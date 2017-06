Công bố nguyên nhân tử vong của Carrie Fisher

LOS ANGELES – Phòng pháp y LA County hôm thứ Sáu cho biết, nữ tài tử chết vì chứng ngưng thở lúc ngủ và một số yếu tố khác, bao gồm tình trạng tích tụ mỡ tại thành động mạch. Báo cáo của nhà chức trách cũng nói rằng, nữ tài tử “Star Wars” có dấu hiệu đã uống rất nhiều loại thuốc, nhưng các chuyên gia pháp y không thể khẳng định các loại thuốc này có phải là 1 trong các nguyên nhân dẫn đến tử vong hay không.Bà Fisher, 60 tuổi, bị lên cơn đau tim trên mội chuyến bay quốc tế vào ngày 23 tháng 12, và qua đời ngày 27 tháng 12 năm ngoái. Mẹ của bà, nữ tài tử gạo cội Debbie Reynolds, qua đời vào ngày kế tiếp đó. Em trai của bà Fisher, ông Todd Fisher, nói rằng ông không ngạc nhiên trước báo cáo pháp y, và thêm rằng gia đình không muốn cảnh sát điều tra cái chết của chị ông.Bà Fisher bị nghiện thuốc an thần trong nhiều năm, và có một số vấn đề tâm lý. Ông Todd nói rằng, sức khỏe của bà Fisher có lẽ đã suy giảm do thói quen hút cần sa và lạm dụng thuốc an thần. Bà Carrie Fisher bắt đầu đóng phim năm 1975, và nổi tiếng nhất với vai Công chúa Leia của serie phim “Star Wars.”LOS ANGELES – Đợt dịch quai bị tại LA County đã lây nhiễm cho 42 người, đa số là những người sống tại vùng Westside, theo viên chức y tế cho biết tuần qua. Trên toàn Hoa Kỳ đã có một vài đợt bùng phát dịch quai bị trong những năm gần đây, bao gồm cả những trường hợp đang diễn ra tại các tiểu bang Texas, Arkansas, và Washington. Vào năm ngoái, toàn Hoa Kỳ có 5,833 người bị nhiễm bệnh quai bị, cũng là con số cao nhất trong 1 thập niên qua, theo Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC.Tính đến tháng 5, đã có 3,176 người Hoa Kỳ mắc bệnh quai bị trong năm nay. Hầu hết những người mắc bệnh quai bị đều không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng giống như bị cúm, cùng với việc bị sưng và đau nhức dọc theo tuyến nước bọt. Trong một số trường hợp biến chứng hiếm hoi, bệnh quai bị có thể gây vô sinh, bị điếc, hoặc bị sưng não dẫn đến nguy hiểm tính mạng.NEW YORK – Một bé gái 2 tuổi đã sống sót một cách thần kỳ, sau khi rơi từ cửa sổ tầng 6 của một chung cư ở khu Bronx, New York. Bé gái, tên Audrianna, đã rơi lên mái hiên của 1 căn chung cư ở tầng hai, và được những người tại đây giải cứu. Em bé được đưa vào bệnh viện Jacobi, và đang ở trong tình trạng ổn định. Theo lời kể của mẹ của Audrianna, một người chị họ của cô bé đã mở cửa sổ, sau đó lại bước ra khỏi phòng, để cô bé ở lại một mình, khiến tai nạn xảy ra.LONG BEACH – Trong thời gian gần đây, các con cá mập trắng lớn chưa trưởng thành đã xuất hiện liên tục tại vùng biển miền nam California, và bơi rất gần bờ. Ngoài các nguyên nhân tự nhiên, một số nhân viên canh gác bờ biển tin rằng, lý do cá mập xuất hiện nhiều là do một số đoàn làm phim đã thả mồi xuống biển để dụ loài cá này đến gần, khiến chúng càng lúc càng quen. Một số chuyên gia khuyến cáo rằng, việc thả mồi dụ cá mập là một hành động nguy hiểm.Ông Chris Lowe, Giám đốc phòng nghiên cứu cá mập của đại học CSU Long Beach, lên tiếng báo động, sau khi nhân viên canh gác bờ biển Long Beach báo cáo rằng, nhiều người đã thả thức ăn xuống biển để dụ cá mập, nhằm có được những thước phim đẹp về loài vật này. Ông Lowe giải thích: “Việc thả mồi dụ cá mập sẽ làm thay đổi hành vi của cá, gây nguy hiểm cho người khác. Hành động này khiến cá mập bước vào trạng thái săn mồi, cho dù chúng trước đó không có ý định tìm thức ăn. Khi con cá rời khỏi khu vực, chúng vẫn còn trong trạng thái săn mồi, và có thể sẽ tấn công con người.”Việc thả mồi dụ cá mập thường được thực hiện xa bờ, và được pháp luật cho phép. Những người quay phim chỉ bị phạt nếu họ đổ mồi cá xuống biển ở gần bờ. Ông Lowe nói, việc thả mồi, hay mọi hành động dụ cá nào khác, đều gây nguy hiểm vì làm thay đổi hành vi của cá mập. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, việc cá mập quay lại miền nam California cho thấy sự hồi phục của hệ sinh thái biển tại đây, và trong tương lai, hiện tượng này có thể sẽ xuất hiện thường xuyên.MASSACHUSETTS – Trong khi nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường trọng lực yếu và vi địa từ đến sự phát triển của sinh vật, các nhà khoa học tại Đại học Tufts, tiểu bang Massachusetts, phát hiện một đoạn cơ thể giun dẹp Dugesia japonica tái sinh và mọc 2 đầu, sau 5 tuần trên Trạm Không Gian Quốc tế ISS. Loài giun thuộc họ Planaria này thường xuyên được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học, do chúng có khả năng tự tái tạo phần cơ thể bị cắt bỏ, nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học nhận thấy chúng đồng thời mọc ra 2 đầu.Khi con giun 2 đầu này tiếp tục bị cắt thành 3 phần, khúc giữa của nó lại mọc ra 2 đầu khác. Các nhà nghiên cứu cho rằng, con giun đã thay đổi trạng thái sinh học của nó để thích nghi với môi trường không gian, điều mà giới khoa học chưa từng chứng kiến trước đây. "Trong quá trình tái tạo, phát triển và ngăn ngừa ung thư, cơ thể sinh vật chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố vật lý như điện trường, từ trường, trường điện từ, và nhiều thứ khác. Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm tác động của chúng đối với giải phẫu, hành vi của sinh vật và vi sinh học,” ông Michael Levin, giáo sư tại Đại học Tufts, cho biết.Theo truyền thông, những con giun sống trong không gian giúp các nhà khoa học quan sát ảnh hưởng của môi trường không trọng lực và sự thiếu hụt từ tính Trái Đất, tới hành vi và cấu tạo của sinh vật. Lĩnh vực nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với các du khách không gian, bao gồm cả con người và động vật. Nó cũng giúp phát triển công nghệ sinh học, khoa học tái tạo trong không gian.