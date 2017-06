Công an đánh bầm người từng xuống đường chống Formosa

Những vết bầm trong vụ đánh vô cớ của công an đối với Nguyễn Đăng Vũ vào ngày thứ Sáu vừa qua tại Ban Mê Thuột. (Facebook Nguyễn Peng)BAN MÊ THUỘT - Trưa thứ Sáu, ngày 9 tháng 6, anh Nguyễn Đăng Vũ (Facebook Nguyễn Peng) đã bị công an vô cớ bắt giữ và áp giải về đồn công an phường Tân Lập, thành phố Buôn Mê Thuột (hay Ban Mê Thuột) khi đang trên đường đi làm từ thiện.Theo tin đăng trên mạng Dân Làm Báo, anh Vũ hiện sống tại Sài Gòn. Anh là nhà hoạt động xã hội và đã từng tham vào các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối tập đoàn Formosa gây thảm hoạ cho bốn tỉnh miền Trung.Sau khi anh bị bắt, cộng đồng Facebook lập tức lên tiếng và gọi điện trực tiếp tới phường Tân Lập để chất vấn.Trước áp lực của cộng đồng mạng và bạn bè gần xa lên tiếng, khoảng 1 giờ sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, công an Buôn Mê Thuột đã "tống" anh lên xe khách và đưa anh về lại Sài Gòn. Anh đã về đến nhà trong tình trạng sức khỏe rất tồi tệ.Vũ cho biết, tại đồn công an, anh bị họ đánh đập rất dã man. Anh có cảm giác đau đớn toàn thân, nhất là ở vùng bụng do công an đạp vào.Dân Làm Báo viết: “Không lẽ chỉ vì muốn bảo vệ Formosa mà nhà cầm quyền cộng sản quyết tâm ra tay đàn áp, bách hại bất cứ những ai dám lên tiếng phản đối tập đoàn này?“Không biết dân tộc Việt Nam này sẽ ra sao, khi có một nhà cầm quyền cai trị đất nước bằng bạo lực, tham quyền cố vị.“Chúng tôi luôn ủng hộ anh Nguyễn Đăng Vũ, mong anh sớm phục hồi sức khỏe. Chúc anh chân cứng đá mềm.”