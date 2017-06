Confederations Cup ngày 4: Bồ thắng Nga 1-0, Mexico thắng Tân Tây lan 2-1

Bài THANH NGUYỄN

Vòng loại cho hai nhóm A và B, mỗi nhóm bốn đội, của giải Confederations Cup (CC) bên Nga có lịch trình giao đấu trong sáu ngày: 17, 18, 21, 22, 24 và 25 tháng Sáu. Ngoại trừ trận khai mạc ngày 17 ở sân tại Saint Petersburg giữa Nga với New Zealand (2-0), 5 ngày sau đó mỗi ngày đều có hai trận, xen kẽ ngày với hai trận của nhóm A rồi ngày có hai trận của nhóm B.







Đám fans Mexico trong trận vòng loại Confederations Cup với Tân Tây Lan ngày 21/6 ở Sochi, Nga.

Sau từng ấy ngày đấu, hai đội đứng đầu mỗi nhóm sẽ đấu bán kết với nhau trong hai ngày 28 và 29 để coi xem hai đội nào sẽ vào chung kết vào ngày 2 tháng Bảy.



Thứ Tư có hai trận thuộc nhóm A, giữa Nga với Bồ Đào Nha (BĐN) và Mexico với Tân Tây Lan (TTL), trận sau cách trận trước đúng 1 tiếng đồng hồ ở hai sân khác nhau.

Trận Nga - Bồ Đào Nha

Sân: Spartak ở Tây-Bắc thủ đô Moscow. Số khán giả được thông báo trong trận: 42,759.

Tạm lấy khoảng cách giữa thủ đô Lisbon của Bồ với Moscow là 4,565 cây số, khá xa xôi cho nên quanh khán đài chỉ có một nhúm fans Bồ đi theo đội nhà, cụm lại thành một khoanh nhỏ nơi khán đài, còn kỳ dư là dân Nga.



Trọng tài chính là ông người Ý Rocchi với ba phụ tá quanh sân là hai ông người Ý và một ông người Slovenia. Ba phụ tá ngồi ven sân, theo dõi trận đấu qua màn hình video là một ông người Brazil, một ông Slovenia và một người Roumania.





Ronaldo cúi hôn lên trán một bé gái ngồi xe lăn mặc đồng phục McDonalds trong số đám trẻ theo cầu thủ ra sân ở trận vòng loại Confederations Club giữa Nga với Bồ Đào Nha ngày thứ Tư ở Moscow.



Trời lạnh 17 độ C, âm u như muốn mưa. Cuối hiệp 1 có mưa ít giọt, đầu hiệp 2 có tí nắng le lói và cuối trận thì có nắng vàng sáng sủa trong chiều.



Trong nhóm A trước trận đấu thì Nga đứng đầu nhóm với 3 điểm và BĐN đứng hạng ba, đồng 1 điểm với Mexico hạng nhì. BĐN đứng hạng ba vì tuy đồng điểm do hòa nhau 2-2 ở trận ngày 18/6 nhưng Mexico chỉ bị 1 thẻ vàng trong khi BĐN bị 2.



BĐN hạng 8 thế giới theo FIFA xếp hạng và là vô địch Âu châu trong khi Nga hạng 55, chẳng có chức tước hoặc giải nào của liên hiệp hội bóng đá UEFA bên Âu châu. Nga chỉ được tham dự giải vì là nước được chọn làm địa điểm. Còn Bồ là vô địch châu Âu với giải Euro.





Màn xô xát giữa cầu thủ hai đội Mexico và Tân Tây Lan vào cuối trận đấu ngày thứ Tư ở Sochi.



Hôm có trận khai mạc giữa Nga với Tân Tây Lan thì có sự tham dự của Tổng Thống Putin và Chủ Tịch FIFA là Infantino. Trong trận ngày thứ Tư, chẳng có quan chức cao cấp nào cỡ đó!



Trong đám fans của đội Nga, đầy rẫy quanh khán đài, thì có biểu ngữ cổ vũ đội. Trong đám fans ít ỏi của BĐN thì có một cô căng biểu ngữ vẽ hình Ronaldo với cô ta trong cái áo cưới bên cạnh! (Báo chí BĐN và Tây Ban Nha trong ngày có đưa tin là cậu Ronaldo nay "nghĩ lại", hình như thôi không còn tính chuyện rời bỏ TBN và Real Madrid mà chỉ còn lo vụ ra tòa ngày 31/7 vì bị cáo buộc là trốn thuế mấy năm trước đây)!





Cú đánh đầu ghi bàn thắng của Ronaldo trong trận Nga - Bồ Đào Nha ngày thứ Tư.



Bồ dàn quân theo đội hình 4-4-2 với Ronaldo và Andre Silva chạy tiền đạo. Nga dàn quân theo đội hình 5-2-3-1 với tiền đạo Fedor Smolov lẻ loi nơi tiền tuyến!



Bồ chủ giữ banh, chuyền banh đường ngắn và đường dài cho chính xác để Ronaldo với Silva tìm cách dứt điểm ở khâu cuối trước khung thành.



Đội hình của Nga thoạt trông như chủ phòng thủ nhưng vì biết rõ các mặt mạnh của đối phương cho nên huấn luyện viên Cherchesov dàn quân xem ra như thể lo phòng thủ cho kiên cố nhưng hậu ý rõ rệt vẫn là chờ cơ hội phản công thì kéo rốc lên hết để vây hãm khung thành Bồ.



Chiến thuật của đội Nga khá lộ liễu bởi không cách chi mà một tiền đạo lơ lửng giữa sân lại có thể làm nên trò trống gì nếu như không có sự tiếp viện nhanh chóng và kíp thời của đám đàng sau. Nhưng muốn thực hiện được kế hoạch tác chiến kiểu như vậy thì đội Nga khi có banh phải giữ được banh hoặc khi chuyền banh đường xa từ hậu tuyến lên khoảng giữa sân thì phải chính xác, mà rồi đám trung đạo cũng phải giữ banh sao cho được bền bỉ để một mặt tìm đường phối hợp với tiền đạo Smolov, và một mặt chờ đám hậu vệ từ hậu tuyến kéo lên.





Một fan nữ của Bồ Đào Nha với biểu ngữ muốn lấy Ronaldo làm chồng trong trận Nga- Bồ Đào Nha ở Moscow.



Đội Nga vì giữ banh không lại đội Bồ, thời gian Bồ có banh trong chân là khoảng trên dưới 60%, cho nên áp lực từ đầu đến đuôi vẫn chủ yếu là từ phe Bồ.



Không thực hiện được những bước phản công theo như ý muốn cho nên sau chừng nửa tiếng vào trận, sau khi thua ngay từ phút thứ 7 do cú đánh đầu của Ronaldo, đội Nga đành phải quay về cố giữ vững đội hình 5-2-3-1 để lo bảo vệ cấm địa và khung thành. Đấy là lý do khiến suốt trận đấu, đội Bồ chỉ ghi được có mỗi bàn thắng của Ronaldo.



Bàn thắng đó của Ronaldo là bàn thắng thứ 74 của cậu ta từ trước đến nay ở các trận quốc tế!

Sau trận ngày Chủ Nhật, Bồ hòa Mexico 2-2, nếu Ronaldo được hãng Budweiser bình bầu là cầu thủ xuất sắc nhất thì trận với Nga trong ngày thứ Tư này, đương sự cũng lại được Budweiser bình bầu như vậy! Trước trận giữa Mexico với Tân Tây Lan thì Bồ Đào Nha leo lên đầu bảng với 4 điểm.

Trận Mexico - Tân Tây Lan

Đôi bên đấu với nhau ở sân tại Sochi, phía Đông-Bắc bờ Biển Đen. Số khán giả quanh sân được thông báo là 25,133 người. Đám fans của Mexico đi theo đội nhà của họ cũng ít như đám fans TTL. Còn lại là dân Nga quanh vùng Sochi. Trọng tài sân là ông Gassama người xứ Gambia với vóc dáng cao mảnh khảnh, đầu không một sợi tóc. Trọng tài biên gồm một ông xứ Burundi, một ông người Kenya và một ông người Tahiti. Ba phụ tá trọng tài theo dõi trận đấu qua video là một người Pháp, một người Slovenia và một người Senegal.

Mexico dàn quân theo đội hình 3-4-3; TTL theo đội hình 5-3-2.



Trong trận ngày thứ Tư này, huấn luyện viên Osorio đội Mexico cho hai nhân vật quan trọng của đội mình là thủ môn Ochoa và tiền đạo Javier Hernandez, biệt danh "Chicharito," ngồi ngoài xem chơi. Talavera thay Ochoa, và chạy tiền đạo là Fabian, Jimenez và Peralta. Chạy tiền đạo cho TTL là đội trưởng Wood và cậu Marco Rojas.



Cũng chẳng khác gì đội Nga khi lên đội hình theo diện chủ phòng vệ với ý đồ phản công kéo nhau lên hàng loạt, đội TTL hẳn cũng thừa biết khả năng giữ banh, chuyền banh và tấn công của Mexico cho nên huấn luyện viên Hudson rõ ràng có chủ trương tìm cách cắt đứt đường chuyền banh gắn bó của Mexico để làm gián đoạn đà tiến quân của họ. Và kế hoạch đó xem ra hữu hiệu xuyên suốt trận đấu. Đội ngũ TTL như thể lúc nào cũng lăn xả vào đám cầu thủ Mexico khi nhóm này có banh nơi chân. Chỉ có sự chênh lệch đáng kể giữa đôi bên là khi giành lại được banh thì mức độ chuyền banh cũng như phối hợp của cầu thủ TTL không lợi hại bằng đối phương.





Một fan nữ của đội Nga trong trận Nga-Bồ Đào Nha ngày 21/6 ở sân Spartak tại Moscow.





Mexico hạng 18 thế giới trong khi TTL hạng 110. Nội mức độ chênh lệch đó không thôi cũng đã là gay go cho dù TTL có là vô địch trong liên hiệp câu lạc bộ bóng đá OFC của các nước đảo vùng Nam Thái Bình Dương đi nữa. Các đối thủ của TTL trong khu vực mình chỉ cỡ giỏi lắm là như New Caledonia hay Tahiti trong khi các đối thủ của Mexico trong nhóm CONCACAF là cỡ như Costa Rica, Honduras, Panama, Trinidad and Tobago, và Mỹ thì chức vô địch CONCACAF của Mexico mới tương đối có giá hơn chức vô địch OFC của TTL.



Tuy vậy sự bất ngờ vẫn xảy ra vào phút thứ 41 khi banh lọt vào cấm địa Mexico và tiền đạo Wood sút lọt lưới! TTL gác Mexico 1-0 cho đến tận phút thứ 53 trong hiệp 2 khi Jimenez gỡ hòa được 1-1 cho Mexico, và đến phút thứ 77 thì Peralta ghi bàn thắng thứ nhì cho đội mình, giúp Mexico gác TTL 2-1 cho đến dứt trận đấu.

Trận đấu chỉ có hai thời điểm có rắc rối là phút thứ 34 cầu thủ Salcedo của Mexico bị chấn thương nơi xương đòn gánh trước vùng cấm địa Mexico, và phút phụ trội thứ 2 vào cuối trận đấu, khi Boxall của TTL bị kéo áo và ngáng chân trước vùng cấm địa Mexico khiến cả chục cầu thủ giằng co, xô xát lẫn nhau. Trọng tài không kịp phân biệt lỗi phải về ai cho nên phải ngưng trận banh, lấy ý kiến ba phụ tá trọng tài video bên ven sân để sau đó mới ban phát thẻ vàng cho một cầu thủ TTL vì tội gây rối loạn.



Kết thúc trận giữa Mexico với Tân Tây Lan, Mexico leo lên đầu nhóm A với 4 điểm, Bồ Đào Nha đứng hạng nhì với 4 điểm; kém hạng vì kém tổng số bàn thắng so với Mexico. Nga tụt xuống hạng 3 với 3 điểm và TTL đứng cuối nhóm với 0 điểm.

Thứ Bảy Mexico sẽ đấu với Nga và BĐN sẽ đấu với TTL. Khách quan mà xét thì Mexico sẽ có khó khăn với đối thủ hơn Bồ khi gặp TTL.

Có thắng trận hôm đó đi nữa thì TTL vẫn bị loại. Ngày thứ Bảy sẽ là trận vòng loại cuối cùng của nhóm A để coi xem giữa Nga, Bồ và Mexico ai sẽ lọt vào bán kết. (tn)