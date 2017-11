Công an Bình Dương vào cuộc vụ xe khách cán chết 2 cháu bé

–Trao đổi với VietNamNet, chiều ngày 23/11, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đã rút toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an tỉnh để xem xét, thẩm định lại quá trình điều tra.

Đó là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương khiến hai bé Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007), Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 2015) tử vong và hai người bị trọng thương, nhưng Công an thị xã Dĩ An không khởi tố hình sự.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đây là vụ tai nạn thương tâm, gây nhiều bức xúc, thu hút sự chú ý của dư luận nên rất cần lãnh đạo Công an tỉnh có hướng giải quyết nhanh.

“Ngay trong hôm nay, chúng tôi đã yêu cầu Công an thị xã Dĩ An chuyển giao hồ sơ cho công an tỉnh. Thời điểm này chưa thể trả lời được gì về vụ việc. Sau khi có kết quả thẩm định, Công an tỉnh Bình Dương sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí” – đại tá Chính khẳng định.

Vợ chồng chị Chung

Trong diễn biến liên quan, ông Võ Văn Rơi, Viện trưởng VKSND thị xã Dĩ An (Bình Dương) cũng cho biết, vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên cơ quan cấp trên (VKSND tỉnh Bình Dương) để xem xét lại toàn bộ quá trình điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Trước đó, khoảng 16h40 chiều 13/2 tài xế Nguyễn Thái Dương (SN 1980, quê Hậu Giang) điều khiển xe khách 29 chỗ BKS: 51B – 176.41 lưu thông tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, hướng từ ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, TX.Dĩ An về vòng xoay An Phú, TX.Thuận An.

Khi đến ngã năm giao giữa đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Thanh Niên, đường Cây Da thuộc KP. Tân Phú 2, P.Tân Bình, TX.Dĩ An, xe ô tô do Dương lái va chạm vào đuôi bên phải của ô tô bán tải BKS: 60C – 234.92 của ông Lý Minh Thanh (SN 1964, quê Đồng Nai) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Xe của Dương tiếp tục va vào kính chiếu hậu trái của ô tô tải BKS: 60C – 239.93 của ông Vũ Hồng Tâm (SN 1979). Sau đó, ô tô khách của Dương cầm lái lao về phía trước, vào đường Cây Da và tông vào 3 xe gắn máy đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông tại đây.

Ô tô khách của Dương vẫn tiếp tục lao tới, đụng vào 1 xe gắn máy đang lưu thông trên đường. Chiếc ô tô khách “điên” chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện, mắc kẹt vào rãnh thoát nước.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 cháu bé tử vong tại chỗ, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007), Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 2015).

2 người bị thương nặng là chị Lê Thị Kim Chung (mẹ của 2 cháu Lan, Nga) và chị Nguyễn Thanh Tâm (30 tuổi, ở thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Công an xác định, 3 mẹ con chị Chung bị nạn khi đang điều khiển xe gắn máy dừng đèn tín hiệu giao thông tại vị trí nói trên.

Di ảnh của hai bé gái

Tuy nhiên, sau gần 9 tháng điều tra, mặc dù trong bản kết luận ghi rõ rằng tài xế Nguyễn Thái Dương không có giấy phép lái xe phù hợp để điều khiển xe khách 29 chỗ và gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng thượng tá Võ Văn Hồng, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã ký quyết định không khởi tố hình sự vụ tai nạn.

Về lý do không khởi tố, kết luận của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An khẳng định: “Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, xét thấy hành vi điều khiển ô tô khách mang biển số 51B-176.41 gây tai nạn của tài xế Nguyễn Thái Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật “mất phanh” (yếu tố khách quan).

Việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Kết luận này của Công an thị xã Dĩ An khiến gia đình 2 bé gái và dư luận hết sức bức xúc và cho rằng có nhiều vấn đề khuất tất.

Mặc dù phóng viên đã liên lạc với Thượng tá Võ Văn Hồng – Thủ trưởng CQCSĐT Công an thị xã Dĩ An để tìm hiểu về kết luận này cũng như khiếu nại của vợ chồng anh Phú, nhưng Thượng tá Hồng liên tục trả lời “đang bận họp”.

Đoàn Nga