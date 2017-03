CSVN chỉ phản đối miệng trước lệnh cấm đánh cá của Trung Cộng

Dưới đây là bài viết của Vũ Đông Hà được đăng trên mạng Dân Làm Báo ngày thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017 với tựa đề “Một chỉ đạo hèn nhát và ngu xuẩn của Chi cục thủy sản Nghệ An đối với lệnh cấm đánh cá của Bắc Kinh.”



- Sau khi Tàu cộng ngang nhiên ra lệnh cấm bắt cá tại những vùng biển trong đó có khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam, Chi Cục Thủy Sản Nghệ An đã ra một văn thư yêu cầu ngư dân Việt Nam phải nắm rõ lệnh cấm của quan thầy. Nguyên văn:



"Chi Cục Thủy sản Nghệ An đề nghị các huyện, thành, thị ven biển chỉ đạo các xã, phường thông báo cho các ngư dân tham gia khai thác trên biển nắm rõ lệnh cấm Khai thác trên biển của Trung Quốc từ ngày

01/05/2017 đến ngày 16/08/2017 không khai thác qua phía đông đường phán định tại vịnh Bắc Bộ và không vượt qua các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên các vùng biển."



Mở đầu văn thư này Chi Cục Thủy Sản Nghệ An trích dẫn lại nguyên văn thông tin về việc Bắc Kinh cấm đánh cá đã được đăng tải trên mạng truyền thông:



"Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc ngày 27/2 đơn phương thông báo lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ 12h ngày 1/5 đến 12h ngày 16/8. Phạm vi cấm đánh bắt cá do Trung Quốc đơn phương vạch ra trên Biển Đông là từ 12 độ vĩ Bắc đến Vịnh Bắc Bộ và "giao tuyến hải vực Mân Áo", tức vùng biển từ Phúc Kiến đến Quảng Đông, tọa độ từ 117º31'37.40"E, 23º09'42.60"N đến 120º50'43"E, 21º54'15"N). Lệnh cấm này cũng được áp dụng ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải và Đông Hải."



Sau đó là phần tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình:

"Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quy chế này của phía Trung Quốc. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982."



Người dân bình thường có thể không nắm vững những tọa độ trong lệnh cấm của Bắc Kinh, nhưng tuyên bố trên cho thấy rõ ràng là: chính Lê Hải Bình xác nhận vùng cấm đánh cá của Tàu cộng bao trùm cả Hoàng Sa.

Chi Cục Thủy Sản Nghệ An trích tiếp tuyên bố của Lê Hải Bình: "Quyết định đơn phương này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình..."



Nếu lệnh cấm của Tàu cộng là đơn phương, vi phạm mọi thứ đối với Việt Nam, cấm ngư dân đánh cá tại Hoàng Sa thì tại sao ngư dân phải nắm rõ một lệnh cấm xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Bắc Kinh?

Bên cạnh đó, chỉ thị gửi đến cho ngư dân rằng "không khai thác qua phía đông đường phán định tại vịnh Bắc Bộ và không vượt qua các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên các vùng biển" là một mệnh lệnh mù mờ.



"Đường phán định tại vịnh Bắc Bộ" là đường nào? Ngư dân có biết rõ không trong khi lệnh cấm của Tàu cộng bao trùm lên cả vịnh này. Đồng thời thông báo của Chi Cục Thủy Sản Nghệ An cũng không dám nói rõ là ngư dân được quyền đánh cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa khi chính Lê Hải Bình tuyên bố lệnh cấm của Tàu cộng đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.



Trước đó, Trong công văn số 15 (ngày 1 tháng 3) gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ NNPTNT, Bộ Ngoại Giao, Ban Đối Ngoại Trung Ương, Hội Nghề Cá Việt Nam cho biết: “Phía Trung Quốc đơn phương thông báo quy chế cấm đánh bắt cá ở biển Đông bắt đầu từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 8. Theo đó, phạm vi cấm đánh bắt cá từ 12 độ vĩ Bắc đến vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền biển của Việt Nam. Đây là hành động phi lý của phía Trung Quốc, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam.



Chúng ta thấy phản đối của Hội Nghề Cá Việt Nam xác nhận rất cụ thể phạm vi đánh bắt cá từ 12 độ vĩ Bắc đến vịnh Bắc Bộ là thuộc chủ quyền biển của Việt Nam. Trong khi đó thì các quan chức Chi Cục Thủy Sản Nghệ An lại cố tình mù mờ "không khai thác qua phía đông đường phán định tại vịnh Bắc Bộ và không vượt qua các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên các vùng biển."



Rõ ràng là phía Bộ Ngoại Giao đã phải phản đối bằng mồm cho đúng "đạo" ngoại giao và để cho người dân không chửi cả đảng và nhà nước là hèn. Nhưng trên thực tế, thì các chóp bu, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng của đảng chư hầu tại Ba Đình đã ra lệnh cho Chi Cục Thủy Sản ra thông báo với thông điệp lấy lòng Bắc Kinh:

- Đảng chư hầu đã có ra thông báo cụ thể với ngư dân Việt Nam là phải nắm rõ lệnh cấm của quan thầy.

- Đây là một thái độ gián tiếp ghi nhận và phục tùng quyết định cấm đơn phương của quan thầy.



- Nếu quan thầy có bắt giam ngư dân Việt Nam thì đảng và nhà nước CSVN không có trách nhiệm vì đã ra lệnh cho ngư dân nắm rõ lệnh cấm của quan thầy, không được khai thác qua phía đông đường phán định tại vịnh Bắc Bộ và không vượt qua các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên các vùng biển... nhưng ngư dân Việt không biết rõ đâu là đường phán định, đâu là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; không nắm rõ lệnh cấm của quan thầy bao gồm vùng biển chung quanh quần đảo Hoàng Sa. Mọi sự vi phạm và bị phía Trung Quốc bắt giữ là... lỗi của ngư dân Việt Nam!



Chị thị cho ngư dân phải nắm rõ lệnh cấm tức là đã chính thức công nhận quyền cấm của Bắc Kinh, chính thức xem Tàu cộng là chủ nhân ông, là có chủ quyền đối với toàn bộ các vùng biển định ra trong lệnh cấm của chúng.