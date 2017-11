Công an nổ súng chỉ thiên, bắt 3 người phản đối cưỡng chế đất

Ông Hạnh, bên trái, đang đối phó với công an. (Thanh Niên)



CÀ MAU - Vào ngày thứ Tư, công an huyện Cái Nước đã bắt giữ ba người với cáo buộc "gây rối trật tự công cộng" và "chống người thi hành công vụ." Một trong những người bị bắt bị nêu danh tính là ông Ngô Đức Hạnh, ngụ tại thị trấn Cái Nước.



Trước đó, vào ngày thứ Ba, 14 tháng 11, khi lực lượng công an đến bảo vệ dự án xây cất chợ thị trấn Cái Nước, ông Hạnh cùng một số người khác đã ngăn cản. Các video trên mạng xã hội cho thấy trong số những người ngăn cả có cả những phụ nữ và người lớn tuổi. Họ lên tiếng phản đối việc xây chợ và nhất định không chịu ra khỏi khu vực chợ.



Theo báo chí trong nước, ông Ngô Đức Hạnh đã cầm hai con dao đe dọa tấn công các công an, khiến cho công an phải nổ súng chỉ thiên.



Tin cho biết thêm sau khi công an nổ súng, ông Hạnh đã về nhà cố thủ. Đến sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 11, ông Hạnh bị cảnh sát bắt giữ khi ra khỏi nhà.



Trưởng công an huyện Cái Nước, đại tá Phạm Minh Lũy cho báo chí biết lực lượng chức năng buộc phải nổ súng là do ông Hạnh quá manh động.



Còn ông Phạm Phúc Giang, chủ tịch UBND huyện Cái Nước nói rằng ông Hạnh phản đối việc xây chợ dù không liên quan gì đến khu đất được thu hồi.