Cộng Đồng Việt xuống đường hỗ trợ ngư dân Nghệ An

Bài THANH PHONG



LITTLE SAIGON - Trước sự kiện hàng ngàn ngư dân thuộc ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ thuộc Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và đặc biệt là giáo dân giáo xứ Song Ngọc, dưới sự hướng dẫn của linh mục JB. Nguyễn Đình Thục, sáng sớm ngày 14 tháng 2, 2017 đã tổ chức đi bộ hơn 200 cây số đến thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện tập đoàn Formosa hủy hoại môi trường sống. Nhưng những người dân tay không đi đòi công lý đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thẳng tay đàn áp, đánh đập dã man thậm chí đánh cả linh mục Nguyễn Đình Thọ dập môi.





Khoảng 100 đồng hương có mặt trong cuộc xuống đường hỗ trợ ngư dân Nghệ An tại Nam Cali tối thứ Năm, 16 tháng 2, 2017. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trước sự đàn áp vô cùng tàn bạo của nhà cầm quyền cộng sản, chứng tỏ hiện nay chính quyền VN không phục vụ cho dân, mà phục vụ cho bọn Tàu Cộng, Cộng Đồng Việt Nam Nam California do kỹ sư Ngãi Vinh làm Chủ Tịch cùng Hội Anh Em Yêu Nước đã đứng ra tổ chức cuộc xuống đường vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Năm, 16 tháng 2, 2017 trước bãi đậu xe tiệm Lees Sandwich trên đường Bolsa, Westminster.



Cuộc xuống đường được sự yểm trợ của: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Tân Đại Việt, Tuổi Trẻ Yêu Nước, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN Nam Cali, Lực Lượng Quân Dân Việt Nam, Hội Đồng Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia, Đoàn Thanh Niên Phó Đức Chính, Hội Đồng Hương Quảng Nam- Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Quảng Ngãi, Hội Bà Triệu, Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, Hội Cao Niên Á Mỹ và Thanh Niên Truyền Thống Việt.



Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm diễn ra lúc hơn 6 giờ chiều, Kỹ sư Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali thay mặt ban tổ chức phát biểu chào mừng và cám ơn sự tham dự của các tổ chức, đảng phái chính trị, quý đồng hương và các cơ quan truyền thông. Ông cũng nêu bật sự kiện, việc các ngư dân đi khiếu kiện vụ Formosa là hành động chính đáng, hợp pháp, hợp hiến lẽ ra phải được chính quyền ủng hộ thì ngược lại, người dân đi khiếu kiện lại bị thẳng tay đàn áp, đánh đập dã man, dù họ chỉ đi bộ trong ôn hòa, trật tự.

Hành động đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản đã cho cả thế giới thấy vai trò của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay, rõ ràng là công cụ phục vụ cho bọn Trung Cộng xâm lược chứ không phục vụ lợi ích cho người dân. Chính quyền như thế không thể tồn tại, phải bứng bỏ.



Ông kêu gọi mọi người, đã đến lúc chúng ta không thể im tiếng, mà phải hỗ trợ tích cực cho người dân trong nước đứng lên đòi công lý, nhân quyền, đạp đổ bạo quyền cộng sản để mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho hơn 90 triệu người dân trong nước.



Sau lời phát biểu của Chủ Tịch Ngãi Vinh, các vị đại diện một số chính đảng, đoàn thể cũng được mời lên phát biểu, tố cáo trước dư luận quốc tế về hành động đàn áp dã man người dân vô tội của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và lên tiếng hỗ trợ tinh thần các ngư dân tại Nghệ An, Hà Tĩnh.



Ông Nguyễn Bảo trong lời phát biểu cho biết, người dân trong cuộc biểu tình đã cầm cờ ngũ sắc thay vì cầm cờ đỏ sao vàng như trước đây, chứng tỏ bây giờ người dân trong nước đã quá chán ghét lá cờ máu, họ quay về với cờ ngũ sắc là cờ của tổ tiên ta đã dùng từ khi lập quốc. Riêng nhà đấu tranh Vũ Hoàng Hải (Khối 8406) cho biết, Linh mục Thadeo Nguyễn Văn Lý cũng đang bị nhà cầm quyền CSVN gây sức ép với Tòa Tổng Giám Mục Huế để trục xuất linh mục Lý ra khỏi Tòa Giám Mục. Trong cuộc xuống đường tối 16.2.2017, hình ảnh người dân tại Nghệ An đi khiếu kiện bị Công an giả dạng côn đồ, và công an , cảnh sát Việt cộng đàn áp như thế nào đã được ban tổ chức chiếu lên màn hình rộng khiến mọi người càng thêm căm phẫn chế độ đại gian đại ác của bè lũ Việt cộng.



Sau các lời phát biểu, các bài ca đấu tranh được các anh chị em trong cộng đồng, ban tù ca Xuân Điềm , Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, Đoàn Thanh Niên Phó Đức Chính v.v. hát vang. Cuối cùng mọi người có mặt thắp nến cầu nguyện và giải tán trong trật tự.