CSVN đang nhức đầu vì tranh chấp ruộng đất

Một cảnh sát cơ động bày tỏ lòng biết ơn khi được dân thả tại xã Đồng Tâm ngày 22 tháng Tư, 2017.

Quyền sử dụng ruộng đất thuộc về ai? Chủ của đất là ai? Tại sao nói là đất của nhân dân và nhà nước chỉ quản lý để rồi cuối cùng dân bị mất đất, bị đuổi ra khỏi mảnh đất mà cha ông họ từng làm chủ từ nhiều thế hệ trước?



Đó là những thắc mắc chính đáng đang gây nhức nhối cho chế độ cộng sản hiện nay tại Việt Nam. Nhức nhối vì Đảng nương theo chủ nghĩa cộng sản, từ là tài sản chung của mọi người, để chiếm đất của dân và cuối cùng bán cho các tập đoàn và tư nhân.



Vụ người dân ở xã Đồng Tâm bắt làm con tin và cuối cùng thả 38 cán bộ và công an trong tháng Tư vừa qua là biến cố điển hình cho tình trạng tranh chấp đất đai căng thẳng giữa nhà cầm quyền và người dân bị cầm quyền tại Việt Nam.



Đây là một đề tài nóng bỏng đang được báo chí thế giới nhắc tới, và ngay tại Quốc Hội CSVN hiện nay.

Trong số mới nhất, tạp chí The Economist nhận xét rằng cuộc đối đầu tại Đồng Tâm cho thấy Đảng Cộng Sản đã lúng túng trước tình trang chưa biết phải giải quyết như thế nào trước sự xung đột đất đai đang tiếp diễn trên toàn quốc, mà đặc biệt là ở miền Bắc.



Bài báo thuật lại sự việc bùng lên hồi tháng Tư khi nhà chức trách bắt người dân khiến dân làng bắt giữ hàng chục cảnh sát và giam họ tại nhà văn hóa.



Vụ đối đầu này đánh dấu bước leo thang mới trong các cuộc chiến bất tận về đất đai, là nguyên do chính gây phẫn uất cho các dân oan, đưa đến vô số đơn khiếu nại tại Việt Nam, gây nhức đầu cho đảng cầm quyền.

Với tăng trưởng kinh tế hơn 6% mỗi năm, nhu cầu mở rộng đường xá, cầu và các khu công nghiệp ngày càng gia tăng và các thành phố ngày càng trở nên đông đúc.



Vô số đất nông nghiệp đã bị chiếm mất vì các dự án phát triển trong hai thập niên qua. Báo Economist nhận định rằng sự chuyển đổi ở mức độ như vậy gây phẫn nộ ở bất kỳ nơi nào, nhưng nó lại rất có vấn đề ở Việt Nam, nơi nhà nước nói tất cả đất đai thuộc về nhà nước.



Tiền bồi thường khi cưỡng chế đất có giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Tòa hiếm khi giải quyết hàng ngàn đơn khiếu nại. Những hộ dân bị mất đất đôi khi phàn nàn về thực trạng quan chức địa phương thông đồng với các chủ dự án bất động sản.



Giấy tờ và sổ sách nhà đất chắp vá khiến khó có thể phân định bên nào là đúng khi có những khiếu nại được đưa ra, như trong vụ Đồng Tâm mới đây.



Ngân Hàng Thế Giới cảnh cáo rằng sự xung đột này gây tốn kém thêm trong nỗ lực xây dựng các trung tâm kinh doanh tại Việt Nam.



Nhưng điều đáng lo ngại hơn đối với Đảng Cộng Sản là sự phẫn nộ châm ngòi từ việc di dời dân khi lấy đất và hậu quả của quyền sử dụng đất không rõ ràng.



Số liệu chính thức cho thấy tranh chấp đất đai đã chiếm khoảng hơn hai phần ba số đơn khiếu nại và sự phẫn nộ từ những người sống ở vùng nông thôn làm giảm niềm tin và sự ủng hộ của họ vào chính quyền.

Bài báo nói về thực trạng nhà cầm quyền quyền thường dùng biện pháp cưỡng chế khi có tranh chấp đất, thậm chí sự phản kháng là ôn hòa. Vụ bà Cấn Thị Thêu, nhà hoạt động vì đất đai bị xử 20 tháng tù là một ví dụ. Gia đình bà vừa bị mất đất, mà bà còn bị nhốt trong tù.



Nhờ có mạng xã hội như Facebook mà tiếng nói của người dân được biết. Nếu vụ Đồng Tâm xảy ra cách đây 10 năm thì "sẽ chẳng ai biết gì cả," một người nói. Ruộng đất tại xã Đồng Tâm đã bị quân đội sử dụng và nay tính bán cho tư nhân, khiến người dân rất tức tian03.



Tại quốc hội, vụ Đồng Tâm và tranh luận về việc làm rõ đất quốc phòng cũng đang là một vấn đề được bàn thảo sôi nổi. Ngoài ra, còn vụ Bộ Quốc Phòng chiếm đất của phi trường Tân Sơn Nhất để xây sân chơi banh golf cũng đang bùng lên, qua những cuộc tranh luận trên báo chí trong nước và tại quốc hội.



tại kỳ họp quốc hội giữa lúc vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm đang nóng trở lại, và những bức xúc trong dân chúng đang bùng lên quanh vụ sân golf-sân bay Tân Sơn Nhất.



Trước áp lực từ dư luận và báo chí trong nước, yêu cầu Bộ Quốc Phòng trả lại đất để thành phố có thể mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đang ngày càng quá tải.



Đại biểu Dương Trung Quốc đại diện Đồng Nai đã chất vấn thủ tướng và đòi chính phủ phải công khai và minh bạch vấn đề đất quốc phòng.



“Liên quan đến việc quản lý đất đai, nhân vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, lâu nay người ta cứ đưa ra khái niệm đất quốc phòng,” báo Người Lao Động ghi nhận lời của đại biểu Quốc Hội đại diện tỉnh Đồng Nai nói. “Đương nhiên đất quốc phòng tự thân nó là một điều gì đó rất thiêng liêng và nghĩa vụ của toàn dân phải bảo vệ Tổ quốc. Nhưng liệu đất quốc phòng có bị lạm dụng? Cho nên đã xác định đất nào là đất quốc phòng thì phải công khai, minh bạch.”



Báo chí trong nước đặt ra những câu hỏi về ai là chủ sở hữu thực sự của khu đất rộng 157 mẫu hecta được gọi là “đất dự phòng của quốc phòng,” do quân đội quản lý “để bảo vệ thành phố HCM và sân bay Tân Sơn Nhất?” Một phần trong vùng đất này đã trở thành sân golf thuộc quyền sở hữu của bộ.

Tại miền Bắc, trước vụ Đồng Tâm, người dân Dương Nội, huyện Hà Đông cũng đã có 10 năm xung đột với nhà cầm quyền về những vấn đề liên quan đến đất đai. Đại biểu Dương Trung Quốc nói với phóng viên VietNamNet bên lề Quốc Hội rằng “cái gốc là vấn đề quản lý đất đai.”