(VienDongDaily.Com - 29/12/2016)

Ông Felix Bogliolo, chủ tịch của Via Marina, nói rằng dự án này sẽ loại bỏ phần lớn các mối quan ngại về môi trường, vì nước ngọt được thu ngay trước khi nó chảy vào biển.

Tàu thả ống xuống cửa sông ở biển để chuyển nước sông đến nơi cần nước. (Hình Via Marina)

SACRAMENTO - Một công ty Pháp chuyên về kỹ thuật và xây dựng đã đề nghị chế tạo một đường ống linh động dưới biển, để mang nước từ hai con sông ở miền bắc California xuống tới các thành phố ở duyên hải phía nam tiểu bang.



Via Marina là một công ty con của đại công ty đa quốc gia Vinci. Via Marina đã cung cấp một cuộc nghiên cứu “tiền khả thi” cho Nha Tài Nguyên Nước California. Cuộc nghiên cứu này gợi ý và cho thấy rằng nước có thể được rút ra từ cửa sông Klamath và cửa sông Eel. Sau đó, nước được dẫn xuống phía nam, trong một loạt đường ống có đường kính 12 bộ (3.65 mét) được neo lại bởi thiết bị dằn chúng xuống đáy biển.



Ông Felix Bogliolo, chủ tịch của Via Marina, nói rằng dự án này sẽ loại bỏ phần lớn các mối quan ngại về môi trường, vì nước ngọt được thu ngay trước khi nó chảy vào biển.



Ông Bogliolo nói, “Bạn có thể sử dụng nước này, vì theo định nghĩa thì bạn đang ở cửa sông, tất cả những người sử dụng ở thượng nguồn đều không bị nguy hiểm.”



Hiện thời công ty Via Marina đang tham gia những cuộc thương lượng tại Chile, Nam Mỹ để xây dựng một dòng sông ngầm tương tự ở dưới biển. Con sông này sẽ dẫn nước từ một khu vực ẩm ướt ở phía nam của nước này, chạy theo bờ biển Thái Bình Dương, lên tới một khu vực sa mạc ở phía bắc.



Trong năm 1975, Nha Khai Hoang Hoa Kỳ đã làm một cuộc nghiên cứu, xem xét một cách thức tiếp cận tương tự để thu lấy nước tại các cửa sông Klamath và Eel. Sau đó nước sẽ được dẫn xuống phía nam, trong những đường ống cứng nổi trên biển. Chi phí xây dựng ước tính lên tới $20 tỷ Mỹ kim trong năm 1973. Cơ quan này đã không nghiên cứu thêm về khái niệm ấy nữa, “cho đến khi các nhu cầu trở nên cấp bách hơn” như hiện nay.



Theo ông Bogliolo ước tính, những bước cải tiến kỹ thuật có thể cho phép dự án Via Marina California được xây dựng hôm nay, với chi phí chỉ là $3.8 tỷ Mỹ kim. Dự án này sẽ cung cấp nước ngọt cho phía nam, với chi phí chừng $653 Mỹ kim cho mỗi acre foot. Mức chi phí này là bằng với khoảng một phần ba của chi phí dành cho nước được khử muối, trong khi chỉ sử dụng chừng một phần tư năng lượng.



Ông Bogliolo đã liên lạc với đài News10, sau khi nhìn thấy một đề nghị khác được nam tài tử gạo cội William Shatner loan báo trong tuần qua. Đề nghị này là nhằm gây quỹ để xây một đường ống chạy dọc theo xa lộ Interstate 5, dẫn nước từ Washington tới California. Nhưng kế hoạch đó lập tức bị bác bỏ bởi các viên chức tại cả hai tiểu bang.



Ông Jay Lund, giám đốc trung tâm Center for Watershed Sciences của biện đại học UC Davis, cho rằng đề nghị của Pháp xứng đáng được xem xét ít nhất một cách nào đó.



Ông Lund nói, “Đây không phải là ý tưởng điên rồ nhất mà tôi đã nghe. Nhưng mỗi giải pháp cho những vấn đề nước của California, mà nghe ra tốt đẹp, thường có một số loại của một khuyết điểm tiềm ẩn nơi nó.”