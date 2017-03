Công ty của con rể ông Trump được người Trung Hoa trả $400 triệu

Jared Kushner, cố vấn cao cấp của ông Trump, đang đến Tòa Bạch Ốc cùng vợ là Ivanka Trump.( Mandel Ngan/ Getty Images)



NEW YORK - Ai nói ông Donald Trump có thái độ chống Trung Quốc? Liệu ông có chống một hợp đồng mà theo đó các thân nhân của ông hưởng một số tiền lớn?



Vào ngày thứ Ba vừa qua, báo chí Mỹ cho biết một công ty được điều hành bởi gia đình của Jared Kushner, con rể của Tổng Thống Donald Trump, sắp nhận được khoảng $400 triệu Mỹ kim từ một công ty Trung Quốc, kết quả của một thỏa thuận đạt được về một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố New York.



Bản tin của báo kinh tế Bloomberg cho biết công ty Kushner Companies sẽ được hưởng lợi từ một hợp đồng được mô tả là “một cú làm bàn đẹp” liên quan đến công ty Anbang Insurance Group, về tòa nhà cao ốc ở địa chỉ 666 Fifth Avenue, Manhattan.



Thỏa thuận trị giá $4 tỷ Mỹ kim sẽ giúp cho công ty Kushner nhận được khoảng $400 triệu. Điều này gây ra nghi vấn mâu thuẫn quyền lợi liên quan đến ông Kushner, người cũng đang giữ chức cố vấn cao cấp của ông Trump.



Bản tin của Bloomberg cho biết, công ty này sẽ nhận được một “khoản tiền lớn” từ phía Trung Quốc, “dành cho một bất động sản đang gặp khó khăn về tài chánh.”



Bản tin nói thêm, “Thỏa thuận ấy sẽ định giá tòa tháp 41 tầng ấy ở mức $2.85 tỷ, mức cao nhất từ trước đến nay cho một tòa nhà ở Manhattan.”



Bloomberg cũng lập luận rằng công ty Anbang có “những mối liên liên kết mù mờ với cơ cấu quyền lực Trung Quốc,” và những khoản đầu tư trước đây ở Hoa Kỳ đã gây ra “những mối quan ngại về an ninh quốc gia”.

Công ty Kushner cũng là chủ nhân của Waldorf Astoria ở New York. Đây là một khách sạn mà cựu Tổng Thống Barack Obama đã từ chối lưu lại cách đây hai năm, vì những mối lo ngại về gián điệp.



Thỏa thuận ấy sẽ đưa Anbang vào hoạt động kinh doanh với các dâu rể của gia đình tổng thống. Jared Kushner kết hôn với Ivanka, con gái của tổng thống.

Khoản nợ vay tiền mua nhà hiện hữu của gia đình Kushner sẽ được giảm xuống còn chừng một phần năm của số tiền hiện tại, theo bản tin cho hay.

Ông Joshua Stein, một luật sư địa ốc ở New York, nói với Bloomberg, “Thỏa thuận nghe như một cú làm bàn đẹp.”

Theo một phát ngôn viên của công ty Kushner Co cho biết, thỏa thuận ấy không gây ra mâu thuẫn quyền lợi cho ông Jared Kushner với vai trò của ông tại Tòa Bạch Ốc, vì ông đã bán cổ phần quyền sở hữu của ông trong tòa nhà ấy cho các thành viên gia đình.

Ông Kushner đã rời bỏ tài sản của ông, và công bố những quyền lợi kinh doanh, khi ông trở thành cố vấn cao cấp của Tổng Thống Trump.