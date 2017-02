Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo Phận Orange tổ chức Thánh Lễ Minh Niên 2017

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Theo thông lệ hàng năm, vào sáng mùng Một Tết, Linh mục Giám Đốc Trung Tâm Công Giaó và Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange đều tổ chức Thánh Lễ Minh Niên để tạ ơn Thiên Chúa trong năm cũ đã qua, và cầu xin cho năm mới được mọi sự an lành.





Đức tân Giám Mục Timothy Freyer chủ tế thánh lễ Minh Niên đang tiến lên lễ đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thánh lễ Minh Niên năm 2017 được cử hành vào lúc 9 giờ sáng tại phía ngoài tiền đình Đền Kính Các Thánh Tử Đạo VN. Hàng ngàn giáo dân từ khắp các cộng đoàn đã đến tham dự ngồi chật kín trong hội trường và các hàng ghế đã sắp sẵn.



Trước giờ lễ, linh mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam hướng dẫn Đức tân Giám Mục Timothy Freyer, vừa được Đức Thánh Cha Phanxico bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Orange thay thế Đức GM Mai Thanh Lương về hưu. Đức tân Giám Mục đi một vòng bắt tay, chào hỏi mọi người với nụ cười rạng rỡ.



Đúng 9 giờ 30, Ban Tế Lễ Cổ Truyền thuộc Hội Cao Niên Công Giáo lên cử hành lễ tế Thiên Chúa Ba Ngôi, và sang bàn thờ Tổ Quốc dâng hương và đọc bài Văn Tế. Sau đó, ca đoàn Vui Mừng và Hy Vọng hát bài ca nhập lễ. Đức Giám Mục Timothy chủ tế và các linh mục đồng tế tiến lên bàn thờ giữa hai hàng Hiệp Sĩ Columbus đứng dàn chào.



Trước khi Thánh lễ bắt đầu, đoàn Lân lên trước lễ đài múa lân chào mừng Đức Giám Mục và quý Linh Mục, Phó Tế cũng như giáo dân. Tiếp đến, LM. Trần Văn Kiểm đại diện Cộng Đồng Công Giáo VN chào mừng Đức Giám Mục, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn giáo dân. Sau đó, Đức Giám Mục chủ tế bắt đầu cử hành thánh lễ.



Ban Tế Lễ cổ truyền Hội Cao Niên Công Giáo cử hành nghi thức tế lễ Thiên Chúa Ba Ngôi và Tổ Tiên. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Linh mục Nguyễn Thành Tài, Cha Phó, Quản Nhiệm Cộng Đoàn Orange, giáo xứ La Purisima Church phụ trách bài giảng. Trước khi vào đề tài, Linh mục bắt chước tiếng gáy của chú gà trống gáy lên ba tiếng “Ò, ó, o” cho mọi người được hâm nóng bằng những tràng pháo tay vang dội. Được tăng thêm cảm hứng, Linh mục mời mọi người cùng làm một countdown chào đón năm mới bằng cách đến ngược 10 – 9 – 8…1. Mọi người hô to “Chúc Mừng Năm Mới – Happy New Year,” và linh mục xin phép nói mấy lời bằng tiếng Anh chào đón Đức tân Giám Mục và quan khách.



Sau đó, quay về phía giáo dân, Linh mục Nguyễn Thành Tài nói, “Hôm nay là ngày đầu Xuân, không có một lời chúc Tết thì quả là điều thiếu sót. Vậy tôi xin được phép chúc Tết quý ông bà, anh chị em bằng một câu như sau: Mừng Năm Đinh Dậu, Kính chúc muôn nhà, Tài lộc bao la, Tha hồ mà hưởng. Có nghĩa là thịnh vượng an khang, giàu sang quyền quý. Tiền vào cửa trước, đô vào cửa sau. Kim cương cửa sổ nhảy vào. Hột xoàn đá quý chất cao đầy nhà!





LM Trần Văn Kiểm (đứng trên bục giảng) chào mừng Đức tân Giám Mục và quý Linh Mục, Phó Tế. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



“Năm nay là năm Đinh Dậu. Năm Con Gà. Hình ảnh con gà thật là quen thuộc với người dân tộc VN chúng ta. Đối với Đông phương, biểu lộ con gà trống là điều tốt lành, báo trước những điều thuận lợi. Cũng theo quan niệm của Đông Phương thì con gà có năm đức tính. Thứ nhất là trí tuệ (mào của con gà là biểu lộ chiếc mũ quan quyền), thứ hai là chữ tín (gà gáy đúng giờ). Thứ ba là chữ nhân (sống hòa hợp từng bầy, từng đàn). Thứ tư là dũng cảm (gà trống luôn bảo bọc che chở gà mái và gà con). Và thứ năm là nghiêm nghị (đôi cựa của gà trống biểu lộ sức mạnh và sự cần mẫn).”



Linh mục đã khai triển chi tiết, đưa ra những dẫn chứng về 5 đức tính của con gà để nhắc nhở giáo dân:

Đó là những điều chúng ta có thể học hỏi được từ gà để áp dụng trong đời sống tâm linh cho người Kitô hữu của chúng ta. Và hơn thế nữa, trong ngày đầu năm, chúng ta dâng lên Thiên Chúa, Mẹ Maria, các Thánh và cầu nguyện cùng ông bà tổ tiên để tỏ lòng cảm tạ, tri ân của mỗi người chúng ta. Nói lên nhân cách của một con người. Nhưng làm sao chúng ta có thể đo lường hay nhận ra nhân cách của một con người?



Câu trả lời rất đơn giản. Đó là chúng ta hãy nhìn vào lòng biết ơn của người đó. Trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu, nếu người nào đó biết ơn Thiên Chúa bao nhiêu thì chúng ta thấy sự kết hợp mật thiết của họ với Thiên Chúa bấy nhiêu. Lòng biết ơn là phải biết nhận ra những điều tốt lành mà chúng ta được lãnh nhận và trao ban, và sẵn sàng đáp trả lại bằng tình yêu và sự tử tế.



Sau khi khai triển về lòng cảm tạ, tri ân của con người đối với Thiên Chúa qua một số đoạn kinh thánh, Linh mục Nguyễn Thành Tài kêu gọi các tín hữu, mỗi khi nhìn lên bầu trời, nhìn những cảnh vật xung quanh biết dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa, vì Chúa đang hiện hữu với mỗi người chúng ta trong đời sống. Sau khi nhắc nhở các tín hữu phải biết dâng lời cảm tạ, tri ân với Đấng dựng nên mình và vạn vật trong vũ trụ, Linh mục kể một câu chuyện giữa một bệnh nhân ung thư phổi tâm sự với Linh mục mới đây, Linh Mục kết luận bài giảng:



“Trong ngày đầu Xuân hôm nay, chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa đời sống của mỗi người chúng ta, phó thác và tin tưởng vào thánh ý của Thiên Chúa cho mọi người chúng ta. Tiếng gà gáy năm xưa đã đánh thức Phêrô giúp ông nhận ra lỗi lầm và trở lại ăn năn và làm theo ý Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay biết nghe tiếng Chúa hàng ngày, để tiếng Chúa đánh thức và biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta trong năm mới này. Năm mới xin được chúc muôn nhà - Nhân đức thánh thiện tựa ngàn hoa – Dâng lên Chúa Trời bao ước nguyện – Lòng con chợt biết yêu thương Cha”.



Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Lâm Kim Bảo, Chủ Tịch, đại diện toàn thể giáo dân Cộng Đồng Công Giáo VN chúc Tết Đức Cha, qúy Linh Mục, Phó Tế, tu sĩ nam nữ và toàn thể đồng hương. Cộng Đồng cũng trao tặng Đức Cha một món quà Xuân.



Đáp từ, Đức Giám Mục Timothy Freyer cám ơn Cộng Đồng Công Giáo và cầu chúc mọi sự tốt đẹp đến với mỗi người Việt Nam và quê hương Việt Nam trong năm mới, và Đức Giám Mục đã ban phép lành đầu năm của Chúa cho mọi người hiện diện.



Mỗi người trước khi ra về đều nhận được một bao lì xì màu đỏ và hàng ngàn viên pháo đã nổ giòn giã chào mừng Mùa Xuân Đinh Dậu 2017.