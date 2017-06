CSVN khởi tố vụ dân bắt 38 cán bộ ở Đồng Tâm

Các cảnh sát cơ động thuộc lực lượng công an được người dân thả vào ngày 22 tháng Tư.



HÀ NỘI - Sau gần hai tháng tránh gây thêm chú ý cho vụ chiếm ruộng đất của sân tại xã Đồng Tâm, nay nhà cầm quyền bắt đầu truy tố những ai từng tham gia việc bắt giữ lực lượng cảnh sát cơ động làm con tin trong tháng Tư. Vụ đó kết thúc sau khi đích thân chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến gặp dân, nghe họ than phiền và cuối cùng được dân thả hết các con tin vào ngày 22 tháng Tư.



Vào ngày thứ Ba 13/6, công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ dân chống đối nhà nước xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 15/4.



Các báo trong nước đã được lệnh đồng loạt tường thuật vụ khởi tố này.

Điển hình là tờ An Ninh Thủ Đô loan tin như sau:



“Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra ngày 15-4-2017 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội, ngày 13-6-2017, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 129/PC44-Đ2, để điều tra về hai tội danh: Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (theo điều 123 BLHS) và Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (theo điều 143 BLHS).”



Vào ngày 15/4, người dân Đồng Tâm đã bắt giữ hơn 30 người gồm cán bộ, cảnh sát cơ động để đòi nhà nước phải thả chín người dân bị công an bắt, đồng thời xử lý các khiếu nại đất đai.



Hôm 22/4, khi đến Đồng Tâm để đối thoại, chủ tịch Nguyễn Đức Chung từng dọa “đánh” người dân khi nói, “Tôi từng làm điều tra, từng làm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, giám đốc công an thành phố, hôm nay tôi về với tư cách chủ tịch thành phố. Tôi ghi nhận việc làm của bà con là từ bức xúc đất đai, từ việc bắt giữ người không công bố lệnh, không mặc trang phục, bắt đưa lên ô tô.



"Tôi tin đất nước ta có truyền thống đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Luật pháp có quy định thành khẩn, khắc phục hậu quả, tôi tin bà con sẽ được giảm nhẹ."



Ông Chung đã viết tay một bản cam kết gồm ba điều với người dân xã Đồng Tâm.

Thứ nhất, ông cam kết trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra về đất đai.



Thứ hai, cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.

Thứ ba, ông cam kết chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho ông Lê Đình Kình, 83 tuổi.