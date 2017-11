Công nhân đập vịt trời trên Hồ Tây

HÀ NỘI - Trong mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip dài hơn 1 phút cho thấy một công nhân vệ sinh môi trường đã cầm cây quất vào đầu một con vịt trời trên mặt nước Hồ Tây.

Người đưa hình ảnh lên mạng xã hội cho biết, trong khi công nhân vớt rác thì họ đã hành hung ba con vịt trời, một số người dân lên tiếng can ngăn nhưng những người ngồi trên thuyền vớt rác làm ngơ. Chiều thứ Năm, Ban Quản Lý Hồ Tây cho biết họ đang điều tra xem ai là kẻ đã đập vịt.

Ban quản lý cho biết đội công nhân vệ sinh chia làm hai tổ, một tổ làm việc buổi sáng và một làm buổi chiều. Ban đã yêu cầu đội buổi chiều phải báo cáo nhưng chưa có ai nhận tội đánh vịt (ngu gì nhận, bị biết việc sao).

Phó trưởng ban quản lý tên Tuấn đã cam kết, "Chúng tôi đang yêu cầu tổ công nhân buổi sáng báo cáo, khoảng sáng mai (thứ Sáu) sẽ có kết quả." Ông nói thêm là "sẽ xử lý nghiêm."

Theo ông Tuấn, nhìn qua hình ảnh trong clip cũng chưa thể xác minh chính xác con vật trong clip là vịt trời hay gia cầm do người dân chăn thả ra Hồ Tây. Tuy nhiên, nếu là động vật thiên nhiên thì hành động trên là cực kỳ phản cảm. (Còn nếu là vịt do dân thả nuôi thì tha hồ đập?)

Trump gọi thủ tướng CSVN là 'Fook'

HOA THỊNH ĐỐN - Một văn bản bài phát biểu tổng kết chuyến thăm châu Á của Tổng Thống Donald Trump, được Tòa Bạch Ốc ngày thứ Tư, tên của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bị viết thành "Fook." Văn bản viết lời ông Trump: "Tại Việt Nam, trong chuyến thăm cấp nhà nước ở Hà Nội, tôi cũng đã gặp Chủ Tịch Quang và Thủ Tướng Fook để thảo luận về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước."

Chưa rõ lý do vì sao tên ông Phúc lại được viết như vậy, nhưng dường như chữ "Fook" được viết để giúp ông Trump có thể phát âm tên của thủ tướng CSVN. Trong đoạn video ghi lời phát biểu của ông Trump, người ta nhận thấy tổng thống Mỹ đã phát âm đúng tên của ông Phúc.



Bệnh nhân mang khối u xơ nặng gần 3 kg trong người

QUẢNG NAM - Chiều thứ Năm, bệnh viện Vĩnh Đức tại thị xã Điện Bàn cho biết vừa mổ cắt bỏ thành công một khối u xơ tử cung nặng 2.8 kg trong người bệnh nhân. Bà Mai Thị Na, 49 tuổi, trú xã Điện An vào thăm khám ở khoa phụ sản của bệnh viện và được các bác sĩ phát hiện bà Na có một khối u xơ lớn nên khuyên bệnh nhân cần cắt bỏ để bảo đảm sức khỏe.

Sau gần 2 giờ giải phẫu, các bác sĩ phẫu thuật và cắt bỏ thành công khối u nặng 2.8 kg ra khỏi người bệnh nhân. Hiện sức khỏe của bà Na đã dần ổn định.

Học sinh bị ăn nhằm bột thông cầu tiêu

NGHỆ AN - Nhận được tin ba học sinh trường mầm non Nam Kim, huyện Nam Đàn đã được đưa vào bệnh viện vì ăn phải bột thông tắc bồn cầu, công an đã mở một cuộc điều tra trong ngày thứ Năm. Trước đó, chiều thứ Ba, các em Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Bích, và Phạm Thái Nguyên, đều 4 tuổi, do hiếu động đã ăn phải bột thông tắc bồn cầu.

Nguyên nhân được xác định là do bồn cầu nhà vệ sinh bị tắc nghẽn, nhân viên kế toán của trường đã đưa hai gói bột xuống lớp để thông tắc. Sau khi nhận hai gói, cô giáo đã cất vào tủ, rồi đưa một cháu bé trong lớp đi vệ sinh. Tò mò, ba em học sinh trên đã mở tủ, lấy gói bột bóc ra để ăn.

Khi vào lớp phát giác sự việc, cô giáo đã báo cáo lên ban giám hiệu trường, sau đó cùng đưa các bé sang trạm Y tế xã Nam Kim sơ cứu, rồi chuyển đến bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Tuy nhiên, do cháu Yến Nhi và Ngọc Bích bị nặng hơn nên được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung Ương để tiếp tục điều trị. Ba em đều không bị đe dọa tính mạng.

Trường mầm non Nam Kim có ba địa điểm, trong đó điểm chính, nơi xảy ra sự việc, có 11 lớp, gần 400 em học và chơi.



Tung tin dao lam rạch đùi phụ nữ để 'câu like'

BẾN TRE - Trong những ngày qua dư luận bà con xứ dừa rất hoang mang khi nghe tin có kẻ xấu liên tục dùng dao lam rạch đùi phụ nữ. Mới đây, công an cho biết đã tìm ra kẻ tung tin bịa đặt gây hoang mang dư luận là Nguyễn Việt Khánh, 18 tuổi, thường trú tại xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú.

Trước đó, Khánh dùng trang Facebook có tên Nguyễn Thị Hồng Khánh đưa tin rằng có kẻ xấu dùng dao lam rạch đùi những phụ nữ đi đường ở khu vực cầu Hàm Luông, thành phố Bến Tre. Sau đó, Khánh lại sử dụng nội dung tin bịa đặt trên tiếp tục đưa lên mạng Facebook, gây dư duận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại cơ quan công an, Khánh thú nhận những việc làm sai trái chỉ nhằm mục đích câu like. Vì em này đã tỏ ra ăn năn, có lời đính chính và xin lỗi trên mạng xã hội, công an chỉ cảnh cáo Khánh và cho em về nhà.

Bé trai sơ sinh còn dây rốn bị bỏ rơi trong hẻm

CẦN THƠ - Sáng thứ Tư, tại phường An Hòa, một người dân đi ngang hẻm 162 Phạm Ngũ Lão nghe tiếng trẻ con khóc. Người này điều tra, phát giác một bé trai sơ sinh, trên người có kiến bu đang khóc trong tình trạng kiệt sức.

Lúc phát hiện, trên người cháu bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn. Người dân đã đưa cháu bé vào nhà chăm sóc và báo cho chính quyền địa phương.

Sau đó, cháu bé được đưa đến trạm y tế phường khám tổng quát. Cháu bé nặng 3 kg, sức khoẻ bình người. Chính quyền địa phương tạm thời giao cháu bé cho một gia đình chăm sóc. Trong thời gian 30 ngày, nếu không có người thân đến nhận cháu bé, địa phương sẽ làm thủ tục giải quyết theo nguyện vọng gia đình nào muốn nhận đứa bé.



Nổ lớn, hiều công nhân bị phỏng do nổ lớn

ĐỒNG NAI - Vụ nổ xảy ra sáng thứ Năm, tại khu vực xưởng 5, công ty Hwaseung Vina tại KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch. Theo tin địa phương, khoảng 9 giờ sáng, trong lúc các công nhân đang làm việc thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Nhiều công nhân la hét và tháo chạy ra ngoài.

Vụ nổ đã khiến khoảng 15 công nhân bị phỏng nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng phỏng độ 2. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dập tắt đám cháy. Nguyên nhân nổ và cháy được xác định xuất phát từ bình điện.

Bác sĩ tại Trung Tâm Y Tế huyện Nhơn Trạch cho biết may mắn không có công nhân nào bị nguy hiểm đến tính mạng.