Công nhân Việt ăn nhậu, đánh nhau ở Đài Loan, một người chết

Nghi can bị điều tra trong án mạng xảy ra ngày Chủ Nhật. (Taiwan News)ĐÀI BẮC – Một thanh niên Việt Nam đã bị giết và hai người khác bị thương, trong một cuộc ẩu đả giữa hai nhóm thực khách người Việt Nam ngày Chủ Nhật, tại một nhà hàng trong quận Xinzhuang ở Tân Đài Bắc.Khi cảnh sát đến điều tra, họ thấy một thanh niên họ Nguyễn, 24 tuổi, bị một vết thương nghiêm trọng do dao chém dài 10 cm ở bên phải ngực, máu chảy, và không có dấu hiệu sống sót, theo Sở Cứu Hỏa Tân Đài Bắc cho biết.Trong số những người khác bị thương, có hai công nhân lao động khác cũng là người Việt Nam: một anh 22 tuổi họ Tô, với vết rách từ 5 đến 8 cm trên mặt, và một anh 25 tuổi họ Phạm, bị ba vết cắt nơi cánh tay trái. Cả ba người này đều bị đưa đến bệnh viện Far Eastern Memorial Hospital ở Banqiao. Ở đó người họ Nguyễn được chính thức xác định là đã chết vào lúc 6 giờ 20 chiều.Theo một cuộc điều tra sơ khởi của cảnh sát quận Xinzhuang, tất cả 8 công nhân di cư người Việt Nam đã tụ tập ở phòng số 3 trong tầng hầm nhà hàng, ca hát và uống rượu, làm phiền những người Việt Nam khác ở phòng số 2 bên cạnh. Điều đó dẫn tới chuyện ba người từ phòng số 2 đi sang tấn công nhóm huyên náo ấy bằng những con dao gọt trái cây.Dựa trên việc xem lại đoạn phim của máy camera an ninh, hai người Việt Nam từ phòng số 2, một nam và một nữ, được nhìn thấy mua mấy con dao từ khu chợ ở bên ngoài, cách 30 phút trước thời điểm xảy ra vụ tấn công bởi những người khác trong nhóm họ, theo cảnh sát cho biết.Ba kẻ tấn công đã trốn khỏi hiện trường và đang truy lùng. Một phụ nữ bị cảnh sát bắt để thẩm vấn. Cô nói rằng cô chỉ đang giúp bạn bè mua mấy con dao cắt trái cây, và không hề biết những con dao ấy sẽ được dùng để tấn công.Nguyên nhân cuộc hỗn chiến và những chi tiết của vụ tấn công vẫn đang được cảnh sát điều tra.