

Thời thanh niên, ông V lưu lạc lên Hòa Bình làm ăn. Tại đây, ông V tình cờ gặp bà H (thời điểm này bà H cũng mới sinh cháu Q). Cảm thương hoàn cảnh của hai mẹ con côi cút nên ông V đã kết hôn với người phụ nữa này rồi đón hai mẹ con về huyện Chương Mỹ sinh sống. Mặc dù là con riêng của vợ nhưng ông V rất yêu thương cháu Q và đi làm lại giấy khai sinh để cháu bé mang họ của ông.

Bình Minh

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất