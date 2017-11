Công an thông tin vụ cháu bé 5 tuổi tử vong nghi bác sĩ tắc trách

Lãnh đạo Công an TP.Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết đang vào cuộc điều tra vụ việc cháu Nguyễn Cát V.A. (SN 2017) trú tại xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tử vong ngày 31/10.

Chị Bàn Thị H. (SN 1983, mẹ cháu A.) cho biết, ngày 28/10, cháu V.A. bị ho và sổ mũi nên gia đình đưa đi khám tại phòng khám tư ở huyện Yên Sơn và được kết luận bị viêm mũi, các bác sĩ đã kê đơn siro về uống.

Cháu bé 5 tháng tuổi tử vong trong tức tưởi

Sáng ngày 29/10, chị H. tiếp tục đưa cháu đi khám tại bệnh viện tư nhân 153 Tuyên Quang, bác sĩ chẩn đoán bị viêm mũi và cho rửa mũi rồi kê thuốc nhỏ mũi, long đờm cho cháu.

Đến rạng sáng ngày 30/10, chị H. thấy cháu V.A. không đỡ và thấy nhịp thở của con nhanh hơn nên vào khoảng 5h sáng, chị và bà nội đã đưa cháu V.A. đến bệnh viện Đa khoa huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) để khám.

Tại đây, cháu được đưa vào phòng cấp cứu và được kiểm tra nhiệt độ, phổi. Tại khoa Nhi của bệnh viện, cháu được thử kháng sinh và tiêm thuốc rồi cho về phòng. Khi về phòng, cháu vẫn chơi đùa bình thường. Đến hơn 8h sáng cùng ngày, cháu được đưa đi chụp Tim, Phổi.

Đến khoảng 10h45, cháu V.A. được đưa đi rửa mũi và bác sĩ dùng dụng cụ luồn dây vào mũi để hút dịch. “Khi tôi thấy con có biểu hiện lạ đã yêu cầu bác sĩ ngừng hút nhưng bác sĩ vẫn cố hút thêm một lần nữa rồi nói tôi đưa con về phòng, dặn tôi một ngày đưa cháu đi hút 1 lần”, chị H. kể lại.

Khi về đến phòng, cháu V.A. được bà nội bế ra ngoài hành lang thì thấy cháu có biểu hiện tím tái, ngừng thở. Gia đình thông báo tình hình cho bác sĩ điều trị.

Đến khoảng 11h30, cháu A. được xe cứu thương đưa lên bệnh viện tuyến trên. Tại đây, cháu V.A. được đưa đi chụp phổi và kết luận viêm phổi nặng. Lúc này, cháu được nằm ở khoa Cấp cứu thở oxy và truyền kháng sinh.

Sau đó, V.A. được đưa đi siêu âm tim, khi siêu âm thì bác sĩ chỉ cho người nhà thấy tim cháu phình to, giãn cơ tim như tim người lớn. Phía bệnh viện đề nghị gia đình chuyển tuyến cho cháu bé.

Gia đình đưa cháu chuyển tuyến xuống bệnh viện Nhi Trung ương nhưng đến địa phận Vĩnh Phúc, cháu đã tử vong. Gia đình đã đưa cháu A. về lại bệnh viện Yên Sơn và trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Một lãnh đạo Công an huyện Yên Sơn xác nhận vụ việc và cho biết, do địa giới hành chính nên vụ việc được trình báo tới công an TP.Tuyên Quang thụ lý giải quyết.

Công an đang vào cuộc điều tra vụ cháu bé 5 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị ở BV Yên Sơn (ảnh CTV)

Một lãnh đạo Công an TP.Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi nhận được trình báo vụ việc, cơ quan công an đã làm việc với các bên liên quan. Viện Khoa học hình sự bộ Công an pháp y tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu A..

“Gia đình bức xúc cho rằng, vì tắc trách của các y bác sĩ dẫn đến cái chết của cháu A.. Tuy nhiên, bây giờ còn quá sớm để nói được điều gì.

Cơ quan công an phải căn cứ vào kết luận khám nghiệm tử thi và các hồ sơ tài liệu liên quan để có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Quan điểm của cơ quan công an là xử lý vụ việc nghiêm túc, đúng quy định pháp luật”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa