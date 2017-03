Công ty phá sản, chủ trường tiểu học bị còng tay trước mặt học sinh

Nhiều phụ huynh và giáo viên yêu cầu các người mặc đồng phục hãy ngưng còng tay bà chủ của trường học này chiều thứ Năm. (Thanh Niên Online)



PHAN THIẾT - Bà Trương Thị Minh Nguyệt, hiệu trưởng trường Mầm Non – Tiểu Học Thanh Nguyên ở phương Xuân An cho biết chiều thứ Năm, khi trường đang cho các em tan học thì một số người mặc đồng phục lạ xông vào trường dán niêm phong và yêu mọi người ra khỏi trường, gây náo loạn trường học; khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo sợ.



Khi bà Đoàn Thị Dung, giám đốc công ty Thanh Nguyên, chủ trường Thanh Nguyên vào ngăn cản và không cho niêm phong thì bà bị một số người mặc đồng phục bảo vệ còng tay ngay tại chỗ.



Vì các giáo viên và nhân viên bảo vệ nhà trường phản đối quyết liệt nên sau khoảng 45 phút, việc dán niêm phong của số người nói trên không thực hiện được và nhóm này đã ra về.



Bà Nguyệt cho biết thêm phía ngoài hàng rào trường có công an đứng xem, như hỗ trợ cho việc làm của một số người lạ này.



Trả lời báo Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Ly, trưởng công an Phan Thiết cho biết những người đến niêm phong trường Thanh Nguyên là vì công ty làm chủ trường đã khai phá sản, nên người của quản tài viên đến trường học niêm phong tài sản.



"Họ niêm phong để thanh lý tài sản cho chủ nợ. Công an chỉ đến hỗ trợ an ninh trật tự, chứ không động gì đến trường này hết," ông Ly giải thích.



Huỳnh Văn Hùng, phó cục trưởng cơ quan Thi Hành An Dân Sự tỉnh Bình Thuận, cho biết công ty Thanh Nguyên đã bị tòa thành phố Phan Thiết có quyết định cho phá sản theo yêu cầu của chủ nợ. Vì vậy quản tài viên sẽ là người thực hiện công việc niêm phong, thanh lý tài sản để bán trả cho các chủ nợ theo luật định. “Theo Luật, sau hai năm nếu quản tài viên không thực hiện xong được việc thanh lý tài sản sau phá sản thì mới giao lại cho lực lượng thi hành án dân sự thi hành,” ông Hùng nói.



Còng tay chủ trường mầm non, tiểu học trước mặt học sinh - ảnh 2

Trước sự việc phá sản này, thành phố đã có văn bản yêu cầu “sơ tán” gần 1,000 học sinh tiểu học, mầm non của trường Thanh Nguyên sang trường khác để đảm bảo việc thanh lý tài sản.

Tuy nhiên, bà Đoàn Thị Dung cho biết “tôi không nợ nần ai hết.”



Theo bà Dung, hiện bà đã có văn bản gửi thủ tướng chính phủ, viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân cấp cao tại Sài Gòn, để khiếu nại quyết định phá sản mà tòa Phan Thiết đã ban hành.