Hình chụp bằng điện thoại cho thấy hai công an viên bị người dân vây bắt cạnh xác của nạn nhân vào đêm thứ Hai.





Một thân nhân đang thương khóc cho anh Toàn bị công an đánh chết

Công an đánh chết dân, đổ thừa dân tự té chết

TUY PHƯỚC – Một vụ án đang gây xôn xao ở tỉnh Bình Định, gây chú ý nhiều trên mạng xã hội. Nạn nhân là một thanh niên bị công an đánh chết tại chỗ. Người dân đã bao vây hai anh công an trẻ, bắt hai anh này phải quỳ cạnh xác chết.

Qua ngày hôm sau, trước dư luận bất bình của người dân, lãnh đạo công an tỉnh nói rằng nạn nhân đã tự té và chết, không phải bị công an đánh, điều đó càng khiến dư luận bất mãn hơn trước thái độ khinh thường người dân của giới cầm quyền.

Theo tin đăng trên Facebook của Võ An Đôn, một luật sư làm việc tại Quy Nhơn, vào đêm thứ Hai, 2 tháng 1, 2017, anh Phạm Đặng Toàn, 29 tuổi ở thôn Định Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước đi chơi bầu cua thì bị hai sĩ quan Công an huyện Tuy Phước tên là Nguyễn Ngọc Khánh (Số hiệu 368188) và Trần Đức Thuận (Số hiệu 368766) đánh chết ngay tại chỗ.

(Vài nguồn tin khác cho biết nhóm công an có thể lên tới năm, sáu người, chứ không chỉ hai như trong bản tin ngắn của luật sư Đôn. Lực lượng công an đã đến phá một sòng bạc ở chợ.)

Bản tin của luật sư cho biết người dân đã bắt sống hai viên sĩ quan công an đánh chết dân, bắt quỳ gối trước xác chết của anh Toàn. Nạn nhân để lại hai đứa con nhỏ (lớn 4 tuổi, nhỏ 2 tuổi).

Luật sư Đôn viết, “Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao sớm khởi tố hai sĩ quan công an này về tội giết người. Đồng thời đề nghị Trưởng Công an huyện Tuy Phước phải chịu trách nhiệm về vụ việc và từ chức ngay lập tức.”

Trong khi đó, vào sáng thứ Ba, đại tá Nguyễn An Ninh, phó giám đốc Công An tỉnh Bình Định, nói rằng các thông tin lan truyền về công an đánh chết người là không đúng sự thật. Ông Ninh này nói rằng những người đánh bài thấy công an nên bỏ chạy “rồi bị tai nạn.” (Cha mẹ của Nguyễn An Ninh, 41 tuổi, đã tập kết ra Bắc theo cộng sản trước 1975, nên ông ta mới có cái tên nghe rất “công an” là An Ninh, chứ người địa phương không ai muốn đặt tên con kỳ cục như vậy!)

Một trong những người đã phẫn nộ trước hành động thô ác của công an là anh Khanh Nguyễn. Anh này đã viết trên Facebook:

Báo Đảng lên tiếng vụ CA đánh chết người ở Bình Định.

Chỉ có Báo Tuổi Trẻ trung lập!

Trong vụ chết người khi công an tấn công sòng bầu cua tại Bình Định, xem lướt các báo, họ không có chứng cứ nhưng đã viết theo ý bên ngành công an, chỉ có báo TT là tương đối trung lập. Trích báo Tuổi Trẻ: “Theo ông Phạm Hoàng Hậu, chú ruột anh Toàn, tối 2-1, anh có đến chợ Định Thiện thuộc thôn Định Thiện Tây (xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) để đánh bầu cua tôm cá.

Sau đó, lực lượng Công an huyện Tuy Phước truy bắt sòng bầu cua này.

“Công an đã đánh cháu tôi gục tại chỗ, sùi bọt mép, bạn bè thấy vậy đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng Toàn đã chết trên đường đi,” ông Hậu cho biết.

Gửi các nô báo: Tối nay khi về nhà các anh chị hãy nhìn vào ánh mắt trong trẻo của con mình và nghĩ về tương lai của chúng. Bẻ cong ngòi bút vì bất kỳ lý do nào thì cái ác nghiệp này đã tạo và sẽ có ngày nhận quả báo!

Hầu hết các báo trong nước đã đăng tin bản sau đây do Bộ Công An cung cấp với tựa đề “Clip lan truyền trên mạng việc cảnh sát đánh chết người ở Bình Định là sai sự thật.” Bản tin này hoàn toàn không cho biết tại sao anh Toàn đã chết, chỉ ghi nhận công an “phát hiện” anh Toàn bị đánh trọng thương.

Chiều (thứ Ba) 3-1, thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Định, cho biết Công an tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về vụ một thanh niên chết trong lúc tổ tuần tra giải tán ổ bạc ở huyện Tuy Phước và hai cảnh sát bị đánh trọng thương.

Thượng tá Tuấn cũng khẳng định Clip tung trên mạng lan truyền tin cảnh sát đánh chết người là sai sự thật.

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bình Định cho biết: Thực hiện kế hoạch đảm bảo An ninh Tết Dương lịch đến Tết nguyên đán 2017, tổ Công tác Công an huyện gồm 6 đồng chí đi tuần tra trên các đoạn đường thuộc địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Tuy Phước.

Khoảng 10:15 đêm, ngày 02-1-2017, tại khu vực chợ Định Thiện thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước có nhóm thanh niên khoảng 20-30 người đang tụ tập. Tổ tuần tra vào kiểm tra. Khi phát hiện Công an, nhóm người bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường có bàn giấy và dụng cụ khác để đánh bầu cua, kiểm tra xung quanh phát hiện một thanh niên đang ngồi gục trước nhà dân phía ngoài chợ trong tình trạng tím tái mặt mày (sau này được biết là anh Phạm Đặng Toàn, SN 1988, thường trú Phước Hưng, Tuy Phước).

Nhân dân và tổ tuần tra đưa thanh niên đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX An Nhơn. Khi đến gần Trung tâm thì thanh niên này tử vong. Lúc này, một số đối tượng đi cùng và thân nhân anh Toàn bao vây đuổi đánh tổ công tác, làm 2 đồng chí cán bộ Công an huyện bị thương, sau đó Công an huyện Tuy Phước tăng cường lực lượng mới bảo vệ an toàn cho 2 đồng chí bị giữ tại TT Y tế thị xã An Nhơn.

Theo thượng tá Lê Đức Minh, Trưởng Công an huyện Tuy Phước cho biết hiện tại gia đình đã đưa thi thể anh Toàn về nhà làm các thủ tục mai táng.

"Tôi khẳng định Công an huyện Tuy Phước chưa đụng chạm gì đến anh Toàn chứ nói gì đến chuyện đánh người," thượng tá Minh khẳng định.

Theo nguồn tin từ Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định cho biết kết quả khám nghiệm tử thi vào sáng cùng ngày cho thấy nạn nhân Toàn có tiền sử bệnh tim. Anh Toàn làm nghề lái ô tô, có vợ và hai con nhỏ, cháu lớn nhất 4 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi.

Trước đó, trên mạng xã hội Youtube và Facebook phát tán một clip gây xôn xao dư luận ghi lại hình ảnh một nhóm người vây đánh hai chiến sĩ Công an huyện Tuy Phước.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân anh Toàn tử vong và điều tra làm rõ các đối tượng đánh 2 đồng chí Công an đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật.

Trước khi có bản tin nói trên, một người tên Bùi Văn Thuận có viết trên Facebook cho thấy công an sẽ lái bản tin theo chiều hướng của nhà nước. Anh Thuận viết như sau:

Dự đoán (Vụ công an đánh chết người)

Một số "bài" sẽ được Bộ Công An và Ban Tuyên Giáo đưa ra để đối phó với việc công an cướp sòng bạc lại còn đánh chết người ở Tuy Phước, Bình Định:

1. Việc đầu tiên là bịt miệng báo chí. Nếu không bịt miệng được, chuyển sang phương án 2.

2. Nếu báo chí đã lên rầm rộ phải định hướng theo chiều: Người chết có đánh bạc, có chống đối người thi hành công vụ, và tiên quyết phủ nhận việc đánh nạn nhân.

3. Cho một số tay dư luận viên (DLV) trình độ khá viết các bài ngụy biện để định hướng và biến nạn nhân thành tội phạm như: Nếu nạn nhân không đi đánh bạc thì sao phải chết? Người tử tế sao đến sòng bạc? Đấy "tôi," "tao" ở nhà làm sao mà chết? Hay những bài kể lể về những hệ lụy của cờ bạc, tội phạm gia tăng vì cờ bạc, trộm cắp, đâm chém gia tăng vì cờ bạc...

4. Sau khi làm loãng và nhiễu loạn thông tin sự việc để đúng sai lẫn lộn, Bộ Công An sẽ chỉ đạo công an tỉnh và huyện ra vài cái văn bản kỷ luật kiểu như khiển trách, rút kinh nghiệm hoặc tạm dừng công tác vài em công an quèn tham gia vào vụ đó để trấn an dư luận.

5. Sau đó chỉ đạo cho báo chí, truyền thông dừng việc đưa tin để mọi việc đi vào quên lãng.

6. Kết hợp đe dọa và khủng bố gia đình nạn nhân để họ im miệng không làm lớn chuyện, không kiện cáo. Tất nhiên có "hỗ trợ" gia đình nạn nhân khoảng 20-30 triệu ($1,300 đô) gọi là tiền thăm hỏi mai táng phí.

7. Cuối cùng là lôi mấy người đánh hai tên công an ra tòa và đập cho nhừ người rồi tống họ vào tù với mức án 5-7 năm gì đó.

8. Mọi việc lại tốt đẹp, lực lượng công an lại là thanh kiếm của đảng, lại "còn đảng còn mình.”

Tỉnh Bình Định là nơi có nhiều thường dân bị công an đánh chết. Trước tình trạng bi thảm này, ông Nguyễn Văn Thạnh đã gởi thư kiến nghị đến chủ tịch nước CSVN, xin ông chủ tịch này cứu xét việc làm giảm bớt bạo động trong ngành công an và làm việc minh bạch hơn. Chủ tịch nước hiện nay từng là bộ trưởng Bộ Công An, và như thế đơn kiến nghị của ông Thạnh khó được xem xét như ông mong đợi.

Thư của ông Thạnh đề ngày 3 tháng 1, 2017 như sau:

Kính gửi: Ông Trần Đại Quang-Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Tôi tên Nguyễn Văn Thạnh.

Hộ khẩu: Tây An-Tây Sơn-Bình Định.

Hôm nay, tôi làm đơn này, kiến nghị với ông một việc như sau: những năm gần đây, hiện tượng công dân chết bất thường khi có việc va chạm với công an hoặc chết trong đồn, trong nhà tạm giam, tạm giữ của công an rất nhiều. Theo một thống kê của Quốc Hội, số lượng chết lên đến hơn 260 người trong 3 năm. Gần đây nhất là một thanh niên đã chết khi lực lượng công an làm nhiệm vụ tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Vụ việc trở nên xôn xao khi nguyên nhân gây ra cái chết được xác định khác nhau bởi người dân và bởi cơ quan công an. Dân nói bị công an đánh chết, công an nói tự té chết.

Theo dõi những vụ chết bất thường trong đồn, nhà tạm giam, tạm giữ,... tôi thấy có các vấn đề sau:

1. Không bảo đảm tính khách quan trong quá trình điều tra nguyên nhân cái chết. Bởi lẽ cấp trên điều tra cấp dưới cùng địa phương thì khó có khách quan. Vụ việc công an Hà Nội đánh nhà báo là một minh chứng.

2. Có tình trạng ngăn cản, hù dọa, bưng bít thông tin ở địa phương khi xảy ra vụ việc.

3. Hiện tượng người thân, cha con, anh em cùng làm công an rất phổ biến. Đây mà điều dẫn đến xung đột quyền lợi khi xảy ra vụ việc.

4. Trình độ hiểu biết về luật pháp, về quyền công dân, quyền con người của nhiều chiến sĩ công an rất kém. Họ có xu hướng cho rằng mình có toàn quyền sử dụng bạo lực, bắt bớ để trấn áp tội phạm.

Từ những vụ việc trên, tôi kiến nghị:

1. Chủ tịch nước thành lập đội điều tra độc lập để điều tra những vụ tử vong bất thường như trên. Không thể để tình trạng công an điều tra công an. Đây là đội phản ứng nhanh, khi có vụ việc xảy ra, phải giữ nguyên hiện trường chỉ có đội này mới có thẩm quyền điều tra.

2. Công khai minh bạch các kết quả điều tra, xét xử. Nghiêm cấm các hành vi cản trở.

3. Không cho người thân trong gia đình, dòng họ cùng làm ngành công an để tránh tình trạng xung đột lợi ích, bao che nhau. Xóa bỏ qui định ưu tiên con em trong ngành để tránh tình trạng tuyển kẻ lêu lổng, hư hỏng vào ngành công an chỉ vì có bố mẹ làm công an.

4. Tiến hành giáo dục khẩn cấp về luật pháp, quyền công dân, quyền con người cho toàn bộ lực lượng CAND.

Đề nghị chủ tịch nước xem xét các kiến nghị trên.

Kính đơn