CSVN chơi tin giả: Mẹ Nấm nhận tội

Bà Lan (mẹ Như Quỳnh) cùng Nấm và Gấu (hai con của Quỳnh) đứng trước nhà tại Nha Trang.



NHA TRANG - Vào ngày thứ Ba, mẹ của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, đã gởi thư đến khắp nơi để báo động về việc nhà cầm quyền đang cố tình loan tin không đúng sự thật, rằng Mẹ Nấm đã nhận tội và xin khoan hồng.



Người phụ nữ có hai con còn nhỏ này đã bị cộng sản bắt vào tháng 10, 2016, vì những hoạt động chống Formosa và Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. Từ đó cho đến nay nhà cầm quyền không cho Mẹ Nấm được gặp mẹ hoặc các con.



Vào sáng thứ Ba, 20 tháng Sáu, cô được cho gặp luật sư lần đầu tiên trong nhà giam, để chuẩn bị cho phiên tòa vào ngày 29 tháng Sáu tuần sau. Nhân dịp gặp luật sư, Quỳnh cho biết cô cần mẹ mang đến vài bộ đồ để mặc khi ra tòa, và cô cũng lên cân, cần một số thuốc men.

Dưới đây là thư của bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của cô Quỳnh:



"Kính thưa Anh chị em, bà con, bạn bè trong và ngoài nước, đặc biệt là những người bạn của con tôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

“Tôi vừa nhận được thông tin rằng Công An Tỉnh Khánh Hòa loan truyền đoạn video clip có nội dung rằng: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đọc bản nhận tội và xin khoan hồng, đồng thời cam kết từ bỏ các hoạt động đấu tranh.

“Tôi đã xem đoạn clip này và nhận thấy đoạn clip đã lấy những hình ảnh từ năm 2009 khi con tôi bị bắt vì lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa-Trường Sa, cảnh báo những tác hại nghiêm trọng về môi trường trong việc khai thác Bauxite tại Tây Nguyên.

“Tôi cho rằng đây là âm mưu lập lờ đánh lận con đen để hạ uy tín Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước thời điểm xảy ra phiên tòa xét xử con tôi vào ngày 29/6/2017 sắp đến. Đây cũng là một thủ đoạn để mong làm mất tinh thần những người bạn đồng hành của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

“Nhân đây tôi cũng xin thông báo vào sáng ngày 20/6/2017, Luật sư Nguyễn Khả Thành đã gặp con gái tôi trong Trại tạm giam Khánh Hòa. Luật sư thông báo cho tôi là tinh thần của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn vững vàng, cương quyết không khuất phục trước những áp lực và luôn khẳng định rằng những hành động yêu nước của mình là chính đáng và không vi phạm luật pháp.

“Tôi phản đối những hành vi bỉ ổi và lập lờ.

“Tôi xác định con tôi hoàn tôi vô tội.

“Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người và xin quý anh chị em, bà con, bạn bè trong và ngoài nước, những người bạn của con tôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn luôn đồng hành và cầu nguyện cùng gia đình chúng tôi."



Trong cùng ngày, luật sư Nguyễn Khả Thành kể lại buổi gặp Mẹ Nấm trong tù tại tỉnh Khánh Hòa:



"Niềm vui nghẹn ngào của một người mẹ

“Chín giờ sáng ngày 20/6 tôi vào trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa để trao đổi với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mmẹ Nấm) trước khi phiên tòa xét xử vào sáng ngày 29 sắp đến.

“Chờ thủ tục khoản một tiếng sau đó tôi được gặp Quỳnh trước sự chứng kiến của cán bộ trại cũng như một số an ninh P92, tất cả đều được quay phim.

“Quỳnh nói với tôi sau khi bị bắt (ngày 10/10/2016 ) đưa vào trại trại tạm giam Công an tỉnh một ngày sau đó đưa thẳng vào trại tạm giữ của Công An Cam Ranh, ngày 7/5/2017 mới về lại trại tạm giam Công an tỉnh.

“Gần 250 ngày biệt tin gia đình gặp tôi Quỳnh rất vui, tôi cho Quỳnh biết về việc học hai cháu và sức khỏe của gia đình. Một số ứng xử theo qui định pháp luật khi ra tòa. Quỳnh nắm bắt rất nhanh, tinh thần rất vững, cười hoài và liên tục cảm ơn tôi.



“Quỳnh nói với tôi cháu lên cân hơn lúc ở nhà, nhưng nếu trong trại nếu có một số thuốc men cần thiết, có lẽ đỡ hơn.



“Em nhờ tôi nhắn gửi với mẹ gửi cho em vài chiếc áo bình thường để mặc lúc ra tòa, một số đồ dành riêng cho phụ nữ. Hơn 8 tháng chẳng biết nhắn gửi với ai hiện Quỳnh chỉ có đồ tù do trại phát .



“Về nói lại với mẹ Quỳnh, chị [bà Lan] nói là phụ nữ tôi vẫn biết con tôi sẽ thiếu thốn những thứ cần thiết này, tôi gửi vào nhưng họ không nhận. Tôi nói chị tìm gặp các vị lãnh đạo trại, chị nói gặp tôi họ cứ tránh, tôi nói gần ra tòa rồi, ai chẳng có tình người. [Tôi khuyên] chị cứ thử một lần nữa xem sao.



“Niềm vui của Chị Lan đến trong nỗi nghẹn ngào, khi lần đầu tiên được tin đứa con gái duy nhất của mình vẫn khỏe và tinh thần vẫn vững vàng sau hơn 8 tháng giam cầm chẳng biết nơi đâu.”

Luật sư Thành cho biết thêm rằng hai luật sư Nguyễn Hà Luân và Võ An Đôn đã bận phiên tòa khác nên chưa đến gặp Quỳnh như qui định hôm thứ Ba.

(Trích từ Facebook Con Đường Việt Nam)