Công ty Trung Quốc đầu tiên được định giá vượt 500 tỷ USD

Theo TechCrunch, cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong của Tencent hiện đã chạm ngưỡng 418,80 đôla Hong Kong (HKD), đạt vốn hóa thị trường 3,99 nghìn tỷ HKD, chính thức vượt qua mốc 500 tỷ USD để trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới. Tencent cũng là công ty Trung Quốc đầu tiên và cũng là công ty châu Á đầu tiên có giá trị vượt mốc 500 tỷ USD, trong khi đứng sau đó là Alibaba của tỷ phú Jack Ma với 474 tỷ USD.

Tencent tăng trưởng rất nhanh trong năm qua.

Với giá trị này, Tencent là công ty Trung Quốc đầu tiên gia nhập “câu lạc bộ” những hãng công nghệ có giá trị hơn nửa tỷ USD, gồm Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft và Amazon. Tuần trước, công ty cũng báo cáo tài chính quý III/2017 với lợi nhuận đạt 18 tỷ nhân dân tệ (2,7 tỷ USD), doanh thu 65,2 tỷ nhân dân tệ (9,8 tỷ USD). Lợi nhuận tổng thể đã tăng 69% và doanh thu tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ mảng game. Theo so sánh của SCMP, nếu đầu tư một khoản 9.000 USD khi hãng IPO năm 2004, số tiền nhận được năm 2017 là 1 triệu USD.

Thống kê cũng cho thấy, giá trị thị trường của Tencent đã tăng gấp ba lần kể từ tháng 3/2014 khi chạm mốc 150 tỷ USD. Dù sở hữu WeChat với gần một tỷ người dùng nhưng thị trường sinh lợi chủ yếu vẫn ở trong nước, trong khi phải phụ thuộc vào game trên PC và di động đối với thị trường nước ngoài. Mảng này đã mang lại 5 tỷ USD cho hãng, với các “bom tấn” như Honor Of Kings, hay đứng sau các trò chơi khác như Clash of Clans (Supercell), League Of Legends (Riot Games)…

Không dừng lại ở đó, Tencent đang mở rộng đầu tư đến các lĩnh vực khác, khi mua lại cổ phần Tesla, Snap, đầu tư vào Flipkart, ứng dụng nhắn tin Hike, cổng thông tin điện tử Practo… Xe bay, máy bay không người lái, thậm chí là thăm dò các tiểu hành tinh đang là mục tiêu lớn hơn mà công ty Trung Quốc đang nhắm tới.

Bảo Lâm