Công an đánh chết dân, xong nói là do thắt cổ bằng dây thun quần

Bà Từ Thị Nhường (giữa) đang khóc trước cái chết tức tưởi của chồng dưới tay của công an. (Thanh Niên)



SÀI GÒN - Một chồng, một người cha, bị công an bắt. Trong vòng một ngày sau, công an đến báo tin là ông ta đã chết, gia đình đến lấy xác về. Đây là vụ chết mới nhất tại sở công an tại Việt Nam. Nạn nhân là ông Ngô Chí Tâm, 40 tuổi, ngụ tại phương Tam Bình, quận Thủ Đức.



Vào ngày thứ Năm, bà Từ Thị Nhường, 39 tuổi, đã làm đơn khiếu nại lên công an thành phố, để yêu cầu họ điều tra nguyên nhân đưa đến cái chết của chồng bà tại công an phường Tam Bình.



Bà Nhường kể rằng 8 giờ tối thứ Ba, 13 tháng 6, một người tên Nam ở công an phường Tam Bình đến tận nhà kêu ông Tâm lên trụ sở công an có việc.



Nghe vậy, ông Tâm vào nhà tắm, thay vội bộ quần áo mới đi làm về rồi lên công an luôn.

Bà Nhường nghĩ rằng mấy anh công an mời cũng như mấy lần trước xuống mời, cũng đi về thôi, có công việc gì thì về trễ một, hai tiếng là cùng.



Tuy nhiên, từ tối đến sáng hôm sau, thứ Tư 14/6, khi thức dậy, bà Nhường cũng không nghe tin tức gì về chồng. Đang lo lắng thì bà và gia đình đượcmột1 người công an phường và tổ trưởng khu phố mời lên công an.

Tại công an phường, một người hỏi, ở nhà ông Tâm có ai làm gì cho ông phải buồn phiền uất ức gì không mà thắt cổ chết.



“Hỏi một câu tôi không trả lời. Hỏi câu thứ ba tôi tức quá nói: Tôi lấy chồng hơn 20 năm, hai vợ chồng không gây lộn, không hiểu lớn tiếng vài câu, không bao giờ giận nhau quá một ngày. Anh hỏi gì kỳ vậy,” bà Nhường tức giận nói.



Bà cho biết trước khi đi với công an, ông Tâm đã nói chuyện với vợ và các con. Con trai lớn của ông là Ngô Chí Thành, 15 tuổi.



Bà Nhường cho biết cách đây bốn, năm năm, chồng bà đã đi cai nghiện xong rồi trở về với gia đình. Sau đó, anh hoàn lương, chỉ làm lụng lo cho vợ con. Công an đã từng mời anh lên mấy lần, cũng lâu rồi, không nhớ. Thường thì công an mời lên hỏi, ổng làm gì, còn dùng ma túy hay không.



Tuy nhiên, sau lần mời lên công an phường ngày thứ Ba vừa qua, gia đình được phía công an phường thông báo ông Tâm thắt cổ chết bằng dây thun quần tại công an phường. Sau đó, gia đình bà Nhường đã đến bệnh viện An Bình thì biết biết ông Tâm đang nằm ở nhà xác của bệnh viện này.



Tại nhà xác, ông Ngô Văn Lâu, 60 tuổi, ba ông Tâm, đã ký nhận biên bản về việc giao, nhận tử thi để nhận thi thể con mình về lo hậu sự.



Ông Lâu cho biết, khi quan sát xác con trước khi pháp y mổ tại bệnh viện thì thấy hai mắt có tụ máu, mặt mày sưng.



Vợ anh Tâm cho biết, trước khi chồng chị được mời lên công an, tâm lý và sức khỏe anh vẫn bình thường, nói chuyện vui vẻ với vợ, con.



Bà Nhường và gia đình mong muốn công an sớm làm rõ nguyên nhân chồng bà chết “để xử lý sự việc tới nơi tới chốn,” như được ghi trong đơn khiếu nại.



Đại tá Lê Anh Tuấn, trưởng công an quận Thủ Đức, cho biết đã nhận được thông tin sự việc, hiện đang “nắm bắt vụ việc” và sẽ “điều tra làm rõ vụ việc.”



Đây là trường hợp mới nhất trong nhiều trường hợp người dân đã chết oan tại dưới tay công an tại Việt Nam.

Vào đầu tháng Năm, ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, một tín hữu Hòa Hảo, đã bị công an cắt cổ chết trong đồn công an tại tỉnh Vĩnh Long. Cho tới nay nhà cầm quyền vẫn nói rất phi lý là ông Tấn đã tự giật lấy dao của công an để tự cắt cổ mình.