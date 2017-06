Công an bắt người không hại ai

Bà Nguyễn Thị Chung



SÀI GÒN (GNsP) - Chỉ vì bày tỏ quan điểm khác với nhà cầm quyền trên Facebook, một phụ nữ sống ở Bình Dương có hai con nhỏ, bị giới chức tỉnh Bình Dương bắt giam khi bà đang trên đường đi chợ.



Vào ngày 28 tháng 4, 2017, bà Nguyễn Thị Chung, 35 tuổi, ngụ tại thị trấn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương bị công an bắt tạm giam không đúng theo quy định Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.



Ông Lưu Quang Minh, chồng bà Chung nói với GNsP, “Vợ tôi xem ở trên Facebook thấy nhiều người đi biểu tình bị đánh đập, bà xã tôi thương xót họ nên cũng muốn giúp đỡ những người này, chia sẻ tình cảm với họ. Trong thời gian đó, bà xã tôi quen một em tên Thiện, em này lên nhà tôi chơi ba lần.Thời gian sau, gia đình tôi nghe tin em bị bắt.



“Vào ngày 28.04.2017, bà xã tôi đi chợ, ghé nhà bà nội tôi, rồi bị bắt ở đó.Tôi không có mặt ở đó, cháu tôi chạy qua nhà tôi báo vợ tôi bị bắt, họ lôi kéo vợ tôi, em tôi có quay lại cảnh bị bắt nhưng [công an] uýnh nó và lấy luôn điện thoại của nó ở trong nhà [bà nội tôi].Tôi cảm thấy bối rối, đau lòng, không suy nghĩ được chuyện gì cả.”



Sau đó ba ngày, công an đến gia đình bà Chung và ông Minh yêu cầu khám xét nhà.

Ông Minh kể tiếp, “Công an đến nhà tôi làm việc với tôi nhưng họ không mặc sắc phục, họ đòi làm việc với tôi nhưng tôi từ chối. Em vợ tôi năn nỉ tôi cho công an vào khám xét nhà cho lẹ làng, tôi mệt mỏi quá nên cho họ khám xét nhà.”



Bà Nguyễn Thị Chung có hai đứa con nhỏ, một cháu 4 tuổi, cháu còn lại chưa đầy 3 tuổi.

Ông Minh nói trong nước mắt, “Trả lại tự do cho vợ tôi, vợ tôi rất tốt không hại ai.”

Trường hợp bà Chung, không rõ công an thực hiện bắt bà theo biện pháp nào? Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, trong mọi trường hợp bắt người, người thi hành lệnh bắt đều phải lập biên bản.



Biên bản phải được đọc cho người bị bắt và những người chứng kiến nghe. Người bị bắt, người thi hành lệnh bắt và người chứng kiến phải cùng ký tên vào biên bản, nếu ai có ý kiến khác hoặc không đồng ý với nội dung biên bản thì có quyền ghi vào biên bản và ký tên.



Được biết, trước khi bà Chung bị bắt, công an đã từng vào tư gia của bà để trấn áp, lấy điện thoại, máy tính của gia đình mà không theo bất cứ thủ tục tố tụng nào.



Theo quy định tại Điều 88 BLTTHS, do bà Chung đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, công an không được quyền bắt giam bà.



Một người đàn bà tay không vũ khí, đang nuôi hai con nhỏ, có nơi ở, nghề nghiệp rõ ràng, chỉ vì có tiếng nói khác với nhà cầm quyền mà bị bắt giam, thì rõ là nhà cầm quyền đang gia tăng đàn áp, bắt bớ nhằm đe dọa những người hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, chống lại áp bức bất công, bảo vệ môi trường.

(GNsP là Tin Mừng Cho Người Nghèo)