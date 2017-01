(VienDongDaily.Com - 31/12/2016)

Khán đài năm nay đặt phía trước khu chợ Bến Thành. Đối diện khán đài (phía bên kia đường) có khu vực dành cho truyền hình, báo chí). Sẽ cố gắng để có một màn hình lớn đặt phía gần cuối đường Bushard cho đồng bào theo dõi ngay từ lúc khai mạc.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California vừa tổ chức buổi họp cộng đồng mở rộng tại Văn Phòng CĐNVQG, 13127 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843 để bàn thảo, góp ý tổ chức cuộc diễn hành trên đại lộ Bolsa, Westminster nhân dịp Tết Nguyên Đán năm con gà sắp tới.



Hơn 30 đồng hương trong đó ngoài Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng còn có chiến hữu Nguyễn Văn Sáu Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, chiến hữu Richard Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, đại diện các hội cựu nữ sinh Gia Long, Trưng Vương, Thanh Niên Hội Cao Đài và nhiều tổ chức, hội đoàn khác cùng các cơ quan truyền thông.





Ông Phát Bùi trình bày lộ trình và vị trí đặt khán đài trong cuộc diễn hành với bản đồ cạnh bên. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự tham dự của đông đủ đại diện các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng. Ông Phát Bùi nhắc lại những lần tổ chức diễn hành do cộng đồng phụ trách từ năm 2013 đến nay, lần đó, cộng đồng chỉ có hơn một tháng chuẩn bị nhưng đã thành công với số lượng người tham dự cũng như người và xe hoa diễn hành khá đông. Năm ngoái cuộc diễn hành có 14 xe hoa, 6 ngàn người tham dự diễn hành và khoảng 20 ngàn người đứng xem hai bên đường. Ông hy vọng cuộc diễn hành Tết Đinh Dậu 2017 số người tham dự sẽ đông hơn, và càng có nhiều người tham dự, các cơ sở thương mại của người Mỹ sẽ phải lưu tâm hơn đến cộng đồng Việt Nam, coi trọng cuộc diễn hành và đem quảng cáo đến cho cộng đồng chúng ta. Sau đó, ông công bố thành phần ban tổ chức diễn hành Tết năm 2017 :



Quang cảnh buổi họp báo vể tổ chức Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017 sắp tới. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trưởng Ban Tổ Chức: Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG (ô. Bùi Phát).

Phó Trưởng Ban đặc trách các hội đoàn quân đội: anh Richard Bùi Đẹp.

Phó Trưởng Ban đặc trách các hội đoàn dân sự: anh Ngô Thiện Đức và anh cũng là Trưởng Ban Điều Hành.

Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Minh Trì

Hội Đồng Cố Vấn: gồm các vị lãnh đạo tôn giáo. Sẽ do ông Khanh Nguyễn đặc trách liên lạc với Hội Đồng Liên Tôn. Ô. Lê Quang Dật, đặc trách liên lạc các vị lãnh đạo Phật Giáo.



Thủ Quỹ: Các chị: Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Thanh

Ban Điều Hành gồm các anh Ngô Thiện Đức, Long Nguyễn, Khang Bảo.

Ban Tài Chánh gồm các anh: Alan Ford Võ, anh Bảo Huỳnh, Quang Hiền; chị Mai Ly, cô Roxane Chow, chị Ngọc Lan, Ý Nhi và sẽ mời thêm chị Hạnh Lê.



Ban Chương Trình có: anh Đỗ Tân Khoa, Ngô Thiện Đức, Richard Bùi Đẹp Tạ Trung, Trung Cang, anh Tú, và cô Thu Hà Nguyễn, cô Roxane Chow.

(Ban Chương Trình phụ trách sắp xếp các đoàn diễn hành).

Ban Bán Vé Xổ Số: Anh Long Nguyễn là Trưởng Ban và các chị Thanh Nhàn, Cẩm Hồng và một số thiện nguyện viên.



Ban Phối Hợp Trật Tự cuộc diễn hành: Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đảm trách.

Ban Nghi Lễ: do ông Phan Như Hữu làm Trưởng Ban.

Ban Truyền Thông: các ông Lê Quang Dật, Vũ Trọng Mục; anh Billy Lê và chị Như Hảo.

Ban An Ninh: Do các chiến hữu: Phan Tấn Ngưu, Hoàng Tấn Kỳ, Khiêm Nguyễn, Phạm Hoàn đảm nhiệm

Ban Kỹ Thuật: hai ông Lê Địch Hữu và Nguyễn Thành Long đảm nhiệm.



Ban Thiện Nguyện Viên: do các chị Quỳnh Hoa là Trưởng Ban và chị Ngân Nguyễn, anh Huy Phạm và một số các em học sinh trường Westminster High School.



Ban Truyền Thông: ông Vương Huê, anh Lộc Đỗ phụ trách

Ban Website: anh Douglas Chương, chị Mai Thanh và một số em học sinh trung học Westminster đảm trách.

Chủ đề cuộc diễn hành năm 2017: Xuân Hy Vọng.



Ngày giờ diễn hành: Đúng 8 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017 (mùng 8 Tết)

Lộ trình: Khởi đi từ đầu đường Purdy đi phía bên tay mặt (sát tượng đài Đức Trần Hưng Đạo) về hướng đường Bushard.



Khán đài năm nay đặt phía trước khu chợ Bến Thành. Đối diện khán đài (phía bên kia đường) có khu vực dành cho truyền hình, báo chí). Sẽ cố gắng để có một màn hình lớn đặt phía gần cuối đường Bushard cho đồng bào theo dõi ngay từ lúc khai mạc.



Hiện đã có 26 đơn xin tham gia diễn hành và có ít nhất 20 hội đoàn đã gọi điện thoại, email tới cho biết họ sẽ đem đơn đến nộp trong vài ba ngày tới, và theo kinh nghiệm, hai tuần trước khi cuộc diễn hành, các hội đoàn mới ào ào đưa đơn đến nộp. Năm nay Sở Cảnh Sát Westminster đề nghị chỉ giới hạn khoảng trên 80 hội đoàn diễn hành để không kéo dài quá lâu như năm ngoái có đến 109 hội đoàn. Do đó, ban tổ chức xin các tổ chức, hội đoàn muốn tham gia xin gửi đơn sớm để tiện sắp xếp.



Sau khi công bố thành phần ban tổ chức, ông Phát Bùi cho biết, “Cuộc diễn hành năm nay gặp một số trở ngại là có một số người đang ồn ào đánh phá cá nhân tôi nói riêng và đánh phá cộng đồng nói chung. Rất tiếc họ đã lôi Diễn Hành Tết vô cái việc đánh phá. Nghe đồn có một vài dư luận đang kêu gọi tẩy chay diễn hành Tết của chúng ta. Điều này rất đau lòng cho một số đông trong cộng đồng chúng ta. Vì cuộc Diễn Hành Tết không thuộc về ai cả, nó là việc chung, một vinh dự của cộng đồng chúng ta, dù cho có cá nhân hay một phe nhóm nào có sự không đồng ý với một cá nhân nào, chúng ta không để nó ảnh hưởng đến một sự kiện quan trọng của cộng đồng.



“Một vài người khuyên tôi tạm ngưng diễn hành Tết năm nay để có nhiều thời gian đương đầu với những đánh phá trong cộng đồng. Tôi đã suy nghĩ chín chắn và quyết định rằng; Diễn Hành Tết là truyền thống của Cộng Đồng. Chúng ta không thể để mất việc chung dù chỉ là tạm ngưng một năm. Vì thế, tôi khẳng định với tất cả các anh chị trong ban tổ chức: “ Ngày nào tôi còn thở được, tôi sẽ góp sức với các anh chị để lo cho Diễn Hành Tết.Năm nay, sang năm hay năm năm nữa, không cần biết ai là Trưởng Ban Tổ Chức, tôi còn khỏe, còn thở được, tôi sẽ sát cánh với các anh chị lo cho Diễn Hành Tết dù lúc đó tôi chỉ là thành viên như các anh chị đang ngồi đây.”

Trở ngại về tài chánh

Ông Phát Bùi cho biết, hiện nay số tiền ước tính cho cuộc Diễn Hành Tết lên đến trên $100,000 Mỹ Kim. Trong quỹ chỉ còn $17,000, và chúng ta phải đóng ký quỹ cho thành phố Westminster $60,000 trong mấy ngày sắp tới. Do đó, Ban Tổ Chức sẽ mở Dạ tiệc, dạ Vũ Gây Quỹ vào lúc 6 giờ 30 tối ngày 13 tháng 1, 2017 tại Golden Sea Restaurant, 9802 Katella Ave, Garden Grove, CA 92840.



Sẽ có các ca, nghệ sĩ như Tâm Đoan, Hương Lan, Tuấn Vũ, Mai Lệ Huyền, Lâm Thúy Vân, Mai Quốc Huy, Đỗ Thanh, Mỹ Lan, Hà Tuấn Huy, Di Ái Hồng Sâm, Ngọc Linh, Mai Thanh Thúy, Lưu Việt Hùng, Khánh Hoàng, Tuấn Quỳnh, Hoài Tâm. MC Đỗ Tân Khoa, Giáng Ngọc và Ban Nhạc The All Stars Band đảm trách. Giám Đốc Chương Trình: Cô Mai Ly. Vé đồng hạng $40 & VIP $55 .

Ban tổ chức kính mời quý đồng hương ủng hộ.Vé đang bán tại Bolsa Tickets (714) 643-9890. Tiệm vàng Mai Ly (714) 903-8821, Ban Tổ chức: Phát Bùi (714) 713-4079, Alan Ford Vo (714) 390-3105.