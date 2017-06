Công an xã bắn 3 thanh niên không đội mũ an toàn

Vết thương trên lưng của Bùi Văn Lượng do bị đạn cao su găm trúng (Ảnh do dân cung cấp)



BAN MÊ THUỘT - Mạng người như cỏ rác dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam, nơi mà công an sẵn có súng trong tay, muốn bắn ai thì bắn, vì họ được phép từ cấp cao nhằm duy trì quyền lực đối với dân.



Một vụ bắn dân mới nhất được báo chí biết đến đã xảy ra vào ngày thứ Sáu vừa qua. May là trong vụ bắn này thì công an dùng súng bắn đạn... cao su.



Một bản tin của báo Tuổi Trẻ cho biết hai công an viên của xã Ea Kao, thuộc TP Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc thi hành công vụ đã nổ súng bắn bị thương ba thanh niên vào khuya thứ Sáu, 16 tháng 6.

Sáng thứ Bảy, ông Trương Văn Huyến, trưởng công an xã Ea Kao cho biết đã yêu cầu ông Y Quý - phó công an xã và ông Nguyễn Văn Đàn - công an viên của xã làm bản tường trình, nhận trách nhiệm về việc nổ súng bắn bị thương ba thanh niên.



Chiều cùng ngày, người nhà của các thanh niên bị bắn cho biết công an đã đến lấy lời khai từ những người liên quan để điều tra.



Hai công an xã liên quan trong vụ này là hai ông Y Quý và Đàn. Họ dùng súng có đạn cao su bắn vào nhóm thanh niên có hành vi thách thức, chửi bới trong lúc bị công an xã yêu cầu dừng xe vì không đội nón an toàn vào lúc 10 giờ đêm thứ Sáu.



Ông Quý và ông Đàn nhìn nhận là có việc đã bắn người. Người trực tiếp cầm súng bắn là Y Quý. Hai ông này kể rằng đêm hôm đó, lúc thực hiện nhiệm vụ phân công, cả hai ông đi xe máy tuần tra trên các trục đường của xã.



Lúc 8 giờ tối thì xuất hiện một nhóm thanh niên gồm 12 người đi trên nhiều xe máy lạng lách, liên tục lượn qua lượn lại, và chạy qua trước trụ sở công an xã Ea Kao rồi nẹt pô gây ồn ào giống như thách thức. Lúc này trực ban có báo cho ông Quý và ông Đàn đang trên đường tuần tra.



Y Quý kể lại với báo Tuổi Trẻ, “Lúc tôi nhận tin thì dùng xe máy chạy theo nhóm thanh niên này và yêu cầu họ dừng lại nhưng họ không dừng mà tiếp tục nẹt pô xe ầm ĩ, rồi một số người còn quay lại chửi hai anh em tôi.



“Khi tới buôn Tơng Jú (xã Ea Kao) thì nhóm thanh niên này dàn hàng ngang, tôi bực quá rồi cầm súng bắn năm phát liên tiếp chứ không biết trúng ai cả.”



Ba thanh niên đã trúng đạn nhưng may là đạn không bay vào mắt, bằng không thì bị mù suốt đời.

Chiều thứ Bảy, những thanh niên bị trúng đạn cao su vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng xây xát vùng da ngoài do bị đạn cao su bắn trúng.



Bùi Văn Lượng, ngụ thôn Cao Thắng, một trong những người bị bắn, kể rằng lúc 8 giờ tối anh được một người khác chở xe máy từ trung tâm xã về nhà. Đi cùng anh còn có một số bạn bè khác, lúc này người chở anh không đội mũ bảo hiểm.



Khi về gần đến nhà thì gặp một xe máy chạy ngược chiều, hai xe này ngay lập tức quay hướng truy đuổi anh và người đi cùng. Cả nhóm bỏ chạy nhưng được một đoạn thì nghe tiếng súng nổ, anh bị đạn cao su bắn vào người.



Có tổng cộng ba người bị trúng đạn, sau đó được đưa lên bệnh viện. Khi bị bắn thì cả nhóm mới biết đó là hai công an xã.



Trưởng công an xã Trương Văn Huyến cho biết ông Đàn và ông Quý đã làm việc theo lịch trực của cơ quan và có nhận súng bắn đạn cao su làm công cụ hỗ trợ.



Ông Huyến đã tuyên bố, “Sai tới đâu thì công an Ban Mê Thuột sẽ làm rõ nhưng trước hết tôi khẳng định rằng việc nổ súng khiến người dân, mà cụ thể là mấy thanh niên này bị thương là đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Việc này là sai rất rõ và chắc chắn sẽ bị xử lí nghiêm.



“Tuy nhiên theo như hai cán bộ trình bày và qua nắm tình hình thì tôi được biết nhóm thanh niên đi cùng nhau tối thứ Sáu rồi bị công an bắn là nhóm thường xuyên quậy, nhiều người chạy xe lạng lách làm náo loạn địa bàn.

“Anh em chúng tôi nhận được phàn nàn của người dân rất nhiều và thấy cũng bức xúc, nhưng để xử lý thì rất khó. Lúc anh Quý và anh Đàn nổ súng thì cũng vì ức chế quá, do bị chửi và cố tình thách thức.

Nhưng dù sao thì mình là công an mà dùng biện pháp như vậy thì cũng sai. Chúng tôi đang cho tường trình và xử lý nghiêm.”