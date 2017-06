CSVN dựng trạm chặn, lột quần áo tín hữu đến dự lễ của Hòa Hảo

Một chốt của công an nhằm chặn khách vào dự lễ kỷ niệm do Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tổ chức ở tỉnh An Giang. (Facebook PGHH Thuần túy)AN GIANG - Công an tỉnh An Giang lập bốn chốt an ninh, ngăn chặn không cho các tín hữu vào Quang Minh Tự để làm lễ nhân kỷ niệm ngày khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo ngày thứ Hai, 12 tháng 6, theo tin của đài VOA tại Hoa Kỳ.Tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ông Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì Quang Minh Tự, cho biết nhà cầm quyền địa phương đã cản trở, không cho nhiều khách vào chùa, một ngày trước khi diễn ra lễ chính.Ông Thanh Liêm nói khách ở xa đến thì công an tìm cách ngăn chặn, khách ở gần thì bị đe dọa, và ngay cả ông Nguyễn Văn Lía, một tu sĩ có tầm ảnh hưởng lớn của khối Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, cũng bị chặn.Ông Liêm nói với đài VOA, “Họ đóng bốn chốt, mỗi chốt có năm, 10 người ở ngoài đường. Khi xe của khách đến đó không thể nào vô được. Có một khách ở Trà Vinh lên phải cởi quần áo, chỉ để quần cụt mới vào được chùa. Khi vào được thì khách này cho biết họ hăm he, sẽ cho cơ động bắt. Khách ở gần thì không dám vô chùa. Họ hăm từng nhà. Ông Ba Lía cũng bị chặn, bị đuổi về. Tất cả những ai lên tiếng bảo vệ cho đạo mà khác với ý của họ, thì họ không cho đến Quang Minh Tự.”Ông Thanh Liêm, một tu sĩ 77 tuổi, từng bị giam cầm 6 năm rưỡi tù cộng với 3 năm quản chế về cáo trạng “chống người thi hành công vụ” vì đã lên tiếng bênh vực cho tự do tôn giáo.Ông nói thêm với đài VOA, “Tín đồ các nơi họ muốn tới, nhưng còn sợ lắm. Nếu không sợ, họ đến đây khoảng vài chục xe. Cách nửa cây số họ đã chặn trước rồi. Những người nào thường ghé đây - họ đuổi trước, chứ không dễ dàng gì mà tới được.”Theo ông Thanh Liêm, từ cuối tuần qua đã có khoảng 60 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tề tựu về Quang Minh Tự để dự buổi cầu nguyện cho Quốc Thái Dân An.Dù ít người tới được Quang Minh Tự, nhưng buổi lễ chính đã được tổ chức trang nghiêm và kết thúc lúc 3 giờ chiều ngày 18 tháng 5 âm lịch, đánh dấu 78 năm ngày Khai Sáng Phật giáo Hòa Hảo, do Đức Huỳnh Giáo chủ sáng lập vào năm 1939.Tu sĩ Thanh Liêm cho biết năm nay nhà cầm quyền dường như “lui lại một chút” vì năm ngoái ông quyết đòi tự thiêu để bảo vệ các tín đồ khi họ đến chùa làm lễ, hành đạo, trước sự ngăn cản của công an.Ông cho biết, “Năm ngoái, họ có trên 300 người, đánh đập, giựt giấy tờ xe, trong đó có gần 100 người cầm cây. Họ đánh nhiều người bị thương. Vào tháng Năm, năm ngoái, họ chặn đường, đánh người, làm những người vô đây bị thương, bị bể đồ, lật gọng. Tôi cầm bình xăng ra, chế lên đầu tôi. Khi đó, họ mới sợ và dừng. Họ không chặn nữa. Vì vậy, năm nay họ lui một chút vậy thôi.”Ông Thanh Liêm còn tố cáo nhà cầm quyền tỉnh Vĩnh Long đã bắt giam và gây ra cái chết của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn hồi đầu tháng Năm 2017.Ông nói, “Tố cáo chính quyền trong trường hợp của tín đồ Nguyễn Hữu Tấn. Cộng sản thực hiện cuộc điều tra rất ác độc. Từ xưa tới giờ, chưa có ai bị cắt gần lìa cổ như vậy. Cộng sản có lúc nào buông tha tôn giáo đâu.”Cùng ngày thứ Hai, một nhóm tu sĩ Hòa Hảo không được công nhận ở tỉnh Đồng Tháp cũng bị chính quyền ngăn chặn khi làm lễ Khai Sáng. Ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy viết trên Facebook như sau:“Cũng như những kỳ lễ trước, các cấp công an Đồng Tháp lập trạm ngăn cản trên các nẻo đường đi vào điểm Lễ nhằm hạn chế tối đa số đông đồng đạo đến đây tham dự. Với tinh thần Ưu sư Trọng pháp, quý đồng đạo hiếm hoi nơi đây, vẫn nhiệt tình tổ chức mùa Đại Lễ, bất chấp mọi thử thách gian nguy đang chực chờ phía trước.”