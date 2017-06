Confederations Cup ngày 5: Úc - Cameroon (1-1), Đức - Chile (1-1)

Bài THANH NGUYỄNThứ Tư có hai trận với bốn đội thuộc nhóm A thì thứ Năm đến lượt hai trận nhóm B. Với bốn trận ngày thứ Tư và thứ Năm thì như vậy là chỉ còn bốn trận hai ngày thứ Bảy 24 và Chủ Nhật 25 nữa là tất cả các đội thuộc mỗi nhóm sẽ đấu qua lại với nhau được trọn vẹn, và bấy giờ thì dứt khóat là hai đội nhất nhì của mỗi nhóm sẽ đấu bán kết với nhau vào ngày 2 tháng 7.Màn vũ với Gersbach áo vàng của Úc và Mabouka của Cameroon trong trận vòng loại Confederations Cup ngày 22/6 ở Saint Petersburg. (Getty Images)Tình hình nhóm A sau trận ngày thứ Tư là Mexico hạng nhất với 4 điểm, Bồ Đào Nha đứng nhì với 4 điểm (kém hạng vì kém số bàn thắng), Nga hạng ba với 3 điểm và Tân Tây Lan hạng tư với không điểm. Thắng thua gì nữa với BĐN ngày 24 thì TTL cũng vẫn bị loại.Nga chỉ có hy vọng nếu thắng Mexico ngày 24 hay hòa với tỷ số cao, kèm theo điều kiện là BĐN thua hay hòa TTL với tỷ số thấp. Chuyện BĐN thua TTL khó xảy ra, còn hòa là chuyện vẫn có thể xảy ra. Ngược lại, chuyện Nga hòa hoặc thậm chí thắng Mexico là chuyện vẫn có thể xảy ra vì đội tuyển Nga có lợi điểm về mặt tìtinh thần là đấu trên xứ mình, và hai là Nga ít ra còn đứng hạng 55 thế giới, đấu với Mexico hạng 18 chứ không như trường hợp TTL hạng 110 đấu với BĐN hạng 8 .Tiền đạo Lars Stindl gỡ hòa 1-1 cho đội Đức trong trận với Chile ngày 22/6 tại sân ở Kazan. (Getty Images)Tình hình nhóm B trong ngày thứ Năm sau khi Úc hòa 1-1 với Cameroon và Đức hòa1-1 với Chile là Chile đứng nhất với 4 điểm, Đức đứng nhì với 4 điểm (kém hạng vì kém về tỷ lệ bàn thắng bàn thua tính từ đầu vòng loại), Úc hạng ba với 1 điểm và Cameroon hạng tư với 1 điểm (kém hạng vì lý do như trường hợp trên).Đám fans người Chile từ xa nghìn dặm trong trận Đức-Chile ngày 22/6 ở sân tại Kazan, Nga. (Getty Images)Chủ Nhật tới thì Đức sẽ đấu với Cameroon và Chile sẽ đấu với Úc. Xét về mặt quá trình giao đấu ở các trận quốc tế trong những năm gần đây thì xem chừng như Đức có cơ gặp khó khăn với Cameroon hơn là Chile khi đấu với Úc, tuy dư luận chung vẫn là Chile với Đức sẽ cùng trót lọt vào bán kết.Trận đấu diễn ra ở sân Krestovsky tại Saint Petersburg trong một ngày có nắng có mây che, lạnh 15 độ C (59 độ F). Số khán giả được thông báo trong trận đấu: 33,492 ở một sân có chỗ chứa 68,000 người. Vì từ Úc lẫn Cameroon đi Nga cũng đều xa cho nên quanh khán đài chỉ có một nhúm các fans của Cameroon và Úc, tuy ai nấy đều hăm hở như nhau, nhất là đám fans Cameroon.Trọng tài chính là ông Mazic, người Serbia.Cả liên hiệp bóng đá Á Châu (AFC) lẫn liên hiệp bóng đá Phi Châu (CAF) đều là những liên hiệp bóng đá quy tụ rất nhiều đội lớn cho nên Úc vô địch Á châu mà đấu với Cameroon vô địch Phi châu thì cũng phải kể như cân xứng. Tuy đội Cameroon có một số nhân vật có phần "nổi" hơn các vị trong đội Úc. Chẳng hạn như đội Cameroon có cầu thủ Ondoa là thủ môn cho đội cao cấp bên tây Ban Nha là Sevilla, Onana là thủ môn cho đội cao cấp bên Hòa Lan là Ajax; Zambo Anguissa là trung vệ của đội cao cấp bên Pháp là Marseille, Aboubakar là tiền đạo cho đội cao cấp bên Thổ Nhĩ Kỳ là Besiktas. Aboubakar có thành tích với 17 bàn thắng ở các trận quốc tế của Cameroon.Đội Úc có tiền đạo tầm cỡ nhất là Tim Cahill thường xuyên đấu cho đội Melbourne City với thành tích 48 bàn thắng từ năm 2004 ở các trận quốc tế.Cameroon dàn quân theo đội hình 4-3-3 với Aboubakar trong số ba tiền đạo. Úc theo đội hình 4-2-4 với 4 tiền đạo là Leckie, Rogic, Juric và Kruse; Cahill qua hiệp 2 mới được huấn luyện viên Postecoglou cho ra sân.Thời gian Úc có banh trong chân có phần trội hơn Cameroon (54% - 46%) thế nhưng Cameroon lại có phần lợi hại hơn Úc ở những đợt tấn công. Cameroon tấn công vào khung thành Úc tất cả 19 lần, 3 lần đúng hướng, 10 lần lệch hướng và 6 lần với các cú sút hoặc đánh đầu bị đối phương cản trở. Những con số đó về phía đội Úc là 5, 2, 3 và 0.Xem ra thì Úc may mắn lắm mới không thua Cameroon trong trận ngày thứ Năm.Phút thứ 46 của hiệp 1, tức bước qua phút phụ trội, trung vệ Zambo Anguissa của Cameroon có banh và tiến nhanh về hướng cấm địa Úc. Một hậu vệ của Úc bám sát lấy Zambo. Thủ môn Ryan thấy rõ cặp đó đuổi theo trái banh từ trước làn ranh cấm địa. Thay vì đứng thủ kỹ nơi khung thành, để cho anh hậu vệ đội mình gây khó khăn cho Zambo thì Ryan lại chạy bổ ra cách khung thành khoảng 10 mét. Zomba thấy Ryan bỏ trống khung thành thì chỉ việc hất nhẹ quả banh cho nó bay vòng qua đầu đương sự để rồi thong thả lăn vào lưới!Liền sau đó thì Ryan bước trở vào khung thành, mặt cau có, dấm tay này vào lòng bàn tay kia như để tự trách mình vì một bàn thắng có khi đã cứu được nếu như đừng mất bình tĩnh mà chạy ra xa khỏi khung thành. Rõ ràng la như thế!Qua phút 60 của hiệp 2 thì banh lọt vào cấm địa Cameroon. Cầu thủ Cameroon ngáng chân đối phương ngã lăn trên cỏ. Úc hưởng quả phạt đền do Milligan sút. Úc gỡ hòa 1-1.Cameroon có không dưới năm lần bảy lượt với cơ hội ghi bàn thắng suốt trận đấu, thế nhưng khi cơ hội đến thì ngay cả Aboubakar cũng không điều chỉnh được cú sút để banh cứ thế không lệch qua bên trái bên phải thì cũng bay lên khỏi xà ngang!Alexis Sanchez người ghi bàn thắng cho Chile vào phút thứ 6 trong trận với Đức ngày 22/6 đang to tiếng với trọng tài Faghani vì bị cái thẻ vàng do tức giận đá tung quả banh bởi Sanchez cho rằng mình không vượt vị. (Ian Walton/Getty Images)Đôi bên đấu tại sân ở Kazan, thành phố ngang vĩ tuyến với Moscow nhưng về hướng Đông. Gặp buổi trời khá quang đãng, lạnh cỡ 12 độ C (54 độ F). Số khán giả được thông báo trong trận đấu: 38,222 người, trong khi khán đài có chỗ cho trên 45,000; nhưng ở mức 84% của tổng số chỗ thì tức là cũng đã rất đông. Có điều lạ là Chile ở xa nước Nga gấp mấy lần so với Đức nhưng đám fans của đội Chile thì lại rất đông. Nhìn lên khán đài thấy cả từng mảng lớn màu áo đỏ, màu đồng phục của đội Chile trên sân; không phải màu áo đỏ sắc đậm nhạt này kia mà đúng là sắc áo của đội Chile! Người ta cho biết là ngày hôm trước, số du khách người Chile kéo nhau đi nhận phòng ở các khách sạn tại Kazan là rất đông.Chile đứng đầu nhóm B trước trận đấu cho nên dân Chile coi như khó mà đội nhà của mình không lọt vào bán kết, kể cả triển vọng kỳ này mang cái Cúp về nước, cho nên "dân ta" nên qua đấy hỗ trợ tinh thần gà nhà cho thêm phần chắc ăn!Mà nói ngay thì dư luận chung bên Âu châu cũng chỉ nhắm vào ba anh Bồ Đào Nha, Đức và Chile cho kỳ Confederations Cup này!Đám fans của Cameroon trong trận Úc-Cameroon ngày 22/6. (Getty Images)Trọng tài cho trận đấu là Faghani người Iran.Đức hạng 3 thế giới mà đấu với hạng tư là Chile thì còn gì hấp dẫn hơn? Tuy đội ngũ Đức giao đấu ở đây không phải là đội Đức kỳ đoạt giải World Cup 2014. Đây là đội Đức gồm đa số là mầm non do ông huấn luyện viên Joachim Low đang gầy dựng! Trong khi đội Chile vẫn là đội đoạt giải Copa America 2016, là đương kim vô địch Nam Mỹ.Bích chương quảng cáo đăng hình hai nhân vật đối đầu là Sanchez của Chile và Draxler của Đức.Trong trận ngày thứ Năm, Draxler không làm được nên công cán gì đáng kể trong khi Alexis Sanchez ghi ngay bàn thắng với cú sút ngoạn mục giữa đám hậu vệ Đức vây quanh vào phút thứ 6 của trận đấu.Đức giữ banh và tấn công lợi hại cỡ nào thì Chile cũng giữ banh và tấn công lợi hại cỡ đó.Đức tấn công tổng cộng 9 lượt, Chile: 11. Đức sút đứng hướng 3 lần; Chile: 4. Đức sút lệch hướng 3 lần; Chile: 6. Đức sút bị cản trở 3 lần; Chile: 1.Một trong 3 lần sút đúng hướng của Đức là cú sút của tiền đạo Stindl vào phút thứ 41 khi cậu ta nhận được banh chuyền từ cánh trái cấm địa Chile vào giữa sân, cách khung thành chừng 7 mét.Riêng về mặt phối hợp khi banh quanh quẩn trong vùng quanh cấm địa để từ đó đến khâu quyết định trong cấm địa thì xem ra phe Đức có phần lợi hại hơn Chile; chứ còn bằng không thì phần thắng đã ngả về Chile nếu xét toàn cục!Ai nấy đều nóng lòng chờ hai trận cuối của vòng loại sơ khởi mà ta tính như là ngày 6 và ngày 7, kể từ trận khai mạc vào ngày 1 , hôm 17/6 ở sân Saint Petersburg giữa Nga với Tân Tây Lan. (tn)