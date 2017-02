(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Cha Lợi cho biết, trước đó, vào lúc 8:30 sáng cùng ngày, linh mục Trần Văn Quý đến thăm nhà và chở linh mục Lợi đi dự thánh lễ tại giáo xứ Tây Linh.

Một công an viên đang chặn đường Linh Mục Phan Văn Lợi không cho rời nhà vào sáng thứ Năm.



HUẾ - Sáng thứ Năm, 2 tháng 2, nhằm ngày mùng 6 Tết Đinh Dậu, Linh Mục Phan Văn Lợi đã bị lực lượng công an Thừa Thiên Huế ngăn chặn, không cho ra khỏi nhà để đi dự thánh lễ trong ngày đầu năm mới.

Theo tin của Dân Làm Báo, video phổ biến trên Facebook cho thấy cảnh hai viên an ninh thường phục đã có hành vi xô đẩy một cách thô bạo đối với vị linh mục 66 tuổi.



Khi vừa ra khỏi nhà, Linh Mục Lợi đã lập tức bị hai thanh niên trẻ dùng bạo lực xô đẩy và ngăn chặn không cho ra khỏi nhà.



Nhiều năm nay, nhà riêng của Linh mục Phan Văn Lợi luôn trong tình trạng bị canh gác, chốt chặn. Quyền tự do đi lại của cha Lợi bị xâm phạm nghiêm trọng. Ông gần như bị giam lỏng trong nhà, thậm chí khách đến thăm cũng bị ngăn cản, hành hung.



Ngoại trừ năm ngày Tết từ mùng 1 đến mùng 5 Âm lịch, họ tạm nghỉ canh giữ, còn lại những ngày khác thì linh mục luôn trong tình trạng bị canh giữ và ngăn cản không cho ra khỏi nhà.



Linh mục Phan Văn Lợi cho biết lý do thời gian gần đây nhà cầm quyền tăng cường canh giữ là vì thời gian gần đây, ngài có nhiều bài viết lên tiếng thẳng thắn chỉ trích nhà cộng sản mạnh mẽ.



Ngài cũng là một trong những người đầu tiên đưa vụ việc nhà cầm quyền CSVN cưỡng chế toàn bộ tài sản của Đan Viện Thiên An ở Huế đến với cộng đồng mạng.



Sau khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải trở về Tòa Tổng Giám Mục Huế, nhà cầm quyền CSVN càng gia tăng áp lực đối với Linh Mục Lợi vì lo sợ các cha đoàn kết, gắn bó với nhau sẽ bất lợi cho chính sách cai trị độc tài của họ.



Sau cùng, trước sức mạnh của hai viên an ninh trẻ, linh mục Phan Văn Lợi đã phải lui vào nhà và không thể đư dự thánh lễ trong ngày đầu năm mới.