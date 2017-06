Công ty lặn mất, dân chịu khổ với hàng ngàn tấn bí bỏ ngoài đồng

Hàng ngàn tấn bí bị vất ngoài đồng. (Dân Việt)



GIA LAI - Một lần nữa nông dân là những người bị lừa, chịu khổ cực, nợ nần dưới chế độ cộng sản bao che cho kẻ có quyền. Dưới đây là nội dùng của một bản tin của đài VOV tại Việt Nam đăng ngày thứ Bảy.

Trong gần một tháng qua, những hộ dân trồng bí đao xanh ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã đứng ngồi không yên. Ông Vũ Đình Tỳ ở thôn Nông Trường, xã Ia Glai, Chư Sê cho biết, bà con không thể liên lạc được với cơ sở kinh doanh từng cam kết mua lại sản phẩm, trong khi hàng ngàn tấn sản phẩm đang thối rữa dần trong mưa nắng.



Ông Tỳ cho biết, “Đến thời điểm thu hoạch, chúng tôi gọi cho bà giám đốc doanh nghiệp kia mà không được. Bây giờ, chúng tôi cũng đành bó tay vì giờ không thể liên lạc được. Mà sản phẩm này cũng không thể để lâu được, mà bán thì cũng không bán được.”



Sự việc bắt nguồn từ việc công ty Phú An Khang Tây Nguyên có địa chỉ tại thành phố Pleiku ký hợp đồng “hợp tác đầu tư sản xuất và thu mua quả bí xanh” với các hộ dân ở huyện Chư Sê để xuất cảng. Theo hợp đồng, công ty cung cấp hạt giống với định mức 7 triệu đồng ($305) cho mỗi hecta ruộng và cho nợ 50% tiền phân bón, sau đó sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm với mức giá 5,000 đồng ($0.22)/kg. Tin vào mức lời 100 triệu đồng ($4,350) mỗi hecta mà doanh nghiệp tạm tính, nông dân đã mua giống và đầu tư với mức trên dưới 60 triệu đồng ($2,600)/1 hecta.



Tuy nhiên, giờ đây mọi người không chỉ hết hy vọng vào mức lời ấy, mà ngay cả khả năng thu hồi vốn cũng trở nên xa vời. Sự việc đã được báo lên chính quyền địa phương, nhưng cũng chưa có giải pháp gì để giải quyết.



Nguyễn Đức Phi, chủ tịch UBND xã Ia Glai cho biết,“Riêng ở xã bây giờ việc hỗ trợ cho người nông dân rất khó khăn. Việc can thiệp về mặt nhà nước đối với công ty thì cũng không có cơ sở, vì không có ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Cho nên, xã đã báo cáo lên huyện. Đồng thời xã cũng khuyến cáo người nông dân, đây cũng không phải lần đầu, khi phát triển cây trồng vật nuôi gì cũng nên chú trọng đầu ra và cần có cam kết bảo đảm. Đây là bài học lớn đối với xã.”



Hiện vẫn chưa có con số thống kê diện tích của nông dân Gia Lai hợp đồng hợp tác với công ty Phú An Khang Tây Nguyên trồng bí đao xanh. Tuy nhiên, chỉ riêng thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê đã có trên 30 mẫu hecta bí với sản lượng gần 2,000 tấn đang bị bỏ ngoài đồng, đang dần bị thối rữa, gây thiệt hại lớn cho người dân.



Trong hợp đồng có nhiều điều khoản rất bất lợi cho nông dân. Nếu nông dân tự ý bán ra thị trường thì phải bồi thường gấp 10 lần giá trị, nhưng nếu công ty không thực hiện nghĩa vụ của mình, thì lại không được đề cập trong hợp đồng.



Vì nhà nước làm ngơ sự việc, thiếu việc kiểm soát các công ty có ý lường gạt nông dân chất phác, nên cuối bài viết của đài VOV đã có lời kêu gọi: “Mặt khác, chính quyền và những cơ quan chức năng cần có các giải pháp giám sát các dự án kiểu như thế này, tránh những thiệt hại không đáng có cho người nông dân.”